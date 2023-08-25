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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 548-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 25 августа

Минобороны России сообщило, что средствами ПВО было обнаружено 42 беспилотника, запущенных со стороны Украины. Внуково и Домодедово приостанавливали прием и отправку рейсов, причины не назывались. К утру они возобновили работу. Пентагон сообщил, что США начнут обучение украинских военнослужащих управлению истребителями F-16 в октябре на базе в штате Аризона. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:07. Владимир Путин принял в Кремле врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

8:57. Киевские власти намеренно удерживают воду по каскаду водохранилищ, расположенных выше по течению, чтобы еще больше обмелить Днепр в районе Энергодара и Запорожской АЭС, сообщил «РИА Новости» глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

8:45. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом.

8:45. Поставки странами Запада боеприпасов с обедненным ураном привели к радиационному заражению украинской территории, утверждает представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Украина превращается в непригодную для жизни землю.

8:44. Следствие ходатайствует о продлении до зимы срока ареста Дарьи Треповой, обвиняемой в организации теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:44. Пентагон сообщил, что США начнут обучение украинских военнослужащих управлению истребителями F-16 в октябре на базе в штате Аризона. В сентябре пилоты должны будут пройти обучение английскому языку.

8:43. Внуково и Домодедово приостанавливали прием и отправку рейсов, причины не назывались. К утру они возобновили работу.

8:43. Минобороны сообщило, что средства ПВО обнаружили 42 беспилотника, запущенных со стороны Украины, все они сбиты. Также над Калужской областью силы ПВО уничтожили украинскую ракету С-200.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 547-й

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