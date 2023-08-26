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Умер экс-глава ельцинской администрации Сергей Филатов

Бывший руководитель администрации президента России (1993–1996), президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщила его дочь «Петербургскому дневнику».

Сергей Филатов

Сергей Филатов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сергей Филатов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Да, папа умер утром, вчера (25 августа.— "Ъ")»,— сказала она, не приведя других подробностей.

Сергей Филатов в 1990 году был избран народным депутатом РСФСР, входил в комитет Верховного совета по свободе совести, вероисповеданиям, милосердию и благотворительности, также был членом комитета по вопросам экономической реформы и собственности. В августе 1991 года во время путча возглавлял депутатский штаб обороны Белого дома. С ноября 1991 года был первым зампредседателя Верховного совета РСФСР, с апреля 1992 — постоянным членом Совета безопасности РФ.

10 глав за 20 лет

Люди, руководившие администрацией президента

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После ухода с госслужбы руководил общественным движением поддержки господина Ельцина на выборах 1996 года. С 1997-го возглавлял Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ. Был членом Союза журналистов России, председателем Союза писателей Москвы, сопредседателем Общественного научно-консультативного совета при Центризбиркоме.

Фотогалерея

Приближенные к Борису Ельцину — в фотогалерее “Ъ”

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Николай Емельянович Аксененко. В 1994–1997 годах замминистра, затем министр путей сообщения. Неоднократно фигурировал в СМИ как кандидат на пост премьера и возможный преемник президента. С 1999 года — первый вице-премьер. Ушел с этого поста вскоре после отставки Ельцина, в январе 2000 года. В 2001 году обвинен в растратах. Возглавлял МПС до 2002 года, умер в 2005 году

Николай Емельянович Аксененко. В 1994–1997 годах замминистра, затем министр путей сообщения. Неоднократно фигурировал в СМИ как кандидат на пост премьера и возможный преемник президента. С 1999 года — первый вице-премьер. Ушел с этого поста вскоре после отставки Ельцина, в январе 2000 года. В 2001 году обвинен в растратах. Возглавлял МПС до 2002 года, умер в 2005 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Михаил Иванович Барсуков. С начала 1990-х был комендантом Кремля, начальником главного управления охраны, директором ФСБ и входил в «группу силовиков» в окружении Ельцина. В июне 1996 года уволен после известного скандала с «коробкой из-под ксерокса» — его люди задержали членов избирательного штаба Ельцина. Позднее работал в администрации президента. С 1998 по 2004 год возглавлял различные структуры Совбеза

Михаил Иванович Барсуков. С начала 1990-х был комендантом Кремля, начальником главного управления охраны, директором ФСБ и входил в «группу силовиков» в окружении Ельцина. В июне 1996 года уволен после известного скандала с «коробкой из-под ксерокса» — его люди задержали членов избирательного штаба Ельцина. Позднее работал в администрации президента. С 1998 по 2004 год возглавлял различные структуры Совбеза

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Борис Абрамович Березовский. В начале 1990-х фигурировал в СМИ как «серый кардинал Кремля». Был заместителем секретаря Совета безопасности и исполнительным секретарем СНГ. С конца 2000 года, опасаясь уголовного преследования, проживал в Великобритании. В середине 2000-х против него было возбуждено несколько уголовных дел в России, Бразилии, Нидерландах. В 2013 году покончил собой в пригороде Лондона. Позднее появилась информация, что незадолго до смерти он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой позволить ему вернуться в страну

Борис Абрамович Березовский. В начале 1990-х фигурировал в СМИ как «серый кардинал Кремля». Был заместителем секретаря Совета безопасности и исполнительным секретарем СНГ. С конца 2000 года, опасаясь уголовного преследования, проживал в Великобритании. В середине 2000-х против него было возбуждено несколько уголовных дел в России, Бразилии, Нидерландах. В 2013 году покончил собой в пригороде Лондона. Позднее появилась информация, что незадолго до смерти он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой позволить ему вернуться в страну

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Павел Павлович Бородин. Занимая пост управделами президента, был «завхозом Кремля». Через несколько дней после отставки Ельцина был назначен госсекретарем Союза России и Белоруссии, где проработал до 2011 года. В январе 2001 года арестован в США по обвинению в причастности к махинациям конца 1990-х годов. Затем отпущен, дело прекращено. Был фигурантом нескольких дел о реконструкции Кремля через фирму Mabetex

Павел Павлович Бородин. Занимая пост управделами президента, был «завхозом Кремля». Через несколько дней после отставки Ельцина был назначен госсекретарем Союза России и Белоруссии, где проработал до 2011 года. В январе 2001 года арестован в США по обвинению в причастности к махинациям конца 1990-х годов. Затем отпущен, дело прекращено. Был фигурантом нескольких дел о реконструкции Кремля через фирму Mabetex

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Геннадий Эдуардович Бурбулис. Считался «мозговым центром» ельцинского окружения, в 1991 году руководил избирательной кампанией Ельцина. После победы стал госсекретарем и первым вице-премьером. Уволен в январе 1993 года. Избирался в Думу, возглавлял совет директоров Первоуральского новотрубного завода. С 2001 по 2007 год — член Совета федерации от администрации Новгородской области. После этого преподавал в Международном университете в Москве

Геннадий Эдуардович Бурбулис. Считался «мозговым центром» ельцинского окружения, в 1991 году руководил избирательной кампанией Ельцина. После победы стал госсекретарем и первым вице-премьером. Уволен в январе 1993 года. Избирался в Думу, возглавлял совет директоров Первоуральского новотрубного завода. С 2001 по 2007 год — член Совета федерации от администрации Новгородской области. После этого преподавал в Международном университете в Москве

