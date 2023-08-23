Участок Петроградской набережной временно закроют из-за ремонта

В Санкт-Петербурге вводятся новые ограничения движения транспорта, связанные с дорожным ремонтом. С 24 августа они будут действовать в четырех районах города, сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

В частности, на период с 24 по 28 августа в Петроградском районе Петербурга из-за ремонта трамвайных путей для автомобилистов будет временно перекрыт проезд по Петроградской набережной — на участке от Сампсониевского до Аптекарского моста.

Предлагаемый объезд: улица Чапаева, Большая Монетная улица, улица Котовского, улица Куйбышева.

В Пушкинском районе города в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия с 24 по 31 августа ограничивается движение по Софийской улице — от Николаевского проезда до КАД. Кроме этого, с 24 августа по 8 сентября вводятся ограничения при движении по съезду с Софийской улицы на КАД в сторону Пулковского шоссе.

Также во Фрунзенском районе с 24 августа по 2 сентября водителям будет сложно проехать по Пражской улице — от улицы Фучика до улицы Белы Куна. Там будут также ремонтировать дорожное покрытие.

В свою очередь, в Петродворцовом районе Петербурга из-за реконструкции инженерных сетей с 24 по 28 августа полностью закрывается движение по улице Пугачева в городе Петергоф — от улицы Беловой до дома 21 по улице Пугачева.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в центре Петербурга в связи с ремонтом трамвайных путей до 4 октября ограничено движение транспорта по Садовой улице.

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