Осторожно, коды открываются

«Группа Астра» (ОС Astra Linux) до конца года намерена вывести на рынок собственную платформу для совместной разработки открытого кода, которая призвана заменить GitHub и GitLab. «Группа Астра» уже приобрела под этот проект 26% в компании «Ресолют» — разработчике площадки GitFlic, планируя довести долю до контрольной. Таким образом, компания включается в гонку по запуску российского аналога GitHub, в которой уже участвуют «Ростелеком», ДИТ Москвы и Минцифры. Эксперты подтверждают актуальность проекта, но отмечают «риски инвестиций в молодые платформы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

АО «Группа Астра» (головное юрлицо разработчика ОС Astra Linux ООО «Русбитех-Астра») 24 августа приобрело 26% в ООО «Ресолют» — создателе платформы для хранения открытого исходного кода и совместной разработки GitFlic, обнаружил “Ъ” в «СПАРК-Интерфакс». В «Группе Астра» уточнили, что это первый этап сделки, по итогам второго компания получит 51%, остальные доли останутся у основателей «Ресолюта».

Эта сделка — часть проекта по созданию аналога зарубежных репозиториев GitLab, GitHub и BitBucket, пояснил гендиректор «Группы Астра» Илья Сивцев: «Компания уже работает над платформой, которая будет представлять собой законченную среду с комбинацией инструментов управления исходными кодами, тестированием, автоматизацией, документацией, фреймворком, шаблонами разработки». Вывести платформу на рынок группа планирует до конца года. В «Ресолюте» добавили, что «при поддержке крупного вендора» планируют увеличить темпы разработки продукта, а также «предложить рынку коробочные решения, в том числе со средствами защиты информации».

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Ресолют» создан в марте 2021 года и предоставляет репозиторий для работы с открытым кодом. Среди клиентов — подконтрольный VK RuStore. Выручка ООО за 2022 год составила 1,1 млн руб., чистая прибыль — 31 тыс. руб. После первого этапа сделки у Алексея Синицина осталось 37,74%, у Максима Козлова и Тимура Миронова — по 12,95%, еще 3,7% у Дениса Рамазанова, 6,66% — у ООО ОМ.

Сумму сделки стороны не раскрывают. Учитывая номинальную стоимость приобретенной доли ООО «Ресолют» в 26%, она может составлять порядка 5 млн руб., а в случае получения контроля — 10 млн руб., считает гендиректор «АФИ Капитала» Алексей Гориславец. Но источник “Ъ”, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что эти цифры «существенно занижены». Топ-менеджер российской IT-компании считает, что целью сделки была «покупка команды разработчиков», а 51% в «Ресолюте» оценивает в 50–70 млн руб.

В 2022 году из-за санкций российских разработчиков начали ограничивать в доступе к GitHub. После начала военных действий на Украине GitHub заблокировал аккаунты ряда компаний, банков и частных пользователей (см. “Ъ” от 15 апреля 2022 года). Проект по созданию независимого репозитория появился еще в 2020 году по инициативе Минэкономики, в 2022 году Минцифры вернулось к этой идее, но даже состав официальных участников эксперимента стал известен только в 2023 году (см. “Ъ” от 5 июня).

7,5 миллиарда долларов составила стоимость GitHub при продаже его Microsoft в 2018 году.

«В свете ограничений со стороны Microsoft и Atlassian инвестиции в развитие средств разработки выглядят логичным шагом,— полагает гендиректор "СайберОК" Сергей Гордейчик.— Сейчас набор инструментов, ставших стандартом, де-факто официально недоступен в РФ, и большинству компаний приходится так или иначе искать обходные пути».

«Группа Астра» «фактически включается в гонку» по разработке российского репозитория открытого кода, в которой уже участвуют ДИТ Москвы (Mos.Hub), «Ростелеком» («РТК-Феникс») и Минцифры, считает гендиректор «Веб Сервера» (разработал российский аналог движка Nginx) Заур Абасмирзоев: «Замысел понятен: компания хочет развить репозиторий, сообщество которого будет вовлечено в доработку их продуктов. К тому же проект может предоставлять госкомпаниям облачный сервис для хранения кода». Также, уточняет он, «Астра» может разработать на базе проекта продукт для госкомпаний в качестве отечественного решения для управления открытым кодом.

Однако, подчеркивает директор центра разработки Artezio (входит в «Ланит») Дмитрий Паршин, инвестиции в молодые платформы несут ряд рисков, которые необходимо учитывать, включая технические проблемы или недоработки, которые могут отпугнуть пользователей: «Кроме того, как только платформа начинает расти, возникают проблемы масштабируемости, требующие дополнительных вложений».

Татьяна Исакова, Никита Королев