Мятежные власти Нигера дали послу Франции 48 часов для выезда из страны

Военные власти западноафриканского Нигера дали послу Франции Сильвену Итте 48 часов на то, чтобы покинуть страну. Переворот в Нигере, который был колонией Франции до 1960 года, произошел 26 июля. Решение о высылке принято частично из-за отказа господина Итте ответить на приглашение главы МИД Нигера о встрече.

Другие действия французского правительства также противоречили интересам Нигера, приводит агентство Reuters выдержку из сообщения МИДа. Что под этим подразумевается, министерство не уточнило.

Нигер не первая бывшая западноафриканская колония Франции, где произошли военные перевороты. На фоне проиcшедшего в Буркина-Фасо, Гвинее, Мали, а теперь и Нигере за влияние в Африке борются между собой Запад, Китай и Россия.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Для кого вся эта Африка».

Мария Федотова