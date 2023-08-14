Акции второго по величине застройщика Китая обновили исторический минимум

Котировки акций одного из крупнейших девелоперов КНР — Country Garden Group обвалились в понедельник более чем на 18% на бирже Гонконга. Теперь они стоят всего 0,8 гонконгского доллара — исторический минимум цены.

Country Garden потянул за собой и весь сектор недвижимости Китая. Индекс Hang Seng Mainland Property Index просел сегодня на 3,7%.

Обвал котировок Country Garden вызван сообщением компании о приостановке торгов 11 видами своих облигаций, что обычно свидетельствует о намерении должника запросить отсрочку по погашению обязательств. По подсчетам Reuters, только в сентябре девелоперу предстоит выплатить порядка 9 млрд юаней ($1,25 млрд) по облигациям. Как утверждают источники агентства, компания уже запросила отсрочки платежа по одному из видов облигаций. Такое происходит впервые в истории Country Garden.

Ранее сообщалось, что компания ожидает получения рекордного для себя убытка по итогам полугодия в размере от 45 млрд юаней ($6,2 млрд) до 55 млрд юаней ($7,6 млрд). С начала года акции девелопера подешевели более чем на 70%.

Общие долги Country Garden на конец 2022 года оценивались в $194 млрд. В прошлом году компании удалось избежать дефолта. Теперь китайский новостной портал Yicai пишет со ссылкой на источники, что в ближайшее время Country Garden начнет процесс реструктуризации задолженности. Несколько дней назад сообщалось, что компания уже пропустила ряд платежей по долларовым облигациям на общую сумму $22 млрд.

Кирилл Сарханянц