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Александр Стальевич Волошин. В конце 1990-х годов работал помощником, заместителем главы администрации президента. В марте 1999 года возглавил администрацию. 31 декабря 1999 года Борис Ельцин подписал указ об отставке Волошина, но Владимир Путин оставил его руководить администрацией. Ушел с поста 30 октября 2003 года. В 1999–2008 годах избирался председателем совета директоров «ЕЭС России». Позднее аналогичные должности занимал в «Норильском никеле», «Уралкалии», «Первой грузовой компании». В 2016 году инвестировал в стартап по исследованию ДНК Genotek

Александр Стальевич Волошин. В конце 1990-х годов работал помощником, заместителем главы администрации президента. В марте 1999 года возглавил администрацию. 31 декабря 1999 года Борис Ельцин подписал указ об отставке Волошина, но Владимир Путин оставил его руководить администрацией. Ушел с поста 30 октября 2003 года. В 1999–2008 годах избирался председателем совета директоров «ЕЭС России». Позднее аналогичные должности занимал в «Норильском никеле», «Уралкалии», «Первой грузовой компании». В 2016 году инвестировал в стартап по исследованию ДНК Genotek

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Егор Тимурович Гайдар. В начале 1990-х проводил ельцинские экономические реформы — «шоковую терапию», занимая посты вице-премьера, министра экономики, и. о. премьера. В январе 1994 года после избрания в Думу покинул Кабмин. Возглавлял партии «Демвыбор России» и СПС. С 2003 года занимался экспертной работой, консультированием. Руководил Институтом экономических проблем переходного периода. Скончался в 2009 году

Егор Тимурович Гайдар. В начале 1990-х проводил ельцинские экономические реформы — «шоковую терапию», занимая посты вице-премьера, министра экономики, и. о. премьера. В январе 1994 года после избрания в Думу покинул Кабмин. Возглавлял партии «Демвыбор России» и СПС. С 2003 года занимался экспертной работой, консультированием. Руководил Институтом экономических проблем переходного периода. Скончался в 2009 году

Фото: Коммерсантъ / Франк Вильягра  /  купить фото

Павел Сергеевич Грачев. С мая 1992 года — министр обороны. Подавил мятеж оппозиции в октябре 1993 года, руководил первой войной в Чечне. Уволен в 1996 году «в обмен» на поддержку Александром Лебедем Ельцина на выборах. Работал советником гендиректора компании «Росвооружение» (позднее «Рособоронэкспорт»), покинул этот пост в начале 2007 года. Скончался в 2012 году

Павел Сергеевич Грачев. С мая 1992 года — министр обороны. Подавил мятеж оппозиции в октябре 1993 года, руководил первой войной в Чечне. Уволен в 1996 году «в обмен» на поддержку Александром Лебедем Ельцина на выборах. Работал советником гендиректора компании «Росвооружение» (позднее «Рособоронэкспорт»), покинул этот пост в начале 2007 года. Скончался в 2012 году

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Виктор Федорович Ерин. Активно участвовал в защите Белого дома в 1991 году, с 1992 года — глава МВД России. Осенью 1993 года руководил подавлением мятежа в Москве, за что получил звание Героя России. Летом 1995 года после нападения Басаева на Буденновск покинул пост министра и назначен замдиректора СВР. С 1999 по 2001 год — советник главы Центробанка. Позднее стал членом совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы». 19 марта 2018 года скончался

Виктор Федорович Ерин. Активно участвовал в защите Белого дома в 1991 году, с 1992 года — глава МВД России. Осенью 1993 года руководил подавлением мятежа в Москве, за что получил звание Героя России. Летом 1995 года после нападения Басаева на Буденновск покинул пост министра и назначен замдиректора СВР. С 1999 по 2001 год — советник главы Центробанка. Позднее стал членом совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы». 19 марта 2018 года скончался

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Виктор Васильевич Илюшин. С 1980-х работал с Ельциным в Свердловском обкоме, Московском горкоме КПСС, Верховном Совете РСФСР. В первой половине 1990-х был помощником президента, одним из самых влиятельных людей в Кремле. В 1996–1997 годах — первый вице-премьер по социальным вопросам. В 1997–2011 годах — член правления «Газпрома»

Виктор Васильевич Илюшин. С 1980-х работал с Ельциным в Свердловском обкоме, Московском горкоме КПСС, Верховном Совете РСФСР. В первой половине 1990-х был помощником президента, одним из самых влиятельных людей в Кремле. В 1996–1997 годах — первый вице-премьер по социальным вопросам. В 1997–2011 годах — член правления «Газпрома»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Андрей Владимирович Козырев. Министр иностранных дел с октября 1990 года. Участвовал в подготовке Беловежских соглашений, выступал за сближение России с Западом. Покинул пост в январе 1996 года. С 1998 года работал в компаниях ICN Pharmaceuticals и Global Strategic Ventures. В 2007–2012 годах — председатель совета директоров банка «Инвестторгбанк». С 2012 года живет в Майами (США), откуда критикует российскую власть

Андрей Владимирович Козырев. Министр иностранных дел с октября 1990 года. Участвовал в подготовке Беловежских соглашений, выступал за сближение России с Западом. Покинул пост в январе 1996 года. С 1998 года работал в компаниях ICN Pharmaceuticals и Global Strategic Ventures. В 2007–2012 годах — председатель совета директоров банка «Инвестторгбанк». С 2012 года живет в Майами (США), откуда критикует российскую власть

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Андрей Афанасьевич Кокошин. В 1991 году возглавил группу экспертов при президенте РСФСР по военно-политическим вопросам. Был кандидатом на пост министра обороны. В 1992–1997 годах — первый замминистра обороны. В 1998 году — секретарь Совбеза, покинул пост после неудачной попытки добиться выдвижения Юрия Лужкова в премьеры. Был депутатом Госдумы III, IV и V созывов. Декан факультета мировой политики МГУ, академик РАН

