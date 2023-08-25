Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад»

Российский полузащитник Арсен Захарян провел первый матч в составе испанского клуба «Реал Сосьедад». Матч третьего тура чемпионата Испании по футболу против «Лас-Пальмаса» завершился со счетом 0:0. Российский футболист вышел на 75-й минуте на замену Браиса Мендеса.

Захаряну 20 лет, воспитанник московского «Динамо». Выступал за основную команду московского клуба с 2020 года. Провел 89 матчей, забил 19 голов, сделал 25 результативных передач. Провел семь матчей за российскую сборную. О его переходе в испанский клуб стало известно на прошлой неделе.

«Реал Сосьедад» — испанский клуб из Сан-Себастьяна. Занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании (3 очка). По итогам прошлого сезона занял четвертое место в чемпионате.

Леонид Уварчев