Вдова Сергея Филатова рассказала, что он умер в реанимации из-за болезни крови

Бывший руководитель администрации президента РФ Бориса Ельцина Сергей Филатов умер в реанимации из-за болезни крови. Об этом рассказала телеканалу «Звезда» его вдова Галина. Господин Филатов скончался 25 августа в возрасте 87 лет.

«В больнице (умер.— “Ъ”), в реанимацию его скорая помощь привезла. В реанимации не смогли его спасти. Это не онкология ... Это низкие тромбоциты, в общем, с кровью связано»,— рассказала Галина Филатова.

Сергей Филатов руководил администрацией президента с января 1993 по январь 1996 года. Одновременно возглавлял экспертно-аналитический совет при президенте. С 1997 года — соучредитель и президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ. Во время августовского путча 1991 года возглавлял депутатский штаб обороны Дома советов.

Мария Федотова