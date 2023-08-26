Норвегия убила 40 оленей, чтобы они больше не пересекали границу с РФ

В Норвегии забили 40 оленей, которые пересекли границу с Россией и вернулись обратно. В РФ они паслись в заповеднике «Пасвик» в Мурманской области, за что Москва потребовала выплатить 50 тыс. крон ($4,7 тыс.) за каждого оленя и еще 47 млн крон ($4,4 млн) единовременно.

Всего в 2023 году в России находились 42 оленя из Норвегии. В министерстве сельского хозяйства Норвегии объяснили, что вернувшихся 40 животных убили из опасений, что они вновь пересекут границу, передает Associated Press.

Чтобы предотвратить перемещение оленей норвежские власти решили к 1 октября восстановить полуразрушенное заграждение на границе с Россией. Процесс осложняется тем, что рабочие не могут пересекать границу, так как это в отсутствие российских виз будет равносильно проникновению на территорию России.

Подробнее о проблеме — в материале «Ъ FM» «Оленям закрывают путь в Россию».

Леонид Уварчев