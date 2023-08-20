Ипотека на высоте

Росреестр зафиксировал ипотечный рекорд в Москве. С января по июль на первичном и вторичном рынках столичной недвижимости было зарегистрировано более 78 тыс. сделок с привлечением кредитных денег. Это максимум за все время наблюдения за показателем. При этом он продемонстрировал рост на 29% в годовом выражении. Чем объяснить такой ипотечный бум? И какой будет ситуация на фоне повышения ключевой ставки до 12%? Об этом — Андрей Загорский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Только в июле на московском рынке недвижимости было зафиксировано 13,3 тыс. сделок с ипотекой — это самый внушительный итог месяца в 2023-м. В прошлом году в июле столичные власти зарегистрировали 8 тыс. договоров, а в 2021-м — около 12 тыс., заметили в пресс-службе Росреестра. Специалисты говорят, что пик спроса налицо. Многие граждане пытаются успеть купить квартиру в столице, взяв кредит на ее приобретение по сравнительно невысокой ставке, пояснил член совета директоров инвестиционной платформы SimpleEstate Артем Цогоев:

«В последнее время Центробанк, во-первых, сильно грозит ипотеке от застройщиков, выявляет всякие схемы и так далее, во-вторых, сыграло роль повышение ключевой ставки. В последние годы ипотека была одной из самых доступных за всю историю измерений, соответственно, люди видят, что поезд уходит, и пытаются в этот поезд заскочить — приобрести квартиру в ипотеку».

Более активны покупатели квартир в новостройках — именно благодаря льготной ипотеке (ставка в рамках программы «Для всех» — 8% годовых). Однако и рыночные ставки по ипотеке на вторичном рынке для многих пока приемлемы. Они колеблются где-то в районе 11,5% годовых, так что определенный спрос есть и здесь. Но все это было до того, как на уходящей неделе Центробанк, защищая курс рубля, поднял ключевую ставку сразу с 8,5% до 12%.

После этого большинство аналитиков заговорили о неизбежном росте и всех остальных банковских ставок, в том числе ипотечных, а следовательно, и о предстоящем снижении спроса на кредиты на покупку жилья и на само жилье. Некоторые, например, считают, что стоимость ипотеки для «вторички» вырастет до 14% или даже 14,5% годовых. При этом еще неизвестно, что будет с льготными программами. В принципе в этих рассуждениях есть логика. Однако так считают не все эксперты.

К примеру, гендиректор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков полагает, что спрос на ипотеку и жилье в целом сохранится, поскольку рынок недвижимости находится в стадии роста. Во всяком случае, льготные программы пока работают и, судя по всему, в ближайшее время будут работать, обеспечивая стабильный спрос на новостройки, говорит он:

«Спрос на квартиры в новостройках в ипотеку и в целом на льготную ипотеку будет. Повода к снижению никакого нет. Наоборот, люди будут бояться, что поднимутся ставки, закроют программу, исчерпаются резервы, и постараются взять жилье по этим ставкам. С новостройками все будет нормально».

Впрочем, и рынку вторичного жилья сильное падение, похоже, не грозит. Скорее всего, ставки по рыночной ипотеке не выйдут за рамки 13%, говорит Константин Барсуков: «Думаю, мы увидим среднюю ставку скорее на уровне 12,5%, чем 14,5%. Вопрос: это критично? Нет, не настолько, чтобы люди перестали брать ипотеку. В то же время потребители могут компенсировать этот рост увеличением срока кредита, например».

По данным специалистов компании «Метриум», в июле средняя цена на жилье в московских новостройках чуть превысила 300 тыс. руб. за квадратный метр. Эксперты аналитического сервиса «Индикаторы рынка недвижимости» подсчитали, что за тот же период на столичной «вторичке» средняя стоимость «квадрата» составила 257 тыс. руб.

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