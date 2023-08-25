Минюст исключил из списка иноагентов юрлицо агентства «Росбалт»

Юридическое лицо информагентства «Росбалт» исключено из реестра иностранных агентов по причине прекращения финансирования из-за рубежа. Об этом сообщил Минюст России.

АО «РС-Балт» было внесено в реестр иностранных агентов в октябре 2021 года. В ноябре юрлицо оспорило решение Минюста в Замоскворецком районном суде Москвы, однако апелляцию отклонили. В решении суда говорилось, что в январе 2020 года «РС-Блат» получил 90 тыс. руб. от аналитического центра «Сова» (признан иностранным агентом) за аренду зала для пресс-конференции.

Кроме того, поводом для внесения в реестр, согласно заявлению Минюста, стало размещение материалов СМИ-иностранных агентов и участие в создании подобных публикаций в информагентстве «Росбалт».

На заседании акционеров «РС-Балт» 12 апреля 2023 года было принято решение о начале ликвидации информагентства из-за экономических проблем. После включения в реестр иноагентов, как сообщали в «Росбалте», агентство лишилось рекламных доходов и грантов от правительства Санкт-Петербурга. «Росбалт» был основан в 2001 году.

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