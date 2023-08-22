Москвичи потренируются на музеях

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве определился в понедельник с датой и вопросом для тестирования системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в столице. Тренировка пройдет 25 августа, в качестве тестового вопроса москвичам предложат выбрать из нескольких вариантов мероприятий, приуроченных ко Дню города,— от бесплатной парковки до бесплатного же входа в музеи. Условия наблюдения за онлайн-голосованием на осенних выборах мэра в целом останутся такими же, как и в прошлом году, рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Зато терминалы для ДЭГ начнут доставлять на дом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению главы общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадима Ковалева, в ходе тестирования ДЭГ москвичам лучше голосовать за приятные для них вопросы

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ По мнению главы общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадима Ковалева, в ходе тестирования ДЭГ москвичам лучше голосовать за приятные для них вопросы

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В этом году протестировать электронное голосование можно будет не только онлайн — на сайте mos.ru, но и на избирательных участках. В Москве их в ходе тестового ДЭГ будет открыто 147 — в среднем по одному в каждом районе города. Как напомнил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, такие тренировки стали уже традиционными. В прошлом году, например, проверяли работу ДЭГ и электронного списка избирателей, а в этом году к системе добавится еще один элемент — терминалы электронного голосования (ТЭГ) на участках.

Для пришедших туда избирателей процедура будет выглядеть примерно так же, как и в прошлом году, объяснил господин Костырко: сотрудники участковой комиссии проведут процедуру сверки паспортных данных и удостоверения личности, и после успешной идентификации гражданин получит доступ к голосованию на ТЭГ, если предпочтет этот формат. Как рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, на каждую комиссию будет приходиться по три стационарных ТЭГ и по три переносных терминала для желающих проголосовать на дому. Это не отменяет переносные урны для бумажных бюллетеней, уточнила она,— такая возможность сохранится для тех, кто категорически не желает голосовать онлайн: «Если люди не хотят, им будет предложен бумажный бюллетень на дому».

Что же касается условий для наблюдения, то здесь мало что изменится, следует из разъяснений председателя горизбиркома,— новых инструментов наблюдатели не получат.

В прошлом году наблюдатели были лишены возможности контролировать ход голосования за пределами штаба общественного наблюдения, пожаловался начальник штаба «Яблока» по контролю над выборами Александр Ефимов. «Мы посылали наблюдателей в Мосгоризбирком, но нам пришел прекрасный ответ: идите в Общественную палату,— вспоминал он.— Мы, конечно, в Общественную палату пошли, но с точки зрения избирательного законодательства это не очень правильно». Кроме того, «Яблоко» тогда не смогло получить доступ к так называемой ноде наблюдателя — это специальное программное обеспечение, позволяющее контролировать хранящиеся в блокчейне данные. И, наконец, сомнения «у всех недоверчивых людей» вызывает необходимость ставить во время голосования галочку при желании избирателя проверить, как был учтен голос, добавил партиец.

Однако, по словам Ольги Кирилловой, организационно работа наблюдения за ДЭГ в прошлом году была выстроена достаточно грамотно, поэтому по существу ничего меняться не будет. Как и годом ранее, Мосгоризбирком решил не создавать самостоятельный территориальный избирком ДЭГ, а взять его функции на себя. Включить кого-либо в состав комиссии непосредственно во время выборов не получится, да и вряд ли нужно, настаивала госпожа Кириллова. «Изображение и сам ввод (электронных "бюллетеней".— “Ъ”) мы будем видеть совершенно одинаково,— убеждала она.— Я думаю, что в Мосгоризбиркоме менее интересно и менее людно. У нас скучно!»

Чтобы отследить результаты собственного голосования в системе ДЭГ, избирателю по-прежнему нужно будет поставить галочку, а что касается доступа к «ноде наблюдателя», то председатель горизбиркома уверена, что при выполнении всех технических требований этот вопрос можно будет решить.

Покончив с разъяснениями, общественный штаб перешел к главному — утверждению вопроса, на который должны будут отвечать москвичи во время онлайн-тренировки. Депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева предложила вынести на обсуждение вопрос о запрете электросамокатов в местах, где отсутствует специальная инфраструктура. «Это то, что беспокоит абсолютно всех,— доказывала она.— Страшно людям ходить уже по тротуарам, во что превратился наш город?»

Однако руководитель штаба Вадим Ковалев инициативу не поддержал. «У вас как у депутата есть возможность на эти вопросы влиять. Мы все-таки общественная структура»,— объяснил он. Общественникам же даже вопрос о допуске на детские площадки маленьких собак без намордников показался не самым подходящим.

В итоге у москвичей в ходе тестирования ДЭГ спросят, какое мероприятие они выбрали бы на День города: бесплатную городскую парковку, пешеходную зону на одной из улиц в пределах Бульварного кольца, бесплатные аттракционы для детей в парках или бесплатное посещение городских музеев.

По словам господина Ковалева, в ближайшее время штаб также планирует завершить формирование корпуса общественных наблюдателей: в их ряды записались уже более 8 тыс. москвичей, а половина из них даже успела пройти обучение.

Анастасия Корня