Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В отношении математика Азата Мифтахова возбудили дело о призывах к терроризму

В отношении бывшего аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщило издание RTVI.

Азат Мифтахов

Азат Мифтахов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Азат Мифтахов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

17 августа Росфинмониторинг внес Азата Мифтахова в перечень террористов и экстремистов. В ведомстве RTVI сообщили, что поводом стало возбуждение уголовного дела по террористической статье. Другие подробности в Росфинмониторинге не привели.

В январе 2021 года Азата Мифтахова приговорили к шести годам колонии общего режима по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По версии следствия, в январе 2018 года он вместе с двумя членами анархистского движения «Народная самооборона» разбил окно в офисе «Единой России» в Ховрино, а затем бросил туда дымовую шашку. Азат Мифтахов вину не признал, утверждая, что дело было сфабриковано в связи с его политическими взглядами.

В феврале 2023 года агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что следователи ФСБ проверяют Азата Мифтахова в рамках дела о создании в Москве ячейки террористического и запрещенного в РФ сообщества «Сеть». Утверждалось, что показания в отношении бывшего аспиранта дал один из фигурантов дела.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...