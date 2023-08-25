На месте падения самолета Пригожина обнаружены черные ящики

Бортовые самописцы изъяты с места авиакатастрофы в Тверской области, где разбился самолет Embraer Legacy 600, принадлежавший структурам петербургского бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. «Черные ящики» отправлены на расшифровку. Об этом вечером 25 августа сообщили в Следственном комитете РФ.
Также в настоящее время с места крушения самолета изымаются предметы и документация, имеющие значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы. В ближайшее время будут назначены необходимые судебные экспертизы. Для установления личностей погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы, уточнили в СК.
«Следствием будут тщательно проверены все возможные версии произошедшего»,— подчеркнули в ведомстве.
Тем временем в Петербурге на Васильевском острове появился еще один стихийный мемориал, посвященный бизнесмену и основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Люди несут цветы к дверям кафе «Трезини» на Университетской набережной.
Кроме этого, депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил переименовать в честь Евгения Пригожина Зольную улицу, где располагался «ЧВК Вагнер Центр».