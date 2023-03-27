Власти возьмут с уходящих иностранных компаний по 5% от рыночной стоимости

Компании из недружественных стран при выходе из российских активов должны заплатить добровольный взнос, составляющий от 5% рыночной стоимости. Это следует из опубликованной на сайте Минфина РФ выписки из протокола заседания подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ от 2 марта.

Из документа следует, что в случае продажи своих активов с дисконтом ниже 90% нерезиденты должны внести в бюджет РФ не менее 5% от их рыночной стоимости. Если дисконт превышает 90%, то взнос должен составлять не менее 10%. Ранее предполагалось, что взнос составит 10% от суммы сделки в любом случае.

Еще в марте 2022 года правительство утвердило правило, согласно которому сделки российских компаний с гражданами и компаниями из недружественных стран должны быть согласованы комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Согласно последним поправкам, разрешение комиссии потребуется для последующих продаж или передачи таких ценных бумаг.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Активы для избранных».

Лусине Баласян