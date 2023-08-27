Crew Dragon с экипажем из четырех человек пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек, среди которых космонавт Константин Борисов, пристыковался к МКС, следует из трансляции NASA. Примерно через полтора часа прибывший экипаж сможет перейти на борт станции, где проведет около шести месяцев.

Стыковка с МКС прошла в 09:16 по времени восточного побережья США (в 16:16 мск). Корабль был запущен с помощью ракеты-носителя Falcon.

В состав экипажа миссии Crew-7 также вошли: женщина-астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ESA) из Дании Андреас Могенсен, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава.

Сейчас на МКС в рамках 69-й длительной экспедиции уже работают космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев, астронавты NASA Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.

Анастасия Ларина