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Коммерсантъ FM
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Директор Британского музея подал в отставку после скандала с пропажей артефактов

Директор Британского музея Хартвиг Фишер объявил, что подал заявление об отставке. По словам господина Фишера, на нем, как на директоре, лежит ответственность за пропажу из коллекции музея более 2 тыс. артефактов. Его отставка уже утверждена советом попечителей, который подчеркнул достойное поведение директора в решении допущенных ошибок и отметил, что «никто никогда не сомневался в честности Хартвига, его преданности работе, его любви к музею».

Фото: Arno Burgi / picture alliance / Getty Images

Фото: Arno Burgi / picture alliance / Getty Images

О пропаже ценных артефактов и предметов искусства из коллекции музея было объявлено в середине августа. Как показало расследование, экспонаты на протяжении нескольких лет выносил из музея куратор Питер Джон Хиггс, возглавлявший отдел искусства Древней Греции и Древнего Рима. Вынесенные экспонаты он выставлял на продажу на eBay.

О деятельности господина Хиггса руководство музея предупредили еще в 2021 году, однако куратор был уволен только в 2023-м. Комментируя это и свою отставку, Хартвиг Фишер отметил, что «музей не отреагировал должным образом на предупреждения в 2021 году и на ту проблему, которая в полной мере стала очевидна сейчас». Между тем расследование в отношении бывшего куратора продолжается. Кроме того, специалисты по безопасности оценивают эффективность работы систем безопасности музея, по итогам этой проверки руководству музея будут даны соответствующие рекомендации.

Алена Миклашевская

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