Андрей Афанасьевич Кокошин. В 1991 году возглавил группу экспертов при президенте РСФСР по военно-политическим вопросам. Был кандидатом на пост министра обороны. В 1992–1997 годах — первый замминистра обороны. В 1998 году — секретарь Совбеза, покинул пост после неудачной попытки добиться выдвижения Юрия Лужкова в премьеры. Был депутатом Госдумы III, IV и V созывов. Декан факультета мировой политики МГУ, академик РАН

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Александр Васильевич Коржаков. Охранял Ельцина с 1985 года, стал его ближайшим соратником. Уволен с поста главы службы безопасности президента в июне 1996 года — после скандала с «коробкой из-под ксерокса». С 1997 по 2011 год был депутатом Госдумы (фракция «Единая Россия»)

Александр Васильевич Коржаков. Охранял Ельцина с 1985 года, стал его ближайшим соратником. Уволен с поста главы службы безопасности президента в июне 1996 года — после скандала с «коробкой из-под ксерокса». С 1997 по 2011 год был депутатом Госдумы (фракция «Единая Россия»)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Олег Иванович Лобов. В 1991, 1993 и 1996–1997 годах — первый вице-премьер. В 1993–1996 годах — секретарь Совбеза. Покинув кабинет, занялся бизнесом. Возглавляет Российское общество инженеров строительства, гендиректор АО «Центр ЭКОММАШ»

Олег Иванович Лобов. В 1991, 1993 и 1996–1997 годах — первый вице-премьер. В 1993–1996 годах — секретарь Совбеза. Покинув кабинет, занялся бизнесом. Возглавляет Российское общество инженеров строительства, гендиректор АО «Центр ЭКОММАШ»

Фото: Коммерсантъ / Роман Мухаметжанов  /  купить фото

Борис Ефимович Немцов. В августе 1991 года защищал Белый дом, где познакомился с Ельциным. Вскоре назначен губернатором Нижегородской области. Назывался возможным преемником президента. В 1997–1998 годах — первый вице-премьер, глава Минтопэнерго. Отправлен в отставку после дефолта в августе 1998 года. В 1999–2003 годах — вице-спикер Думы. Возглавлял и стоял у истоков СПС, движения «Солидарность», РПР-ПАРНАС. Резко критиковал действующую власть. В 2013 году был избран депутатом Ярославской облдумы. 27 февраля 2015 года застрелен на Большом москворецком мосту

Борис Ефимович Немцов. В августе 1991 года защищал Белый дом, где познакомился с Ельциным. Вскоре назначен губернатором Нижегородской области. Назывался возможным преемником президента. В 1997–1998 годах — первый вице-премьер, глава Минтопэнерго. Отправлен в отставку после дефолта в августе 1998 года. В 1999–2003 годах — вице-спикер Думы. Возглавлял и стоял у истоков СПС, движения «Солидарность», РПР-ПАРНАС. Резко критиковал действующую власть. В 2013 году был избран депутатом Ярославской облдумы. 27 февраля 2015 года застрелен на Большом москворецком мосту

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин

Михаил Никифорович Полторанин. С июля 1990 года — министр печати и информации России, затем глава Федерального информационного центра, подчиненного президенту. Координировал информационную политику Кремля. В декабре 1993 года избран в Думу, Федеральный информцентр был расформирован. С 1996 года возглавлял телекомпанию «Момент истины», канал ТВ-3. В настоящее время пенсионер

Михаил Никифорович Полторанин. С июля 1990 года — министр печати и информации России, затем глава Федерального информационного центра, подчиненного президенту. Координировал информационную политику Кремля. В декабре 1993 года избран в Думу, Федеральный информцентр был расформирован. С 1996 года возглавлял телекомпанию «Момент истины», канал ТВ-3. В настоящее время пенсионер

Фото: Коммерсантъ / Сергей Пономарев  /  купить фото

Гавриил Харитонович Попов. Вместе с Ельциным был одним из «отцов-основателей» демократического движения конца 1980-х. Работал в Межрегиональной депутатской группе Верховного Совета СССР. С 1990 года — председатель Моссовета, с 1991 года — мэр Москвы. В июне 1992 года ушел с поста мэра, занялся научной работой и создал Международный университет в Москве. С сентября 2011 года — советник мэра Москвы Сергея Собянина на общественных началах

Гавриил Харитонович Попов. Вместе с Ельциным был одним из «отцов-основателей» демократического движения конца 1980-х. Работал в Межрегиональной депутатской группе Верховного Совета СССР. С 1990 года — председатель Моссовета, с 1991 года — мэр Москвы. В июне 1992 года ушел с поста мэра, занялся научной работой и создал Международный университет в Москве. С сентября 2011 года — советник мэра Москвы Сергея Собянина на общественных началах

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Владимир Владимирович Путин. С 1996 года работал в управлении делами и администрации президента. С 1998 года — директор ФСБ, секретарь Совбеза, с августа 1999 года — премьер-министр. Вскоре назван Ельциным своим преемником. После отставки Ельцина 31 декабря 1999 года стал и. о. президента. В 2000 году избран президентом России, в 2004 году переизбран на новый срок. В 2008–2012 году занимал пост председателя правительства. В 2012 и 2018 годах переизбирался президентом

Владимир Владимирович Путин. С 1996 года работал в управлении делами и администрации президента. С 1998 года — директор ФСБ, секретарь Совбеза, с августа 1999 года — премьер-министр. Вскоре назван Ельциным своим преемником. После отставки Ельцина 31 декабря 1999 года стал и. о. президента. В 2000 году избран президентом России, в 2004 году переизбран на новый срок. В 2008–2012 году занимал пост председателя правительства. В 2012 и 2018 годах переизбирался президентом

