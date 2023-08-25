На месте падения самолета Пригожина обнаружены черные ящики

Бортовые самописцы изъяты с места авиакатастрофы в Тверской области, где разбился самолет Embraer Legacy 600, принадлежавший структурам петербургского бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. «Черные ящики» отправлены на расшифровку. Об этом вечером 25 августа сообщили в Следственном комитете РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Место падения частного бизнес-джета Embraer Legacy, принадлежащего компании Wagner Group Евгения Пригожина, в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту самолета находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Место падения частного бизнес-джета Embraer Legacy, принадлежащего компании Wagner Group Евгения Пригожина, в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту самолета находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. Сотрудники спецслужб работают на месте падения самолета. Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Следующая фотография 1 / 2 Место падения частного бизнес-джета Embraer Legacy, принадлежащего компании Wagner Group Евгения Пригожина, в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту самолета находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Место падения частного бизнес-джета Embraer Legacy, принадлежащего компании Wagner Group Евгения Пригожина, в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту самолета находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. Сотрудники спецслужб работают на месте падения самолета. Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Также в настоящее время с места крушения самолета изымаются предметы и документация, имеющие значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы. В ближайшее время будут назначены необходимые судебные экспертизы. Для установления личностей погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы, уточнили в СК.

«Следствием будут тщательно проверены все возможные версии произошедшего»,— подчеркнули в ведомстве.

Тем временем в Петербурге на Васильевском острове появился еще один стихийный мемориал, посвященный бизнесмену и основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Люди несут цветы к дверям кафе «Трезини» на Университетской набережной.

Кроме этого, депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил переименовать в честь Евгения Пригожина Зольную улицу, где располагался «ЧВК Вагнер Центр».

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