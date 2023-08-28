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Коммерсантъ FM
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Осторожно, коды открываются

Разработчик Astra Linux готовит аналог GitHub

«Группа Астра» (ОС Astra Linux) до конца года намерена вывести на рынок собственную платформу для совместной разработки открытого кода, которая призвана заменить GitHub и GitLab. «Группа Астра» уже приобрела под этот проект 26% в компании «Ресолют» — разработчике площадки GitFlic, планируя довести долю до контрольной. Таким образом, компания включается в гонку по запуску российского аналога GitHub, в которой уже участвуют «Ростелеком», ДИТ Москвы и Минцифры. Эксперты подтверждают актуальность проекта, но отмечают «риски инвестиций в молодые платформы».

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

АО «Группа Астра» (головное юрлицо разработчика ОС Astra Linux ООО «Русбитех-Астра») 24 августа приобрело 26% в ООО «Ресолют» — создателе платформы для хранения открытого исходного кода и совместной разработки GitFlic, обнаружил “Ъ” в «СПАРК-Интерфакс». В «Группе Астра» уточнили, что это первый этап сделки, по итогам второго компания получит 51%, остальные доли останутся у основателей «Ресолюта».

Эта сделка — часть проекта по созданию аналога зарубежных репозиториев GitLab, GitHub и BitBucket, пояснил гендиректор «Группы Астра» Илья Сивцев: «Компания уже работает над платформой, которая будет представлять собой законченную среду с комбинацией инструментов управления исходными кодами, тестированием, автоматизацией, документацией, фреймворком, шаблонами разработки». Вывести платформу на рынок группа планирует до конца года. В «Ресолюте» добавили, что «при поддержке крупного вендора» планируют увеличить темпы разработки продукта, а также «предложить рынку коробочные решения, в том числе со средствами защиты информации».

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Ресолют» создан в марте 2021 года и предоставляет репозиторий для работы с открытым кодом. Среди клиентов — подконтрольный VK RuStore. Выручка ООО за 2022 год составила 1,1 млн руб., чистая прибыль — 31 тыс. руб. После первого этапа сделки у Алексея Синицина осталось 37,74%, у Максима Козлова и Тимура Миронова — по 12,95%, еще 3,7% у Дениса Рамазанова, 6,66% — у ООО ОМ.

Сумму сделки стороны не раскрывают. Учитывая номинальную стоимость приобретенной доли ООО «Ресолют» в 26%, она может составлять порядка 5 млн руб., а в случае получения контроля — 10 млн руб., считает гендиректор «АФИ Капитала» Алексей Гориславец. Но источник “Ъ”, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что эти цифры «существенно занижены». Топ-менеджер российской IT-компании считает, что целью сделки была «покупка команды разработчиков», а 51% в «Ресолюте» оценивает в 50–70 млн руб.

В 2022 году из-за санкций российских разработчиков начали ограничивать в доступе к GitHub. После начала военных действий на Украине GitHub заблокировал аккаунты ряда компаний, банков и частных пользователей (см. “Ъ” от 15 апреля 2022 года). Проект по созданию независимого репозитория появился еще в 2020 году по инициативе Минэкономики, в 2022 году Минцифры вернулось к этой идее, но даже состав официальных участников эксперимента стал известен только в 2023 году (см. “Ъ” от 5 июня).

7,5 миллиарда долларов

составила стоимость GitHub при продаже его Microsoft в 2018 году.

«В свете ограничений со стороны Microsoft и Atlassian инвестиции в развитие средств разработки выглядят логичным шагом,— полагает гендиректор "СайберОК" Сергей Гордейчик.— Сейчас набор инструментов, ставших стандартом, де-факто официально недоступен в РФ, и большинству компаний приходится так или иначе искать обходные пути».

Софту усложняют получение звания российского

«Группа Астра» «фактически включается в гонку» по разработке российского репозитория открытого кода, в которой уже участвуют ДИТ Москвы (Mos.Hub), «Ростелеком» («РТК-Феникс») и Минцифры, считает гендиректор «Веб Сервера» (разработал российский аналог движка Nginx) Заур Абасмирзоев: «Замысел понятен: компания хочет развить репозиторий, сообщество которого будет вовлечено в доработку их продуктов. К тому же проект может предоставлять госкомпаниям облачный сервис для хранения кода». Также, уточняет он, «Астра» может разработать на базе проекта продукт для госкомпаний в качестве отечественного решения для управления открытым кодом.

Однако, подчеркивает директор центра разработки Artezio (входит в «Ланит») Дмитрий Паршин, инвестиции в молодые платформы несут ряд рисков, которые необходимо учитывать, включая технические проблемы или недоработки, которые могут отпугнуть пользователей: «Кроме того, как только платформа начинает расти, возникают проблемы масштабируемости, требующие дополнительных вложений».

Татьяна Исакова, Никита Королев

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