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Александр Владимирович Руцкой. С июня 1991 года — вице-президент России. Затем вступил в конфликт с окружением Ельцина и перешел в оппозицию. В 1993 году стал одним из лидеров антипрезидентского мятежа, провозгласил себя и. о. президента. Был арестован, в 1994 году освобожден по амнистии. В 1996–2000 годах — губернатор Курской области. Неоднократно пытался пройти в Госдуму. С 2013 года — член Общественного совета при СКР. В 2015 году стал председателем совета директоров ООО «Единая справочная служба»

Александр Владимирович Руцкой. С июня 1991 года — вице-президент России. Затем вступил в конфликт с окружением Ельцина и перешел в оппозицию. В 1993 году стал одним из лидеров антипрезидентского мятежа, провозгласил себя и. о. президента. Был арестован, в 1994 году освобожден по амнистии. В 1996–2000 годах — губернатор Курской области. Неоднократно пытался пройти в Госдуму. С 2013 года — член Общественного совета при СКР. В 2015 году стал председателем совета директоров ООО «Единая справочная служба»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Юрий Владимирович Скоков. В 1991 году был одним из организаторов предвыборной кампании Ельцина. В 1992 году стал первым секретарем Совбеза. В 1993 году уволен за отказ визировать проект указа президента об особом порядке управления страной. Возглавлял Федерацию товаропроизводителей, входил в руководство партии «Справедливая Россия». В 2013 году скончался от сердечного приступа

Юрий Владимирович Скоков. В 1991 году был одним из организаторов предвыборной кампании Ельцина. В 1992 году стал первым секретарем Совбеза. В 1993 году уволен за отказ визировать проект указа президента об особом порядке управления страной. Возглавлял Федерацию товаропроизводителей, входил в руководство партии «Справедливая Россия». В 2013 году скончался от сердечного приступа

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Анатолий Александрович Собчак. Вместе с Ельциным был одним из лидеров демократического движения конца 1980-х годов. В 1991 году избран мэром Ленинграда. Один из разработчиков Конституции РФ 1993 года. В 1996 году проиграл выборы губернатора Санкт-Петербурга. Подозревался в коррупции, но избежал уголовного преследования. В декабре 1999 года безуспешно баллотировался в Госдуму. Скончался в 2000 году

Анатолий Александрович Собчак. Вместе с Ельциным был одним из лидеров демократического движения конца 1980-х годов. В 1991 году избран мэром Ленинграда. Один из разработчиков Конституции РФ 1993 года. В 1996 году проиграл выборы губернатора Санкт-Петербурга. Подозревался в коррупции, но избежал уголовного преследования. В декабре 1999 года безуспешно баллотировался в Госдуму. Скончался в 2000 году

Фото: Архив журнала «Огонек»

Олег Николаевич Сосковец. С 1993 года — первый вице-премьер, одна из наиболее влиятельных фигур в кабинете Черномырдина. В 1996 году после скандала с «коробкой из-под ксерокса» был назван «духовным отцом» опальных Барсукова и Коржакова и уволен. С 2011 года — вице-президент Российской инженерной академии, а также президент Российского союза товаропроизводителей

Олег Николаевич Сосковец. С 1993 года — первый вице-премьер, одна из наиболее влиятельных фигур в кабинете Черномырдина. В 1996 году после скандала с «коробкой из-под ксерокса» был назван «духовным отцом» опальных Барсукова и Коржакова и уволен. С 2011 года — вице-президент Российской инженерной академии, а также президент Российского союза товаропроизводителей

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Галина Васильевна Старовойтова. Одна из основателей движения «Демократическая Россия». С 1990 года входила в высший консультативный совет при председателе Верховного Совета РСФСР Борисе Ельцине. Считалась лицом, имеющим большое влияние на главу государства. В 1995 году избрана в Госдуму. В 1996 году баллотировалась в президенты РФ. В ноябре 1998 года застрелена в подъезде собственного дома в Санкт-Петербурге

Галина Васильевна Старовойтова. Одна из основателей движения «Демократическая Россия». С 1990 года входила в высший консультативный совет при председателе Верховного Совета РСФСР Борисе Ельцине. Считалась лицом, имеющим большое влияние на главу государства. В 1995 году избрана в Госдуму. В 1996 году баллотировалась в президенты РФ. В ноябре 1998 года застрелена в подъезде собственного дома в Санкт-Петербурге

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Сергей Вадимович Степашин. С 1993 года — первый замдиректора, с 1994 года директор ФСБ. Летом 1995 года после событий в Буденновске ушел в отставку. С 1997 года — министр юстиции, глава МВД. В 1999 года четыре месяца был премьером. Отправлен в отставку, так как, по признанию Ельцина, не справился с обязанностями. В 1999 году избран в Госдуму. В 2000–2013 годах возглавлял Счетную палату. Сейчас глава Общественного совета при Минстрое и член попечительского совета «Динамо»

Сергей Вадимович Степашин. С 1993 года — первый замдиректора, с 1994 года директор ФСБ. Летом 1995 года после событий в Буденновске ушел в отставку. С 1997 года — министр юстиции, глава МВД. В 1999 года четыре месяца был премьером. Отправлен в отставку, так как, по признанию Ельцина, не справился с обязанностями. В 1999 году избран в Госдуму. В 2000–2013 годах возглавлял Счетную палату. Сейчас глава Общественного совета при Минстрое и член попечительского совета «Динамо»

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

Шамиль Анвярович Тарпищев. Считался одним из самых приближенных к Ельцину людей, научил его играть в теннис. С 1992 года — советник президента по спорту, затем председатель Госкомспорта. В 1996 году отправлен в отставку. В настоящее время — глава федерации тенниса России, главный тренер российской сборной, член МОК, почетный президент WTA

