Reuters: власти РФ требуют дополнительных скидок от уходящих из страны компаний

Власти РФ требуют увеличения скидок при продаже активов иностранных компаний, покидающих российский рынок, пишет Reuters со ссылкой на трех источников. По данным агентства, западные компании потеряли около $80 млрд из-за упущенной выгоды при продаже своих активов в РФ.

Согласно законодательству, при продаже иностранного бизнеса в России установлена скидка 50%. Не менее 10% от цены сделки поступает в российский бюджет. По данным источников Reuters, от некоторых компаний требуют дополнительных скидок, чтобы правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила сделку.

Министерство финансов России в ответ на запрос Reuters сообщило, что размер скидки может измениться, если комиссия установит несоответствие заявленной суммы сделки и рыночной стоимости иностранных активов. В ведомстве отметили, что имеют право «корректировать» итоговую стоимость.

Источник Reuters на финансовом рынке, работающий с покидающими российский рынок компаниями, заявил, что правительственная комиссия отозвала некоторые сделки, требуя снижения стоимости на 20–30%. Другой источник агентства отметил высокий риск отказа комиссии от сделок, превышающих $100 млн.

Правило, согласно которому сделки компаний из недружественных стран должна согласовывать специальная комиссия, было установлено в марте 2022 года. В случае продажи активов с дисконтом ниже 90% нерезиденты должны внести в бюджет РФ не менее 5% от их рыночной стоимости. Если дисконт превышает 90%, то взнос должен составлять не менее 10%.

Лусине Баласян