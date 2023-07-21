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Коммерсантъ FM
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Электронное голосование вписалось в стандарты

Общественная палата презентовала единые рекомендации для наблюдателей за ДЭГ

Общественная палата РФ в пятницу презентовала проект единого стандарта наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), составленный по аналогии с «золотым стандартом» наблюдения на обычных участках. Он представляет собой опросник из 66 пунктов, заполнив которые, наблюдатель сможет убедиться в отсутствии или наличии нарушений. Опросник разделен на тематические блоки — например, о процедуре разделения и сборки ключей шифрования, о ходе голосования и порядке составления итогового протокола. Поскольку в документе содержится много технических формулировок, эксперты обещают подготовить к нему методические рекомендации с пояснениями «буквально по каждой строчке», чтобы уравнять «технарей и гуманитариев» в возможностях наблюдения.

Зампредседателя ТИК ДЭГ Олег Артамонов на церемонии разделения ключей шифрования перед стартом дистанционного электронного голосования (сентябрь 2021 года)

Зампредседателя ТИК ДЭГ Олег Артамонов на церемонии разделения ключей шифрования перед стартом дистанционного электронного голосования (сентябрь 2021 года)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Зампредседателя ТИК ДЭГ Олег Артамонов на церемонии разделения ключей шифрования перед стартом дистанционного электронного голосования (сентябрь 2021 года)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Проект единого стандарта наблюдения за ДЭГ, презентованный 21 июля в Общественной палате (ОП), представляет собой чек-лист с вопросами, разделенными на несколько блоков.

Ответив на эти вопросы, наблюдатель сможет понять, есть ли в процессе голосования какие-либо нарушения.

В документ вошло 66 «проверочных» вопросов, на которые надо отвечать «да» или «нет».<

Но некоторые пункты опросника будут доступны только для наблюдателей в помещении территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ или тех, кто будет наблюдать за онлайн-голосованием в помещении ОП РФ. Также пункты опросника разделены на тематические блоки: процедуры деления и сборки ключа шифрования, загрузка исходных данных в систему ДЭГ, сам процесс голосования, работа со списком участников онлайн-голосования, составление итогового протокола.

Так, наблюдателям предстоит ответить на вопросы о том, проверялся ли компьютер перед процедурой деления ключа на вероятность утечки данных, на верное ли количество частей разделен ключ, убраны ли на безопасное хранение части ключа и сам компьютер, на котором проводилась процедура разделения. В блоке контроля за ходом ДЭГ наблюдателю предстоит оценить, вовремя ли началось голосование, проверить отсутствие транзакций по выдаче бюллетеней до начала голосования и по его окончании, проверить отображение голосования по каждым выборам на портале для наблюдения, сверить число выданных бюллетеней с «опущенными» в онлайн-урну, а также убедиться, что наблюдателям доступна возможность скачивания архива со всеми транзакциями. Наблюдатели, которые будут следить за голосованием из помещения ТИК ДЭГ, смогут также оценить корректность работы со списком избирателей — его заверение электронной подписью председателя и секретаря комиссии, безопасное хранение внешнего носителя с данными об избирателях и т. д. В блоке о составлении протокола с результатами ДЭГ наблюдателям предстоит проконтролировать его формирование и заверение подписями членов комиссии, убедиться в достоверности их электронных подписей, а также отследить публикацию протокола на портале наблюдения и на сайте Центризбиркома.

Обучением наблюдателей за ДЭГ займется ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

При этом, по мнению эксперта и зампреда ТИК ДЭГ на предыдущих выборах Олега Артамонова, для наблюдения за онлайн-голосованием не нужна «армия экспертов» и вполне достаточно нескольких десятков хорошо подготовленных наблюдателей. По его словам, на выборах в 2022 году за ходом ДЭГ в семи регионах наблюдали 110 человек и этого оказалось «более чем достаточно».

Господин Артамонов также рассказал, что единый стандарт наблюдения за ДЭГ подготовлен по принципу чек-листа для пилотов самолетов, который они используют для проверки готовности судна к полету. «Самолет является крайне сложным устройством, и пилоту трудно запомнить и держать в голове все пункты, которые ему необходимо выполнить для подготовки к полету,— пояснил эксперт.— И тогда в авиации создали чек-листы. Это список, в котором указано, что пилот должен проверить».

В формировании опросника, по словам Олега Артамонова, принимали участие эксперты в системах ДЭГ, в том числе и наблюдатели на выборах прошлых лет.

Кроме того, поскольку в документе есть очень много технических формулировок, эксперты подготовят методические рекомендации, в которых «буквально по каждой строчке» стандарта будут поясняющие комментарии, пообещал господин Артамонов. «Я надеюсь, что стандарт по наблюдению за выборами и методические рекомендации к нему размоют границы между гуманитариями и технарями»,— резюмировал он.

На тренировке ДЭГ случился только один инцидент

Председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова сообщила, что представленный проект стандарта по наблюдению за ДЭГ еще будет доработан с учетом предложений и пожеланий от регионов, где в этом году запланирован такой формат голосования (осенью 2023 года ДЭГ будут использовать 25 регионов, включая Москву). После этого единый стандарт будет утвержден в ОП РФ. По словам госпожи Булгаковой, в дальнейшем будет принята «дорожная карта» наблюдения за ДЭГ, предусматривающая обучение наблюдателей и подготовку методических рекомендаций.

Елена Рожкова

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