Шамиль Анвярович Тарпищев. Считался одним из самых приближенных к Ельцину людей, научил его играть в теннис. С 1992 года — советник президента по спорту, затем председатель Госкомспорта. В 1996 году отправлен в отставку. В настоящее время — глава федерации тенниса России, главный тренер российской сборной, член МОК, почетный президент WTA

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Сергей Александрович Филатов. В начале 1990-х работал с Ельциным в Верховном Совете РСФСР. В 1993–1996 годах возглавлял администрацию президента. Затем ушел с госслужбы, возглавлял общественное движение поддержки Ельцина на выборах 1996 года. С 1997 года — президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ. В 2010–2016 годах — сопредседатель Общественного научно-консультативного совета при ЦИК России

Сергей Александрович Филатов. В начале 1990-х работал с Ельциным в Верховном Совете РСФСР. В 1993–1996 годах возглавлял администрацию президента. Затем ушел с госслужбы, возглавлял общественное движение поддержки Ельцина на выборах 1996 года. С 1997 года — президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ. В 2010–2016 годах — сопредседатель Общественного научно-консультативного совета при ЦИК России

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

Руслан Имранович Хасбулатов. С 1990 года — первый заместитель председателя Верховного Совета РСФСР Бориса Ельцина, затем председатель Верховного Совета. Вступил в конфликт с окружением Ельцина, перешел в оппозицию. Осенью 1993 года отказался подчиниться указу о роспуске парламента. Арестован, в 1994 году освобожден по амнистии. Впоследствии преподавал. Член-корреспондент РАН, завкафедрой мировой экономики в академии им. Плеханова

Руслан Имранович Хасбулатов. С 1990 года — первый заместитель председателя Верховного Совета РСФСР Бориса Ельцина, затем председатель Верховного Совета. Вступил в конфликт с окружением Ельцина, перешел в оппозицию. Осенью 1993 года отказался подчиниться указу о роспуске парламента. Арестован, в 1994 году освобожден по амнистии. Впоследствии преподавал. Член-корреспондент РАН, завкафедрой мировой экономики в академии им. Плеханова

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Виктор Степанович Черномырдин. В конце 1992 года сменил Егора Гайдара на посту премьера. На выборах 1995 года возглавил пропрезидентский блок «Наш дом — Россия». 23 марта 1998 года отправлен в отставку. После кризиса 1998 года два месяца был и. о. премьера. Затем возглавлял совет директоров «Газпрома». В 2001–2009 годах был чрезвычайным и полномочным послом РФ на Украине. После это стал советником президента России. В 2010 году скончался

Виктор Степанович Черномырдин. В конце 1992 года сменил Егора Гайдара на посту премьера. На выборах 1995 года возглавил пропрезидентский блок «Наш дом — Россия». 23 марта 1998 года отправлен в отставку. После кризиса 1998 года два месяца был и. о. премьера. Затем возглавлял совет директоров «Газпрома». В 2001–2009 годах был чрезвычайным и полномочным послом РФ на Украине. После это стал советником президента России. В 2010 году скончался

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Анатолий Борисович Чубайс. Входил в гайдаровскую «команду молодых реформаторов», с 1991 года возглавлял Госкомитет по управлению госимуществом, занимался приватизацией. Был первым вице-премьером, министром финансов. В 1996–1997 годах — глава администрации президента. С 1998 года десять лет руководил «ЕЭС России». С 2008 года возглавляет «Российскую корпорацию нанотехнологий» — впоследствии «Роснано»

Анатолий Борисович Чубайс. Входил в гайдаровскую «команду молодых реформаторов», с 1991 года возглавлял Госкомитет по управлению госимуществом, занимался приватизацией. Был первым вице-премьером, министром финансов. В 1996–1997 годах — глава администрации президента. С 1998 года десять лет руководил «ЕЭС России». С 2008 года возглавляет «Российскую корпорацию нанотехнологий» — впоследствии «Роснано»

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин

Сергей Кужугетович Шойгу. В начале 1990-х возглавил Российский корпус спасателей, впоследствии преобразованный в МЧС. Сохранял свой пост при всех сменах Кабинета министров. В 1999 году на парламентских выборах возглавил прокремлевское движение «Единство», переросшее в партию «Единая Россия». С мая по ноябрь 2012 года был губернатором Московской области. С ноября 2012 года — министр обороны РФ

Сергей Кужугетович Шойгу. В начале 1990-х возглавил Российский корпус спасателей, впоследствии преобразованный в МЧС. Сохранял свой пост при всех сменах Кабинета министров. В 1999 году на парламентских выборах возглавил прокремлевское движение «Единство», переросшее в партию «Единая Россия». С мая по ноябрь 2012 года был губернатором Московской области. С ноября 2012 года — министр обороны РФ

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Владимир Филиппович Шумейко. С 1991 года — вице-спикер Верховного Совета, с 1992 года — первый вице-премьер. В 1993 году возглавлял комиссию по проведению референдума о доверии президенту и парламенту. Летом 1993 года обвинен в коррупции. В 1994–1996 годах — глава Совета федерации первого созыва. Затем занимался бизнесом, политикой. В 2007–2011 годах возглавлял представительство Калининградской области в Москве

Владимир Филиппович Шумейко. С 1991 года — вице-спикер Верховного Совета, с 1992 года — первый вице-премьер. В 1993 году возглавлял комиссию по проведению референдума о доверии президенту и парламенту. Летом 1993 года обвинен в коррупции. В 1994–1996 годах — глава Совета федерации первого созыва. Затем занимался бизнесом, политикой. В 2007–2011 годах возглавлял представительство Калининградской области в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Валентин Борисович Юмашев. В конце 1980-х был автором многочисленных статей и сценариев о Борисе Ельцине, литературным редактором его книг «Исповедь на заданную тему» и «Записки президента». В августе 1996 года стал советником президента по СМИ. В 1997–1998 годах — глава администрации президента. В 2000 году вошел в состав учредителей Фонда первого президента России. В 2001 году женился на дочери Ельцина Татьяне Дьяченко. Занимается девелоперским бизнесом. 22 июня 2018 года назначен советником президента России на общественных началах, в тот же день сообщил СМИ, что является советником на общественных начала с 2000 года

