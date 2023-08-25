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Коммерсантъ FM
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Оленям закрывают путь в Россию

Почему в Норвегии намерены регулировать миграцию животных

Олени обострили отношения между Россией и Норвегией — в Королевстве намерены к 1 октября построить забор протяженностью 7 км на границе между странами. Стоимость сооружения — почти $350 тыс. По мнению норвежских властей, выгоднее один раз вложить эту сумму, чем каждый раз оплачивать штраф за нахождение оленей на российской территории — более $4,5 тыс. за одно нарушение. Подробности — у Александра Мезенцева.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Этой зимой 40 норвежских оленей незаконно оказались в мурманском заповеднике «Пасвик» и течение примерно двух месяцев съели ягель на сумму 418 млн руб. Чтобы определить размер ущерба, в дирекции «Пасвика» разработали специальную формулу.

Сначала руководство подсчитало количество особей, их вес и число дней, когда животные находились на территории парка, а полученное значение умножили на среднюю стоимость 1 кг мяса в Норвегии.

Ответ на штрафную санкцию от норвежских властей должен прийти во второй половине этого года, рассказала директор заповедника «Пасвик» Наталья Поликарпова:

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«Мы продумали систему расчета и направили ее как предложение для рассмотрения норвежской стороне. Теперь ждем ответа.

Насколько я знаю из норвежских СМИ, департамент оленеводства губернии Тромс и Финнмарк озвучил, что они планируют выйти во втором полугодии этого года на контакт с нами.

Это вопрос диалога, мы будем его вести вместе с оленеводами и с Министерством природных ресурсов Российской Федерации, возможно, даже с привлечением специалистов из МИДа».

Что касается штрафов за пересечение российской границы, норвежская сторона их не оспаривает. При этом животных, которые возвращаются обратно на родину, забивают, чтобы они вновь не ушли в российскую лесотундру.

С правовой точки зрения требования России к Норвегии законны, объяснил директор московского офиса компании Tax Global Consulting Эдуард Савуляк:

«В данном случае это вполне правомерно. Более того, уже не первый год возникает такая ситуация. Она заключается не в том, что олень перебежал границу, и, условно, наша сторона была вынужден реагировать, и как же такое может происходить.

Дело в том, что олени стадами заходят на территорию российского заповедника, вытаптывают растительность, едят ягель. Другими словами, наносят нашей стране ущерб, который можно посчитать в рублях, а в данном случае и в кронах».

Миграция для млекопитающих — такой же естественный процесс, как перелет птиц с севера на юг с наступлением холодов. Если Норвегия все-таки построит забор и олени не смогут свободно передвигаться, то это может привести к исчезновению вида, подчеркнул член-корреспондент Российской академии естественных наук Евгений Абизов:

«Миграция идет в районы более богатые пищей. Это люди устроили себе какие-то границы, которые охраняют. Животные же не понимают, что есть какая-то политика. У них кончится еда в том регионе, где они обитают, и олени попытаются пересечь эту границу в поисках пропитания, но погибнут из-за того, что их, скорее всего, будут отстреливать.

Это большая глупость, которая может привести к большой экологической катастрофе, то есть фактически к исчезновению вида».

Ситуация осложняется тем, что между странами нет международного соглашения, которое могло бы урегулировать этот вопрос. Подобный документ подписывали только СССР и Финляндия.

Кроме того, в дирекции заповедника рассказали “Ъ FM”, что даже если Королевство согласится возместить ущерб, сделать это будет трудно: зарубежные переводы в Россию по известным причинам — не самая простая финансовая операция.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Мария Широкова

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