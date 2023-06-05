Стало известно, на что потратили 25 млрд рублей резервного фонда Петербурга

Комитет финансов Петербурга опубликовал и предоставил депутатам отчет о расходовании средств резервного фонда правительства города за 2022 год. Впервые в практике резервного фонда треть расходов оказалась под грифом «Для служебного пользования»(ДСП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Депутат Законодательного собрания от партии «Яблоко» Борис Вишневский опубликовал в своем телеграм-канале фотографии отчета об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Петербурга в 2022 году. Из 38 потраченных млрд правительство раскрыло только 25. Самой дорогой тратой оказалось проектирование и строительство здания многопрофильного лечебно-диагностического корпуса «Городской Александровской больницы», который обошелся бюджету в 4,9 млрд рублей. При этом куда было потрачено 13 млрд рублей осталось загадкой. Эта информация была предоставлена депутатам под грифом ДСП.

Деньги для резервного фонда изымаются из городского бюджета для создания финансовой подушки, которую правительство использует по своему усмотрению — для поддержания городской экономики или борьбы с пандемией. В том числе за счёт резервного фонда осуществляется поддержка военнослужащих, принимающих участие в боевых действиях на Украине, и членов их семей. Также из резервного фонда выделяются средства для дополнительного материально-технического обеспечения военных частей, уточнил вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников.

Напомним, согласно поправкам, резервный фонд города на 2023 год увеличили на 5,7 млрд рублей, до 50 млрд рублей, это самый большой объем за всю историю Петербурга.

Екатерина Рязанова

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