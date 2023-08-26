Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

При обстреле со стороны Украины белгородского Уразово ранены четыре человека

Утром 26 августа со стороны Украины снарядами «Града» был обстрелян поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, кассетные боеприпасы попали по частным жилым домовладениям и на территорию сельскохозяйственного магазина. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Как написал в своем Telegram-канале глава региона, трое мужчин и одна женщина получили осколочные ранения. «Бригадами скорой они доставлены в Валуйскую ЦРБ, где врачи оказывают им всю необходимую помощь»,- уточнил губернатор. Также в поселке повреждены несколько жилых домов и автомобилей. Оперативные и аварийные службы уже работают на месте происшествия, продолжается подомовой обход территории.

Кроме того, утром господин Гладков сообщил, что в Шебекинском городском округе сработала российская система ПВО. Ею сбит БПЛА самолетного типа в районе села Купино. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, рассказал губернатор.

Вчера в соседней Курской области погиб мужчина, который попал под обстрел ВСУ в деревне Елизаветовка Глушковского района.

Владимир Зоркий

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...