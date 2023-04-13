Признанный иноагентом «Росбалт» ликвидирует юрлицо из-за экономических проблем

Юридическое лицо АО «РС-Балт», учредитель информационного агентства «Росбалт» (признано иностранным агентом), начало процесс ликвидации. Соответствующая запись появилась в федеральном реестре сведений о деятельности юридических лиц, обратил «Лениздат.ру». В агентстве пояснили, что ликвидация связана с экономическими проблемами, которые начались после признания «Росбалта» иноагентом.

Решение о ликвидации принято на внеочередном общем собрании акционеров «РС-Балт». Датой принятия решения указано 22 марта. Председателем ликвидационной комиссии назначена Лариса Афонина, генеральный директор «Росбалта».

«Нас назначали иноагентом, мы два года пытались добиться справедливости, потому что считали, что это неправильно, нечестно, но безрезультатно. Мы не можем далее существовать, потому что у нас просто элементарно нет денег на это существование»,— сказала госпожа Афонина в комментарии «Лениздат.ру». По ее словам, после включения в реестр «Росбалт» потерял рекламные доходы и грантовые деньги от правительства Санкт-Петербурга.

Сообщество «Росбалта» в соцсети «Вконтакте» также перестало обновляться, обратил внимание «Лениздат.ру». Последний пост датируется 2 декабря 2022 года. При этом Twitter и сайт агентства продолжают обновляться.

«Росбалт» внесли в реестр СМИ-иностранных агентов в октябре 2021 года. Позже стало известно, что причиной для его включения в реестр стали 90 тыс. руб., которые агентство получило от аналического центра «Сова» (признан иностранным агентом) за аренду зала для пресс-конференции, а также цитирование СМИ-иноагентов.

Олеся Павленко