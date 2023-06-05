Не для всех открытый код

В состав официальных участников эксперимента Минцифры по созданию отечественного репозитория открытого программного кода, аналога GitHub, не вошли крупнейшие российские IT-компании. В перечне более 60 организаций, включая органы власти, но там нет VK, «Яндекса», «Лаборатории Касперского» и ряда других ведущих игроков. Их наработки востребованы, говорят эксперты, но лидеры могут опасаться плагиата, делая ставку на автономное развитие. В Минцифры уверяют, что в проекте участвует больше компаний, чем перечислено в списке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился со списком участников эксперимента Минцифры по созданию аналога GitHub, который предполагает предоставление права на использование открытого кода для других участников репозитория. Перечень опубликован на сайте министерства 5 июня. В нем, например, «Базальт СПО» (разработчик операционной системы ALT Linux), «Ред Софт» («Ред ОС»), «Сбербанк-технологии». Всего вместе с Минцифры, МВД, Минтрудом и другими госорганами в проект вошли 62 организации. Однако крупнейших российских IT-компаний, например «Яндекса», VK, «Лаборатории Касперского», InfoWatch, Positive Technologies и других, в списке нет.

Запуск тестовой версии национального репозитория должен состояться до конца третьего квартала, а релиз открытой для массового рынка версии планируется в конце 2023 — начале 2024 года, говорит знакомый с ходом проекта собеседник “Ъ”.

Исходно открытие «национального репозитория» было запланировано на декабрь 2022 года. В InfoWatch, Positive Technologies не ответили на запросы. В «Лаборатории Касперского», VK и «Яндексе» отказались от комментариев. В Минцифры утверждают, что в проекте «участвуют не только компании из списка», а последние просто «взяли на себя дополнительные обязательства».

Идея создания аналога американского GitHub от Microsoft появилась у властей РФ еще в 2020 году. Тогда Минэкономики планировало выделить на проект 2,1 млрд руб. Но эксперты считали, что «государственный код» не будет пользоваться спросом у разработчиков (см. “Ъ” от 20 января 2020 года).

Идея стала актуальной в 2022 году: из-за санкций российские разработчики опасались ограничения доступа к GitHub. Почти сразу после начала военных действий на Украине GitHub заблокировал аккаунты ряда российских компаний, банков и ряда частных пользователей (см. “Ъ” от 15 апреля 2022 года). Но только в марте 2023 года правительство приняло постановление, по которому 1,39 млрд руб. из средств «Росинфокоминвеста» должны быть направлены на создание национального репозитория ПО с открытым кодом. В конце мая о запуске аналогичного проекта объявил департамент информационных технологий Москвы. (см. “Ъ” от 2 июня). Там взяли за основу зарубежный код GitLab, который «переработан под потребности Москвы».

В эксперименте Минцифры в первую очередь участвуют органы власти и разработчики кода по госконтрактам, поясняет представитель ГК «Астра»: «Цель — формирование репозитория исходного кода, исключительное право на который принадлежит государству, поэтому компании, разрабатывающие, например, средства защиты информации, передача исходного кода которых не подразумевается, не вошли в список участников».

Однако разработки крупных российских IT-компаний в части открытого кода нужны рынку. Так, технический директор «СКБ Контур» Артем Прескарьян отмечает, что потребности не закрываются поставками решений из дружественных стран, многие альтернативы необходимого программного обеспечения или собираются из open source решений, или пишутся самостоятельно: «В отдельных случаях мы рассматриваем альтернативные решения российских разработчиков, например от "Яндекса"».

Крупные IT-компании не вошли в репозиторий из-за рисков плагиата, утечки кода и корпоративных данных, считает глава совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию цифровой экономики Николай Комлев: «Крупные компании в кризис стараются выбрать автономный путь развития».

Независимую российскую площадку смогут использовать новые IT-проекты, вузы, любые другие разработчики, кто создает и развивает российское ПО, отмечает замгендиректора «Ред Софт» Рустам Рустамов. Однако, по его словам, необходимо учитывать, что решения на основе open source часто имеют развитые международные сообщества и многим компаниям будет сложно мигрировать на другие площадки.

Тимофей Корнев