Британский музей вернул некоторые из 2 тыс. украденных экспонатов

Британский музей смог вернуть некоторые из 2 тыс. экспонатов, которые были украдены в течение нескольких лет, сообщил глава попечительского совета Джордж Осборн. По его словам, музей вместе с антикварным сообществом работает над возвращением оставшихся экспонатов.

Как сообщил господин Осборн, 2 тыс. экспонатов — «очень предварительная цифра», сотрудники музея еще выясняют, сколько именно предметов было украдено. По его словам, среди исчезнувших экспонатов — золотые украшения, драгоценные камни и предметы старины возрастом до 3,5 тыс. лет. В последнее время их не выставляли в экспозициях музея.

«Мы считаем, что были жертвой краж в течение долгого времени, и честно говоря, можно было бы сделать больше, чтобы предотвратить их. Но я обещаю вам вот что: этот беспорядок мы собираемся разгрести»,— сказал Джордж Осборн BBC. Он добавил, что музей проводит независимую проверку под руководством юриста и старшего офицера полиции.

В середине августа Британский музей сообщил о пропаже золотых ювелирных украшений, самоцветов, изделий из полудрагоценных камней и стекла. Сумма ущерба не разглашается, но, по данным The Times, она может составлять 80 млн фунтов стерлингов ($102 млн). По результатам внутреннего расследования был уволен куратор греческих коллекций Питер Хиггс, который проработал в музее 30 лет.

Из-за вскрывшейся кражи в отставку также ушел директор музея Хартвиг Фишер. По его словам, он не воспринял всерьез предупреждения о том, что предметы из коллекции музея свободно продаются на сайте онлайн-аукционов eBay. AP писало, что в 2021 году в Британский музей обратился британско-датский искусствовед и дилер Иттай Градель с подозрениями о кражах, но руководство музея заверило его, что все в порядке.

Как рассказал AP господин Градель, он начал подозревать о кражах из запасов музея, когда смог купить на eBay один артефакт. Он проследил экспонат и обнаружил, что он принадлежал человеку, который передал всю свою коллекцию Британскому музею в 1814 году. При этом артефакт не был указан в каталоге музея.

Олеся Павленко