СК заинтересовался инцидентом с избиением мужчины у Мариинской больницы

Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину представят доклад по ситуации с избиением мужчины в Мариинской больнице Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Мужчину без сознания обнаружили у ворот Мариинской больницы на Литейном проспекте утром 14 августа. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом двух рёбер в тяжёлом состоянии. По словам пострадавшего, его избил охранник больницы, пишет 78.

В медицинском учреждении пояснили, что охранник не применял насилие в отношении мужчины и лишь вывел агрессивного посетителя из больницы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил подчиненным подготовить доклад о том, как продвигается расследование уголовного дела о травмировании девочки в школе плавания в Петербурге.

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