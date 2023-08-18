Артефакты из Британского музея были похищены одним из кураторов

Два британских издания — The Times и The Daily Telegraph — назвали имя человека, на котором, как полагают, лежит ответственность за пропажу из коллекции Британского музея ценных артефактов и предметов искусства, о которой было объявлено 17 августа. Газеты называют имя Питера Джона Хиггса, куратора, который работал в Британском музее с 1993 года, пользовался известностью и уважением. Стоимость похищенных им из музея экспонатов, часть из которых относится к эпохе Древнего Рима, оценивается в десятки миллионов долларов.

Как указывают издания, Хиггс, который возглавлял в музее отдел искусства Древней Греции и Древнего Рима, по-видимому, начал выносить экспонаты из хранилища уже давно. Делал он это с целью последующей продажи. Первые из похищенных экспонатов были выставлены им на eBay еще в 2016 году. Выносил он в основном небольшие экспонаты, такие как ювелирные изделия или небольшие статуэтки.

По данным The Daily Telegraph, в 2020 году некий специалист по древностям уведомил руководство Британского музея о появлении в продаже экспонатов из его коллекции. На eBay Хиггс был зарегистрирован под вымышленным именем. Однако привязанный к торговой площадке аккаунт в PayPal, связанный с аккаунтом в Twitter, использовал настоящее имя куратора, что и позволило выйти на него. Но уволен он был со своего поста только в текущем году.

В отношении него ведется расследование. По данным изданий, семья Хиггса настаивает на его невиновности и намерена это доказать. Между тем Британский музей начал независимую проверку, чтобы установить, каким образом сотруднику удавалось беспрепятственно выносить предметы искусства и какие меры необходимо принять для усиления безопасности.

Алена Миклашевская