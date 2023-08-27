Китай впервые с 2008 года снизил пошлину на торговлю акциями

Сегодня, 27 августа, китайское Управление по регулированию рынка ценных бумаг (УРРЦБ) снизило госпошлину на торговлю акциями — с 0,1% до 0,05%. Это первое такое снижение с 2008 года. Снижение пошлины — часть широкого спектра мер, которые должны стимулировать снижавшийся до этого интерес инвесторов к местному фондовому рынку. Эти меры, по замыслу регулятора, должны «оздоровить рынки капитала и повысить доверие инвесторов».

В частности, УРРЦБ заявило о намерении замедлить темпы проведения IPO, правда не сообщив, что оно для этого собирается предпринять. Это свое решение регулятор объяснил «нынешними рыночными условиями». Кроме того, планируется ввести ограничения на то, до какого уровня может сокращать свою долю основной акционер компании. Также УРРЦБ собирается установить ограничения на частоту и размер рефинансирования долга компаниями, которые постоянно отчитываются об убытках или цена акций которых упала ниже уровня IPO. Правда, для девелоперов будет сделано исключение.

По мнению экспертов, объявляя о таких мерах, власти Китая хотят развеять опасения инвесторов, вызванные проблемами на рынке недвижимости, снижением потребительских расходов, недостаточно быстрым восстановлением китайской экономики и др. Индекс акций 300 крупнейших китайских компаний CSI 300 с начала года снизился на 4,6%. Ранее сообщалось, что, по данным Bloomberg, отток зарубежного капитала из акций компаний, представленных в CSI 300, продолжался 12 дней подряд — это рекорд с начала ведения статистики.

«Такая политика, скорее всего, придаст рынку краткосрочный импульс, но вряд ли будет иметь большое значение в долгосрочной перспективе. Восстановление может длиться всего два-три дня или даже меньше»,— прокомментировал решение регулятора управляющий инвестициями компании Shanghai Jianwen Investment Management Се Чэнь.

Яна Рождественская