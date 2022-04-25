Минздрав настроился на бюджет

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Как выяснил “Ъ”, к началу апреля Минздрав почти исчерпал предусмотренный на этот год бюджет на закупку лекарств в рамках госпрограммы по 14 высокозатратным нозологиям. Но закрыть полностью потребности в средствах не удалось, поэтому структура министерства объявила дополнительные госзакупки на 23 млрд руб. за счет денег, выделенных на 2023–2024 годы. Дефицит финансирования программы нарастает: в прошлом году правительству уже пришлось выделить дополнительно 9 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как обнаружил “Ъ” в материалах госзакупок, ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава готово потратить на покупку лекарств для лечения гемофилии, онкогематологических заболеваний и рассеянного склероз в этом году 23 млрд руб. из средств, заложенных в бюджет 2023–2024 годов. Эти заболевания входят в программу «14 высокозатратных нозологий» (14 ВЗН). На долю средств для лечения трех этих заболеваний в бюджете на 2022 год заложено 46 млрд руб.— это почти 70% из общей суммы, предусмотренной для финансирования программы по 14 ВЗН.

Новые аукционы могли потребоваться из-за фактического исчерпания к началу апреля бюджета на 2022 год по программе 14 ВЗН. Из выделенных 66,9 млрд руб. заключены или определены победители по контрактам на общую сумму 66,5 млрд руб., подсчитал “Ъ” на основе материалов госзакупок. Кроме того, в этом году «Фармстандарт» должен поставить на 8,2 млрд руб. леналидомид от множественной миеломы по трехлетнему контракту, заключенному еще в 2020 году.

Основными поставщиками препаратов для 14 ВЗН в 2022 году стали «Фармстандарт», «Фармимэкс» и «Р-Фарм». Исходя из данных прошлых лет, этим же компаниям могут достаться и объявленные в текущем году контракты, финансируемые из бюджета 2023–2024 годов. «Фармстандарт», например, поставляет мороктоког альфа, октоког альфа для лечения гемофилии, «Фармимэкс» — симоктоког альфа, эфмороктоког альфа, «Р-Фарм» — окрелизумаб от рассеянного склероза. Кроме этих компаний в рамках госзакупок по программе 14 ВЗН лекарства закупаются у «Ирвина» (эмицизумаб от гемофилии), «Нанолека» (даратумумаб от множественной миеломы), «Биокада» (глатирамера ацетат от рассеянного склероза).

Минздрав и раньше приобретал лекарства по 14 ВЗН за счет бюджета следующих периодов. Традиционно это происходило в ноябре—декабре. Но уже в прошлом году на средства бюджета 2022 года был закуплен октоког альфа в июне.

Такая практика связана с недофинансированием программы, говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрий Жулев. В 2021 году ВСП оценивал дефицит программы с учетом необходимости заблаговременных закупок на первый квартал следующего года в 20 млрд руб. При утвержденном бюджете программы на 2021 год в размере 64,3 млрд руб. правительство в конце года экстренно выделило еще почти 9 млрд руб. «Иначе ситуация с обеспечением лекарств была бы еще катастрофичнее»,— отмечает господин Жулев. В этом году, по его словам, дефицит также оценивается примерно в 20 млрд руб.

В Минздраве сообщили “Ъ”, что закупки по 14 ВЗН проводятся в соответствии с заявленной потребностью регионов, «в том числе с целью обеспечения переходящего остатка на последующие периоды». Все пациенты будут обеспечены в полном объеме, обещают в министерстве.

Юрий Жулев говорит, что бюджет программы по 14 ВЗН увеличивается слабо. В 2022 году он вырос всего на 4% год к году, а регистр пациентов в рамках 14 ВЗН пополняется в среднем на 5–10% в год, поясняет эксперт. По его словам, на 2022 год по большей части препаратов по программе 14 ВЗН была закуплена половина от потребности. Полностью для пациентов с гемофилией Минздрав закупил только факторы свертывания крови — VIII, IX и VIII + фактор Виллебранда, говорит господин Жулев.

Заключая сейчас контракты на средства, заложенные в бюджете 2023–2024 годов, Минздрав пытается зафиксировать стоимость препаратов в условиях волатильности рубля, считает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Если министерству удастся закрепить цену на уровне прошлых лет, отмечает он, это позволит сэкономить бюджетные деньги.

Полина Гриценко