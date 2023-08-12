Сергей Собянин растет в онлайне

Рейтинг Сергея Собянина наиболее высок среди избирателей, отдающих предпочтение онлайн-голосованию, выяснили социологи. По данным опроса Russian Field, о предстоящих в сентябре выборах московского градоначальника знают 82% жителей столицы, а 49% из них твердо намерены проголосовать на них. Эксперт предупреждает, что на основе декларируемой явки нельзя делать однозначный прогноз относительно активности избирателей, однако, судя по всему, она превысит прошлые показатели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О предстоящих в сентябре выборах мэра столицы знают 82% опрошенных москвичей, не осведомлены о них только 18%, следует из опроса, проведенного в Москве исследовательской группой Russian Field. При этом принять участие в выборах собирается 70% опрошенных (49% из них заявили, что точно пойдут на выборы), не собираются голосовать — 25%.

Инициативный опрос Russian Field проводился 3–5 августа 2023 года методом уличного анкетирования. В ходе исследования было опрошено 1 тыс. респондентов. Выборка квотная, репрезентативная по полу и возрасту внутри Москвы и районов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,1%.

Половина (50%) из тех, кто намерен голосовать, предпочли бы сделать это очно на избирательном участке (меньше на 5%, чем в начале мая). Доля сторонников дистанционного электронного голосования составила 44% (увеличилась на 4%). Наиболее популярно онлайн-голосование среди молодежи: им собираются воспользоваться до 74% респондентов в возрасте 18–26 лет, в то время как на участки готовы явиться только 22% из них. Прямо противоположная картина наблюдается среди тех, кому уже исполнилось 60 лет: онлайн собираются голосовать только 20%, 73% хотят лично явиться на участки. Обеспеченные чаще отдают предпочтение ДЭГ (50%), чем бедные (39%), а довольные ситуацией в Москве — чаще (47%), чем недовольные (31%).

Среди всех кандидатов лидирует действующий мэр Сергей Собянин — среди намеревающихся голосовать респондентов предпочтение ему отдают 66%. На втором месте Леонид Зюганов — его готовы поддержать 5%. Выдвинутый ЛДПР Борис Чернышов набрал 2%, идущий от СРЗП Дмитрий Гусев — 1,9%, кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков — 0,09%.

При этом, отмечают авторы исследования, 33% избирателей Сергея Собянина затрудняются сказать, за кого они бы проголосовали в случае отсутствия своего кандидата в бюллетене. 30% сторонников действующего мэра в этом случае и вовсе готовы отказаться от участия в голосовании, 16% склоняются к поддержке Леонида Зюганова, а 10% — Бориса Чернышова. Сторонники других политиков слишком малочисленны, чтобы можно было судить о перетоках от них к другим кандидатам, констатируют социологи.

Наиболее высок рейтинг господина Собянина среди избирателей, отдающих предпочтение ДЭГ,— 72,1%, а вот у сторонников очного голосования мэр набирает 60,6%. У остальных кандидатов разрыв в поддержке этими двумя группами намного ниже и составляет доли процента. Отметим, что избиратели Владислава Даванкова делают ставку на бумажные бюллетени: онлайн-голосование выбирают только 0,3% его сторонников.

Социологи также спрашивали респондентов, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье. Здесь лидирует «Единая Россия» (42,9%). Второе место делят ЛДПР и КПРФ (8,2% и 7,6%). Далее следуют «Новые люди» (5,5%), СРЗП (4,7%) и «Яблоко» (3,4%).

Политолога Владимира Шемякина не удивляет высокий рейтинг Сергея Собянина, в том числе среди сторонников ДЭГ. Это логично, ведь если люди собираются голосовать за действующего мэра, у них нет причин опасаться за судьбу своего голоса или возможной утраты анонимности, а за счет различных лотерей они могут даже выиграть, поясняет эксперт. По его мнению, для многих москвичей Сергей Собянин действительно является безальтернативным кандидатом: он, безусловно, успешен как хозяйственник, да и в форс-мажорных ситуациях последних лет (от пандемии до похода Евгения Пригожина на Москву) демонстрировал хладнокровие и взвешенный подход.

Сторонники Сергея Собянина активнее в интернете, так как для них волеизъявление онлайн — это действия внутри привычной московский цифровой инфраструктуры, считает политолог Александр Асафов. В этой экосистеме они оплачивают коммунальные услуги, записываются к врачу и т. д., для них она более органична, в том числе и с точки зрения волеизъявления. По мнению господина Асафова, основная интрига текущей кампании — это борьба за второе место. У всех кандидатов от оппозиционных партий свои особенности, все отвечают на тот или иной запрос. На общем фоне некоторой аномалией выглядит то, что ЛДПР опережает КПРФ, но при этом в личном зачете все-таки лидирует господин Зюганов-младший. Социологические замеры часто дают ЛДПР второе место, однако с мобилизацией на участки у них обычно хуже и это сказывается на результатах, добавляет эксперт.

Что же касается декларируемой явки, то невозможно определить, как она будет соотноситься с реальной, предупреждает Александр Асафов. Однако, добавляет он, с учетом последних законодательных изменений и результатов последних кампаний другого уровня (явка на муниципальных выборах в Москве в 2017 году составила 14,8%, а в 2022 году — уже 33,9%) можно предположить, что активность избирателей будет заметно выше, чем раньше. И если на выборах мэра Москвы в 2018 году явка была чуть менее 31%, то в 2023-м можно прогнозировать, что она превысит 50%.

Анастасия Корня