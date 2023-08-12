Сергей Собянин растет в онлайне

Рейтинг Сергея Собянина наиболее высок среди избирателей, отдающих предпочтение онлайн-голосованию, выяснили социологи. По данным опроса Russian Field, о предстоящих в сентябре выборах московского градоначальника знают 82% жителей столицы, а 49% из них твердо намерены проголосовать на них. Эксперт предупреждает, что на основе декларируемой явки нельзя делать однозначный прогноз относительно активности избирателей, однако, судя по всему, она превысит прошлые показатели.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
О предстоящих в сентябре выборах мэра столицы знают 82% опрошенных москвичей, не осведомлены о них только 18%, следует из опроса, проведенного в Москве исследовательской группой Russian Field. При этом принять участие в выборах собирается 70% опрошенных (49% из них заявили, что точно пойдут на выборы), не собираются голосовать — 25%.
Инициативный опрос Russian Field проводился 3–5 августа 2023 года методом уличного анкетирования. В ходе исследования было опрошено 1 тыс. респондентов. Выборка квотная, репрезентативная по полу и возрасту внутри Москвы и районов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,1%.
Половина (50%) из тех, кто намерен голосовать, предпочли бы сделать это очно на избирательном участке (меньше на 5%, чем в начале мая). Доля сторонников дистанционного электронного голосования составила 44% (увеличилась на 4%). Наиболее популярно онлайн-голосование среди молодежи: им собираются воспользоваться до 74% респондентов в возрасте 18–26 лет, в то время как на участки готовы явиться только 22% из них. Прямо противоположная картина наблюдается среди тех, кому уже исполнилось 60 лет: онлайн собираются голосовать только 20%, 73% хотят лично явиться на участки. Обеспеченные чаще отдают предпочтение ДЭГ (50%), чем бедные (39%), а довольные ситуацией в Москве — чаще (47%), чем недовольные (31%).
Среди всех кандидатов лидирует действующий мэр Сергей Собянин — среди намеревающихся голосовать респондентов предпочтение ему отдают 66%. На втором месте Леонид Зюганов — его готовы поддержать 5%. Выдвинутый ЛДПР Борис Чернышов набрал 2%, идущий от СРЗП Дмитрий Гусев — 1,9%, кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков — 0,09%.
При этом, отмечают авторы исследования, 33% избирателей Сергея Собянина затрудняются сказать, за кого они бы проголосовали в случае отсутствия своего кандидата в бюллетене. 30% сторонников действующего мэра в этом случае и вовсе готовы отказаться от участия в голосовании, 16% склоняются к поддержке Леонида Зюганова, а 10% — Бориса Чернышова. Сторонники других политиков слишком малочисленны, чтобы можно было судить о перетоках от них к другим кандидатам, констатируют социологи.
Наиболее высок рейтинг господина Собянина среди избирателей, отдающих предпочтение ДЭГ,— 72,1%, а вот у сторонников очного голосования мэр набирает 60,6%. У остальных кандидатов разрыв в поддержке этими двумя группами намного ниже и составляет доли процента. Отметим, что избиратели Владислава Даванкова делают ставку на бумажные бюллетени: онлайн-голосование выбирают только 0,3% его сторонников.
Социологи также спрашивали респондентов, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье. Здесь лидирует «Единая Россия» (42,9%). Второе место делят ЛДПР и КПРФ (8,2% и 7,6%). Далее следуют «Новые люди» (5,5%), СРЗП (4,7%) и «Яблоко» (3,4%).
Политолога Владимира Шемякина не удивляет высокий рейтинг Сергея Собянина, в том числе среди сторонников ДЭГ. Это логично, ведь если люди собираются голосовать за действующего мэра, у них нет причин опасаться за судьбу своего голоса или возможной утраты анонимности, а за счет различных лотерей они могут даже выиграть, поясняет эксперт. По его мнению, для многих москвичей Сергей Собянин действительно является безальтернативным кандидатом: он, безусловно, успешен как хозяйственник, да и в форс-мажорных ситуациях последних лет (от пандемии до похода Евгения Пригожина на Москву) демонстрировал хладнокровие и взвешенный подход.
Сторонники Сергея Собянина активнее в интернете, так как для них волеизъявление онлайн — это действия внутри привычной московский цифровой инфраструктуры, считает политолог Александр Асафов. В этой экосистеме они оплачивают коммунальные услуги, записываются к врачу и т. д., для них она более органична, в том числе и с точки зрения волеизъявления. По мнению господина Асафова, основная интрига текущей кампании — это борьба за второе место. У всех кандидатов от оппозиционных партий свои особенности, все отвечают на тот или иной запрос. На общем фоне некоторой аномалией выглядит то, что ЛДПР опережает КПРФ, но при этом в личном зачете все-таки лидирует господин Зюганов-младший. Социологические замеры часто дают ЛДПР второе место, однако с мобилизацией на участки у них обычно хуже и это сказывается на результатах, добавляет эксперт.
Что же касается декларируемой явки, то невозможно определить, как она будет соотноситься с реальной, предупреждает Александр Асафов. Однако, добавляет он, с учетом последних законодательных изменений и результатов последних кампаний другого уровня (явка на муниципальных выборах в Москве в 2017 году составила 14,8%, а в 2022 году — уже 33,9%) можно предположить, что активность избирателей будет заметно выше, чем раньше. И если на выборах мэра Москвы в 2018 году явка была чуть менее 31%, то в 2023-м можно прогнозировать, что она превысит 50%.