Валентин Борисович Юмашев. В конце 1980-х был автором многочисленных статей и сценариев о Борисе Ельцине, литературным редактором его книг «Исповедь на заданную тему» и «Записки президента». В августе 1996 года стал советником президента по СМИ. В 1997–1998 годах — глава администрации президента. В 2000 году вошел в состав учредителей Фонда первого президента России. В 2001 году женился на дочери Ельцина Татьяне Дьяченко. Занимается девелоперским бизнесом. 22 июня 2018 года назначен советником президента России на общественных началах, в тот же день сообщил СМИ, что является советником на общественных начала с 2000 года

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Сергей Владимирович Ястржембский. В 1996–1998 годах — пресс-секретарь Ельцина (с 1997 года заместитель главы администрации). Считался наиболее профессиональным пресс-секретарем президента. Покинул пост после неудачной попытки добиться выдвижения Юрия Лужкова в премьеры. Работал в телекомпании «ТВ Центр», правительстве Москвы. С 2000 года — помощник Владимира Путина. В 2004–2008 годах — спецпредставитель президента по вопросам развития отношений с Евросоюзом. В 2009 году основал кинокомпанию «Ястреб-фильм», занимается кино и журналистикой

Сергей Владимирович Ястржембский. В 1996–1998 годах — пресс-секретарь Ельцина (с 1997 года заместитель главы администрации). Считался наиболее профессиональным пресс-секретарем президента. Покинул пост после неудачной попытки добиться выдвижения Юрия Лужкова в премьеры. Работал в телекомпании «ТВ Центр», правительстве Москвы. С 2000 года — помощник Владимира Путина. В 2004–2008 годах — спецпредставитель президента по вопросам развития отношений с Евросоюзом. В 2009 году основал кинокомпанию «Ястреб-фильм», занимается кино и журналистикой

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

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Николай Емельянович Аксененко. В 1994–1997 годах замминистра, затем министр путей сообщения. Неоднократно фигурировал в СМИ как кандидат на пост премьера и возможный преемник президента. С 1999 года — первый вице-премьер. Ушел с этого поста вскоре после отставки Ельцина, в январе 2000 года. В 2001 году обвинен в растратах. Возглавлял МПС до 2002 года, умер в 2005 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Михаил Иванович Барсуков. С начала 1990-х был комендантом Кремля, начальником главного управления охраны, директором ФСБ и входил в «группу силовиков» в окружении Ельцина. В июне 1996 года уволен после известного скандала с «коробкой из-под ксерокса» — его люди задержали членов избирательного штаба Ельцина. Позднее работал в администрации президента. С 1998 по 2004 год возглавлял различные структуры Совбеза

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Борис Абрамович Березовский. В начале 1990-х фигурировал в СМИ как «серый кардинал Кремля». Был заместителем секретаря Совета безопасности и исполнительным секретарем СНГ. С конца 2000 года, опасаясь уголовного преследования, проживал в Великобритании. В середине 2000-х против него было возбуждено несколько уголовных дел в России, Бразилии, Нидерландах. В 2013 году покончил собой в пригороде Лондона. Позднее появилась информация, что незадолго до смерти он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой позволить ему вернуться в страну

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Павел Павлович Бородин. Занимая пост управделами президента, был «завхозом Кремля». Через несколько дней после отставки Ельцина был назначен госсекретарем Союза России и Белоруссии, где проработал до 2011 года. В январе 2001 года арестован в США по обвинению в причастности к махинациям конца 1990-х годов. Затем отпущен, дело прекращено. Был фигурантом нескольких дел о реконструкции Кремля через фирму Mabetex

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Геннадий Эдуардович Бурбулис. Считался «мозговым центром» ельцинского окружения, в 1991 году руководил избирательной кампанией Ельцина. После победы стал госсекретарем и первым вице-премьером. Уволен в январе 1993 года. Избирался в Думу, возглавлял совет директоров Первоуральского новотрубного завода. С 2001 по 2007 год — член Совета федерации от администрации Новгородской области. После этого преподавал в Международном университете в Москве

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Александр Стальевич Волошин. В конце 1990-х годов работал помощником, заместителем главы администрации президента. В марте 1999 года возглавил администрацию. 31 декабря 1999 года Борис Ельцин подписал указ об отставке Волошина, но Владимир Путин оставил его руководить администрацией. Ушел с поста 30 октября 2003 года. В 1999–2008 годах избирался председателем совета директоров «ЕЭС России». Позднее аналогичные должности занимал в «Норильском никеле», «Уралкалии», «Первой грузовой компании». В 2016 году инвестировал в стартап по исследованию ДНК Genotek

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Егор Тимурович Гайдар. В начале 1990-х проводил ельцинские экономические реформы — «шоковую терапию», занимая посты вице-премьера, министра экономики, и. о. премьера. В январе 1994 года после избрания в Думу покинул Кабмин. Возглавлял партии «Демвыбор России» и СПС. С 2003 года занимался экспертной работой, консультированием. Руководил Институтом экономических проблем переходного периода. Скончался в 2009 году

Фото: Коммерсантъ / Франк Вильягра  /  купить фото

Павел Сергеевич Грачев. С мая 1992 года — министр обороны. Подавил мятеж оппозиции в октябре 1993 года, руководил первой войной в Чечне. Уволен в 1996 году «в обмен» на поддержку Александром Лебедем Ельцина на выборах. Работал советником гендиректора компании «Росвооружение» (позднее «Рособоронэкспорт»), покинул этот пост в начале 2007 года. Скончался в 2012 году

