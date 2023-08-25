В отношении математика Азата Мифтахова возбудили дело о призывах к терроризму

В отношении бывшего аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщило издание RTVI.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Азат Мифтахов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Азат Мифтахов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

17 августа Росфинмониторинг внес Азата Мифтахова в перечень террористов и экстремистов. В ведомстве RTVI сообщили, что поводом стало возбуждение уголовного дела по террористической статье. Другие подробности в Росфинмониторинге не привели.

В январе 2021 года Азата Мифтахова приговорили к шести годам колонии общего режима по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По версии следствия, в январе 2018 года он вместе с двумя членами анархистского движения «Народная самооборона» разбил окно в офисе «Единой России» в Ховрино, а затем бросил туда дымовую шашку. Азат Мифтахов вину не признал, утверждая, что дело было сфабриковано в связи с его политическими взглядами.

В феврале 2023 года агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что следователи ФСБ проверяют Азата Мифтахова в рамках дела о создании в Москве ячейки террористического и запрещенного в РФ сообщества «Сеть». Утверждалось, что показания в отношении бывшего аспиранта дал один из фигурантов дела.

Лусине Баласян