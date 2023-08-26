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Чем известен Сергей Филатов

25 августа скончался бывший руководитель администрации президента России Сергей Филатов. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Сергей Филатов

Сергей Филатов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сергей Филатов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Филатов Сергей Александрович родился 10 июля 1936 года в Москве. В 1964 году окончил Московский энергетический институт (ныне НИУ МЭИ) по специальности «инженер-электромеханик».

В 1955–1969 годах работал на московском металлургическом заводе «Серп и молот», прошел путь от помощника мастера-электрика в прокатном цехе до секретаря комитета комсомола завода, конструктора, руководителя проектно-конструкторского отдела электропривода и автоматики. С 1966 по 1968 год был в рабочей командировке на металлургическом заводе имени Хосе Марти на Кубе. В1969–1989 годах трудился во Всесоюзном научно-исследовательском и проектно-конструкторском институте металлургического машиностроения им. А. И. Целикова главным инженером проекта, заведующим отделом систем управления.

В 1990 году был избран сначала народным депутатом РСФСР, затем депутатом Верховного совета РСФСР, входил в комитет по свободе совести, вероисповеданиям, милосердию и благотворительности и в комитет по вопросам экономической реформы и собственности. С января по ноябрь 1991 года — секретарь президиума Верховного совета РСФСР. Во время августовского путча 1991 года возглавлял депутатский штаб обороны Дома советов. С ноября 1991 по январь 1993 года был первым зампредседателя Верховного совета РСФСР. В 1992–1993 годах входил в Совет безопасности при президенте РФ.

С января 1993 по январь 1996 года руководил администрацией президента РФ Бориса Ельцина. Одновременно возглавлял экспертно-аналитический совет при президенте России. В октябре 1993 года возглавлял рабочую группу, готовившую окончательный вариант Конституции РФ для вынесения его в декабре на референдум. В 1993 году был избран депутатом Госдумы первого созыва, однако до начала работы парламента отказался от депутатского мандата. В 1996 году был заместителем руководителя Общероссийского штаба по выборам президента РФ, входил в совет избирательной кампании Бориса Ельцина. С 1997 года — соучредитель и президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ.

Кандидат технических наук, тема диссертации — «Разработка способа и устройства для определения протяженности жидкой фазы на слябовом МНЛЗ с целью обеспечения стабильности процесса и повышения качества заготовки». Входил в Союз журналистов России, был председателем Союза писателей Москвы. Лауреат Госпремии СССР (1988) в области науки и техники, награжден орденами Почета и Дружбы, почетный член Российской академии художеств. Женат, есть две дочери.

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