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На месте падения самолета Пригожина обнаружены черные ящики

Бортовые самописцы изъяты с места авиакатастрофы в Тверской области, где разбился самолет Embraer Legacy 600, принадлежавший структурам петербургского бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. «Черные ящики» отправлены на расшифровку. Об этом вечером 25 августа сообщили в Следственном комитете РФ.

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Место падения частного бизнес-джета Embraer Legacy, принадлежащего компании Wagner Group Евгения Пригожина, в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту самолета находились 10 человек, из них 3 члена экипажа.

Место падения частного бизнес-джета Embraer Legacy, принадлежащего компании Wagner Group Евгения Пригожина, в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту самолета находились 10 человек, из них 3 члена экипажа.

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Место падения частного бизнес-джета Embraer Legacy, принадлежащего компании Wagner Group Евгения Пригожина, в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту самолета находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. Сотрудники спецслужб работают на месте падения самолета.

Место падения частного бизнес-джета Embraer Legacy, принадлежащего компании Wagner Group Евгения Пригожина, в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту самолета находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. Сотрудники спецслужб работают на месте падения самолета.

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

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Место падения частного бизнес-джета Embraer Legacy, принадлежащего компании Wagner Group Евгения Пригожина, в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту самолета находились 10 человек, из них 3 члена экипажа.

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Место падения частного бизнес-джета Embraer Legacy, принадлежащего компании Wagner Group Евгения Пригожина, в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту самолета находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. Сотрудники спецслужб работают на месте падения самолета.

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Также в настоящее время с места крушения самолета изымаются предметы и документация, имеющие значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы. В ближайшее время будут назначены необходимые судебные экспертизы. Для установления личностей погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы, уточнили в СК.

«Следствием будут тщательно проверены все возможные версии произошедшего»,— подчеркнули в ведомстве.

Тем временем в Петербурге на Васильевском острове появился еще один стихийный мемориал, посвященный бизнесмену и основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Люди несут цветы к дверям кафе «Трезини» на Университетской набережной.

Кроме этого, депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил переименовать в честь Евгения Пригожина Зольную улицу, где располагался «ЧВК Вагнер Центр».

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