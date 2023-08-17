Из Британского музея пропали артефакты XV века до н. э.

Британский музей в Лондоне ввел экстренные меры безопасности после обнаружения пропажи или повреждения целого ряда экспонатов и артефактов, относящихся к периоду с XV века до н. э. по XIX век н. э. Музей начал внутреннюю проверку, уволил одного из сотрудников, имя которого не раскрывается, и подал на него в суд. Кроме того, свое расследование начал отдел лондонской полиции по экономическим преступлениям.

Как отмечается в заявлении музея, пропажа была обнаружена несколько месяцев назад. Среди исчезнувших предметов — золотые ювелирные украшения, полудрагоценные камни, изделия из стекла. Все они в последнее время не выставлялись в залах, а находились в хранилище в отдельном помещении и использовались «преимущественно для научных и исследовательских целей». Других подробностей музей не раскрывает, пока идет полицейское расследование.

Глава совета попечителей музея Джордж Осборн заверил, что они «решительно разбираются с ситуацией». «Мы вызвали полицию, ввели экстренные меры по усилению безопасности, запустили независимую проверку по факту произошедшего и для извлечения конкретных уроков из этой ситуации, а также использовали все имеющиеся дисциплинарные меры для урегулирования ситуации с человеком, которого мы считаем ответственным за случившееся»,— заявил господин Осборн.

Экспонаты из Британского музея пропадали и раньше. Так, в 2017 году музей признал пропажу из коллекции еще в 2011 году бриллиантового кольца Cartier стоимостью £750 тыс. В 2004 году исчезали ювелирные изделия из китайской коллекции, а в 2002 году посетитель смог украсть 2500-летнюю греческую скульптуру. До этого несколько раз преступники похищали старинные монеты и медали.

Алена Миклашевская