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Виктор Федорович Ерин. Активно участвовал в защите Белого дома в 1991 году, с 1992 года — глава МВД России. Осенью 1993 года руководил подавлением мятежа в Москве, за что получил звание Героя России. Летом 1995 года после нападения Басаева на Буденновск покинул пост министра и назначен замдиректора СВР. С 1999 по 2001 год — советник главы Центробанка. Позднее стал членом совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы». 19 марта 2018 года скончался

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Виктор Васильевич Илюшин. С 1980-х работал с Ельциным в Свердловском обкоме, Московском горкоме КПСС, Верховном Совете РСФСР. В первой половине 1990-х был помощником президента, одним из самых влиятельных людей в Кремле. В 1996–1997 годах — первый вице-премьер по социальным вопросам. В 1997–2011 годах — член правления «Газпрома»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Андрей Владимирович Козырев. Министр иностранных дел с октября 1990 года. Участвовал в подготовке Беловежских соглашений, выступал за сближение России с Западом. Покинул пост в январе 1996 года. С 1998 года работал в компаниях ICN Pharmaceuticals и Global Strategic Ventures. В 2007–2012 годах — председатель совета директоров банка «Инвестторгбанк». С 2012 года живет в Майами (США), откуда критикует российскую власть

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Андрей Афанасьевич Кокошин. В 1991 году возглавил группу экспертов при президенте РСФСР по военно-политическим вопросам. Был кандидатом на пост министра обороны. В 1992–1997 годах — первый замминистра обороны. В 1998 году — секретарь Совбеза, покинул пост после неудачной попытки добиться выдвижения Юрия Лужкова в премьеры. Был депутатом Госдумы III, IV и V созывов. Декан факультета мировой политики МГУ, академик РАН

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Александр Васильевич Коржаков. Охранял Ельцина с 1985 года, стал его ближайшим соратником. Уволен с поста главы службы безопасности президента в июне 1996 года — после скандала с «коробкой из-под ксерокса». С 1997 по 2011 год был депутатом Госдумы (фракция «Единая Россия»)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Олег Иванович Лобов. В 1991, 1993 и 1996–1997 годах — первый вице-премьер. В 1993–1996 годах — секретарь Совбеза. Покинув кабинет, занялся бизнесом. Возглавляет Российское общество инженеров строительства, гендиректор АО «Центр ЭКОММАШ»

Фото: Коммерсантъ / Роман Мухаметжанов  /  купить фото

Борис Ефимович Немцов. В августе 1991 года защищал Белый дом, где познакомился с Ельциным. Вскоре назначен губернатором Нижегородской области. Назывался возможным преемником президента. В 1997–1998 годах — первый вице-премьер, глава Минтопэнерго. Отправлен в отставку после дефолта в августе 1998 года. В 1999–2003 годах — вице-спикер Думы. Возглавлял и стоял у истоков СПС, движения «Солидарность», РПР-ПАРНАС. Резко критиковал действующую власть. В 2013 году был избран депутатом Ярославской облдумы. 27 февраля 2015 года застрелен на Большом москворецком мосту

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин

Михаил Никифорович Полторанин. С июля 1990 года — министр печати и информации России, затем глава Федерального информационного центра, подчиненного президенту. Координировал информационную политику Кремля. В декабре 1993 года избран в Думу, Федеральный информцентр был расформирован. С 1996 года возглавлял телекомпанию «Момент истины», канал ТВ-3. В настоящее время пенсионер

Фото: Коммерсантъ / Сергей Пономарев  /  купить фото

Гавриил Харитонович Попов. Вместе с Ельциным был одним из «отцов-основателей» демократического движения конца 1980-х. Работал в Межрегиональной депутатской группе Верховного Совета СССР. С 1990 года — председатель Моссовета, с 1991 года — мэр Москвы. В июне 1992 года ушел с поста мэра, занялся научной работой и создал Международный университет в Москве. С сентября 2011 года — советник мэра Москвы Сергея Собянина на общественных началах

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Владимир Владимирович Путин. С 1996 года работал в управлении делами и администрации президента. С 1998 года — директор ФСБ, секретарь Совбеза, с августа 1999 года — премьер-министр. Вскоре назван Ельциным своим преемником. После отставки Ельцина 31 декабря 1999 года стал и. о. президента. В 2000 году избран президентом России, в 2004 году переизбран на новый срок. В 2008–2012 году занимал пост председателя правительства. В 2012 и 2018 годах переизбирался президентом

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Александр Владимирович Руцкой. С июня 1991 года — вице-президент России. Затем вступил в конфликт с окружением Ельцина и перешел в оппозицию. В 1993 году стал одним из лидеров антипрезидентского мятежа, провозгласил себя и. о. президента. Был арестован, в 1994 году освобожден по амнистии. В 1996–2000 годах — губернатор Курской области. Неоднократно пытался пройти в Госдуму. С 2013 года — член Общественного совета при СКР. В 2015 году стал председателем совета директоров ООО «Единая справочная служба»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Юрий Владимирович Скоков. В 1991 году был одним из организаторов предвыборной кампании Ельцина. В 1992 году стал первым секретарем Совбеза. В 1993 году уволен за отказ визировать проект указа президента об особом порядке управления страной. Возглавлял Федерацию товаропроизводителей, входил в руководство партии «Справедливая Россия». В 2013 году скончался от сердечного приступа

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Анатолий Александрович Собчак. Вместе с Ельциным был одним из лидеров демократического движения конца 1980-х годов. В 1991 году избран мэром Ленинграда. Один из разработчиков Конституции РФ 1993 года. В 1996 году проиграл выборы губернатора Санкт-Петербурга. Подозревался в коррупции, но избежал уголовного преследования. В декабре 1999 года безуспешно баллотировался в Госдуму. Скончался в 2000 году

