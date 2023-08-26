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Коммерсантъ FM
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Новая Москва заинтересовала москвичей

Почему растет спрос на жилье в присоединенных к столице районах

Москвичи активно приобретают квартиры в Новой Москве. Об этом сообщил департамент развития новых территорий города. Согласно статистике, сейчас более 60% тех, кто покупает недвижимость в Новой Москве, составляют жители столицы. В 2014 году этот показатель не превышал 20%. При этом цены на квартиры в Новой Москве относительно стабильны. В частности, за последние 12 месяцев они подросли менее чем на 1% и сейчас составляют около 226 руб. за квадратный метр. В Старой Москве «квадрат» стоит в среднем 300 тыс. руб.

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Мотивов для переезда за МКАД у москвичей несколько, и связаны они не только с ценами, отмечает член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цогоев:

«После присоединения Новой Москвы начался процесс открытия новых станций метро, и развитие инфраструктуры в этой новой части города. Квартиры там покупают и москвичи, которые думают о расширении жилплощади, например, и живут на окраинах столицы. Для них теперь ситуация выглядит таким образом: две или три дополнительных станции на метро от того места, где они сейчас живут, если это районы, которые примыкают к МКАДу, но цены ниже. И те, кто думают о расширении жилплощади, этот момент принимают во внимание.

Почему растут продажи квартир в новых ЖК

Почему растут продажи квартир в новых ЖК

Многие люди, у которых нет желания брать большие ипотечные кредиты или возможности покупать квартиры в тех районах, в которых они раньше жили, выбирают Новую Москву. Регистрация там московская, то есть они не теряют московские пенсии, всякие льготы и так далее. Поэтому действительно покупают квартиры и москвичи, но надо заметить, что москвичи еще являются достаточно состоятельными людьми по сравнению с жителями регионов.

Безусловно, в Новой Москве есть разные проекты с разной транспортной доступностью и инфраструктурой. Поэтому статистически цены в этом секторе, скорее всего, не изменятся. Но если более локально смотреть на какие-то конкретные проекты, то там может быть рост».

Сейчас стало выгодно приобретать квартиры в новостройках в инвестиционных целях, в том числе в Новой Москве, отметил гендиректор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков. Спрос на такое жилье, по его мнению, продолжит расти:

«Центробанк разогнал рынок новостроек, подняв ключевую ставку. Перекос со вторичкой стал существенно выше, чем он был до этого поднятия. И с точки зрения инвестиций, а у нас многие граждане любят вкладывать в рынок недвижимости, новостройки стали достаточно привлекательными. У них сегодня именно с инвестиционной точки зрения отрицательная ставка по ипотеке. Если ключевая 12%, мы понимаем, что инфляция условно 10%, а ипотеку предлагают по ставке 7% с копейками. По семейной ипотеке ставка начинается от 5%, по IT-ипотеке от 4%. Получается, что квартиру купил, а тебе еще денег дают. Выглядит это примерно так.

Ипотека на высоте

Ипотека на высоте

Поэтому спрос еще разгонится. В июне-то на новостройки он уже был достаточно сильный, а в августе, я думаю, будет совсем хорошо. До тех пор, пока правительство не поднимет ставки по льготной ипотеке, или ЦБ не понизит ключевую ставку, сохранится перекос, который будет достаточно сильно разгонять спрос в сторону новостроек».

Предполагается, что по итогам 2023 года на территории Новой Москвы будет введено в эксплуатацию почти 2 млн квадратных метров жилья.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Загорский

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