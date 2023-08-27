Таиланд изучит продление срока действия туристических виз с 30 до 90 дней

Новое правительство Таиланда намерено изучить возможность продлении срока действия туристических виз с 30 до 90 дней. Об этом сообщил премьер Сеттха Тхависин на встрече с представителями ассоциаций туроператоров и предпринимателями в провинции Пхангнга.

Некоторые туроператоры предложили освободить от оформление виз граждан РФ, Китая и Индии, но, по мнению премьера, этот вопрос нужно «тщательно изучить», так как он связан с безопасностью страны, передает телеканал Thai PBS.

Замгендиректора консульского департамента МИД Наручаи Ниннад ранее говорил, что у Таиланда нет планов вводить 45-дневный срок безвизового пребывания для туристов из РФ и других стран. С января по июль Таиланд посетили больше 900 тыс. туристов из России. Это в два раза выше показателя за весь 2022 год (435 тыс.).

Леонид Уварчев