Фото: Архив журнала «Огонек»

Олег Николаевич Сосковец. С 1993 года — первый вице-премьер, одна из наиболее влиятельных фигур в кабинете Черномырдина. В 1996 году после скандала с «коробкой из-под ксерокса» был назван «духовным отцом» опальных Барсукова и Коржакова и уволен. С 2011 года — вице-президент Российской инженерной академии, а также президент Российского союза товаропроизводителей

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Галина Васильевна Старовойтова. Одна из основателей движения «Демократическая Россия». С 1990 года входила в высший консультативный совет при председателе Верховного Совета РСФСР Борисе Ельцине. Считалась лицом, имеющим большое влияние на главу государства. В 1995 году избрана в Госдуму. В 1996 году баллотировалась в президенты РФ. В ноябре 1998 года застрелена в подъезде собственного дома в Санкт-Петербурге

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Сергей Вадимович Степашин. С 1993 года — первый замдиректора, с 1994 года директор ФСБ. Летом 1995 года после событий в Буденновске ушел в отставку. С 1997 года — министр юстиции, глава МВД. В 1999 года четыре месяца был премьером. Отправлен в отставку, так как, по признанию Ельцина, не справился с обязанностями. В 1999 году избран в Госдуму. В 2000–2013 годах возглавлял Счетную палату. Сейчас глава Общественного совета при Минстрое и член попечительского совета «Динамо»

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

Шамиль Анвярович Тарпищев. Считался одним из самых приближенных к Ельцину людей, научил его играть в теннис. С 1992 года — советник президента по спорту, затем председатель Госкомспорта. В 1996 году отправлен в отставку. В настоящее время — глава федерации тенниса России, главный тренер российской сборной, член МОК, почетный президент WTA

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Сергей Александрович Филатов. В начале 1990-х работал с Ельциным в Верховном Совете РСФСР. В 1993–1996 годах возглавлял администрацию президента. Затем ушел с госслужбы, возглавлял общественное движение поддержки Ельцина на выборах 1996 года. С 1997 года — президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ. В 2010–2016 годах — сопредседатель Общественного научно-консультативного совета при ЦИК России

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

Руслан Имранович Хасбулатов. С 1990 года — первый заместитель председателя Верховного Совета РСФСР Бориса Ельцина, затем председатель Верховного Совета. Вступил в конфликт с окружением Ельцина, перешел в оппозицию. Осенью 1993 года отказался подчиниться указу о роспуске парламента. Арестован, в 1994 году освобожден по амнистии. Впоследствии преподавал. Член-корреспондент РАН, завкафедрой мировой экономики в академии им. Плеханова

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Виктор Степанович Черномырдин. В конце 1992 года сменил Егора Гайдара на посту премьера. На выборах 1995 года возглавил пропрезидентский блок «Наш дом — Россия». 23 марта 1998 года отправлен в отставку. После кризиса 1998 года два месяца был и. о. премьера. Затем возглавлял совет директоров «Газпрома». В 2001–2009 годах был чрезвычайным и полномочным послом РФ на Украине. После это стал советником президента России. В 2010 году скончался

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Анатолий Борисович Чубайс. Входил в гайдаровскую «команду молодых реформаторов», с 1991 года возглавлял Госкомитет по управлению госимуществом, занимался приватизацией. Был первым вице-премьером, министром финансов. В 1996–1997 годах — глава администрации президента. С 1998 года десять лет руководил «ЕЭС России». С 2008 года возглавляет «Российскую корпорацию нанотехнологий» — впоследствии «Роснано»

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин

Сергей Кужугетович Шойгу. В начале 1990-х возглавил Российский корпус спасателей, впоследствии преобразованный в МЧС. Сохранял свой пост при всех сменах Кабинета министров. В 1999 году на парламентских выборах возглавил прокремлевское движение «Единство», переросшее в партию «Единая Россия». С мая по ноябрь 2012 года был губернатором Московской области. С ноября 2012 года — министр обороны РФ

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Владимир Филиппович Шумейко. С 1991 года — вице-спикер Верховного Совета, с 1992 года — первый вице-премьер. В 1993 году возглавлял комиссию по проведению референдума о доверии президенту и парламенту. Летом 1993 года обвинен в коррупции. В 1994–1996 годах — глава Совета федерации первого созыва. Затем занимался бизнесом, политикой. В 2007–2011 годах возглавлял представительство Калининградской области в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Валентин Борисович Юмашев. В конце 1980-х был автором многочисленных статей и сценариев о Борисе Ельцине, литературным редактором его книг «Исповедь на заданную тему» и «Записки президента». В августе 1996 года стал советником президента по СМИ. В 1997–1998 годах — глава администрации президента. В 2000 году вошел в состав учредителей Фонда первого президента России. В 2001 году женился на дочери Ельцина Татьяне Дьяченко. Занимается девелоперским бизнесом. 22 июня 2018 года назначен советником президента России на общественных началах, в тот же день сообщил СМИ, что является советником на общественных начала с 2000 года

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Сергей Владимирович Ястржембский. В 1996–1998 годах — пресс-секретарь Ельцина (с 1997 года заместитель главы администрации). Считался наиболее профессиональным пресс-секретарем президента. Покинул пост после неудачной попытки добиться выдвижения Юрия Лужкова в премьеры. Работал в телекомпании «ТВ Центр», правительстве Москвы. С 2000 года — помощник Владимира Путина. В 2004–2008 годах — спецпредставитель президента по вопросам развития отношений с Евросоюзом. В 2009 году основал кинокомпанию «Ястреб-фильм», занимается кино и журналистикой

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

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Лаура Кеффер

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