Электронное голосование вписалось в стандарты

Общественная палата РФ в пятницу презентовала проект единого стандарта наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), составленный по аналогии с «золотым стандартом» наблюдения на обычных участках. Он представляет собой опросник из 66 пунктов, заполнив которые, наблюдатель сможет убедиться в отсутствии или наличии нарушений. Опросник разделен на тематические блоки — например, о процедуре разделения и сборки ключей шифрования, о ходе голосования и порядке составления итогового протокола. Поскольку в документе содержится много технических формулировок, эксперты обещают подготовить к нему методические рекомендации с пояснениями «буквально по каждой строчке», чтобы уравнять «технарей и гуманитариев» в возможностях наблюдения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зампредседателя ТИК ДЭГ Олег Артамонов на церемонии разделения ключей шифрования перед стартом дистанционного электронного голосования (сентябрь 2021 года)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Зампредседателя ТИК ДЭГ Олег Артамонов на церемонии разделения ключей шифрования перед стартом дистанционного электронного голосования (сентябрь 2021 года)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Проект единого стандарта наблюдения за ДЭГ, презентованный 21 июля в Общественной палате (ОП), представляет собой чек-лист с вопросами, разделенными на несколько блоков.

Ответив на эти вопросы, наблюдатель сможет понять, есть ли в процессе голосования какие-либо нарушения.

В документ вошло 66 «проверочных» вопросов, на которые надо отвечать «да» или «нет».<

Но некоторые пункты опросника будут доступны только для наблюдателей в помещении территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ или тех, кто будет наблюдать за онлайн-голосованием в помещении ОП РФ. Также пункты опросника разделены на тематические блоки: процедуры деления и сборки ключа шифрования, загрузка исходных данных в систему ДЭГ, сам процесс голосования, работа со списком участников онлайн-голосования, составление итогового протокола.

Так, наблюдателям предстоит ответить на вопросы о том, проверялся ли компьютер перед процедурой деления ключа на вероятность утечки данных, на верное ли количество частей разделен ключ, убраны ли на безопасное хранение части ключа и сам компьютер, на котором проводилась процедура разделения. В блоке контроля за ходом ДЭГ наблюдателю предстоит оценить, вовремя ли началось голосование, проверить отсутствие транзакций по выдаче бюллетеней до начала голосования и по его окончании, проверить отображение голосования по каждым выборам на портале для наблюдения, сверить число выданных бюллетеней с «опущенными» в онлайн-урну, а также убедиться, что наблюдателям доступна возможность скачивания архива со всеми транзакциями. Наблюдатели, которые будут следить за голосованием из помещения ТИК ДЭГ, смогут также оценить корректность работы со списком избирателей — его заверение электронной подписью председателя и секретаря комиссии, безопасное хранение внешнего носителя с данными об избирателях и т. д. В блоке о составлении протокола с результатами ДЭГ наблюдателям предстоит проконтролировать его формирование и заверение подписями членов комиссии, убедиться в достоверности их электронных подписей, а также отследить публикацию протокола на портале наблюдения и на сайте Центризбиркома.

Обучением наблюдателей за ДЭГ займется ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

При этом, по мнению эксперта и зампреда ТИК ДЭГ на предыдущих выборах Олега Артамонова, для наблюдения за онлайн-голосованием не нужна «армия экспертов» и вполне достаточно нескольких десятков хорошо подготовленных наблюдателей. По его словам, на выборах в 2022 году за ходом ДЭГ в семи регионах наблюдали 110 человек и этого оказалось «более чем достаточно».

Господин Артамонов также рассказал, что единый стандарт наблюдения за ДЭГ подготовлен по принципу чек-листа для пилотов самолетов, который они используют для проверки готовности судна к полету. «Самолет является крайне сложным устройством, и пилоту трудно запомнить и держать в голове все пункты, которые ему необходимо выполнить для подготовки к полету,— пояснил эксперт.— И тогда в авиации создали чек-листы. Это список, в котором указано, что пилот должен проверить».

В формировании опросника, по словам Олега Артамонова, принимали участие эксперты в системах ДЭГ, в том числе и наблюдатели на выборах прошлых лет.

Кроме того, поскольку в документе есть очень много технических формулировок, эксперты подготовят методические рекомендации, в которых «буквально по каждой строчке» стандарта будут поясняющие комментарии, пообещал господин Артамонов. «Я надеюсь, что стандарт по наблюдению за выборами и методические рекомендации к нему размоют границы между гуманитариями и технарями»,— резюмировал он.

Председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова сообщила, что представленный проект стандарта по наблюдению за ДЭГ еще будет доработан с учетом предложений и пожеланий от регионов, где в этом году запланирован такой формат голосования (осенью 2023 года ДЭГ будут использовать 25 регионов, включая Москву). После этого единый стандарт будет утвержден в ОП РФ. По словам госпожи Булгаковой, в дальнейшем будет принята «дорожная карта» наблюдения за ДЭГ, предусматривающая обучение наблюдателей и подготовку методических рекомендаций.

Елена Рожкова