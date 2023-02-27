ТАСС сообщил о проверке Азата Мифтахова по делу «Сети»

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что следователи ФСБ возбудили уголовное дело о создании в Москве ячейки террористического сообщества «Сеть». По этому делу, как отметил источник агентства, проверяют бывшего аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, осужденного ранее на шесть лет колонии по делу о хулиганстве. Он должен был выйти на свободу в сентябре 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Азат Мифтахов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Азат Мифтахов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Собеседник ТАСС рассказал, что в рамках расследования нового уголовного дела сегодня были проведены «обыски по адресам анархистов и их родственников». Также в рамках расследования дела, сказал он, часть осужденных фигурантов дела «Сети» были этапированы в Москву в СИЗО «Лефортово». «Ранее осужденные… дали признательные показания в рамках нового уголовного дела и указали на Мифтахова как на одного из участников столичной ячейки»,— сообщил источник агентства.

Адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина сообщила «Медиазоне» (признано Минюстом иноагентом), что сегодня утром были обыски у людей, «которые считаются анархистами по убеждениям». «Речь идет именно о наличии якобы московской ячейки ("Сети") и каким-то образом это имеет отношение к Азату, хотя я считаю, что Азат никакого отношения к этому не имеет»,— сказала адвокат. По ее словам, у родных Мифтахова не было обысков.

В январе 2021 года Азата Мифтахова приговорили к шести годам колонии общего режима по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Он вину не признал: Мифтахов считает дело сфабрикованным.

По данным следствия, Мифтахов 30 января 2018 года вместе с двумя другими участниками анархистского движения «Народная самооборона» (возникла в 2013 году в результате раскола «Автономного действия») разбил окно в офисе «Единой России» в Ховрино и бросил туда дымовую шашку. В феврале 2019 года Мифтахова поместили в СИЗО. Аспирант МГУ сообщал о пытках: в феврале того же года он вскрыл себе вены. Сообщение об избиениях подтвердили посетившие его члены ОНК Москвы.

В феврале 2020 года военный суд в Пензе вынес приговоры девяти обвиняемым по делу «Сети»: их признали виновными в организации террористического сообщества. Фигуранты Виктор Филинков из Санкт-Петербурга, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Арман Сагынбаев и Андрей Чернов сообщали о применении насилия со стороны силовиков. СКР не возбуждал дела о пытках.

«Сеть» была создана в 2016 году, по данным ФСБ, в нее входили ячейки в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге. Спецслужба считают, что «Сеть» планировала теракты перед выборами президента России и чемпионатом мира по футболу в 2018 году, чтобы дестабилизировать обстановку в стране и осуществить вооруженный захват власти.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Мосгорсуд оставил под стражей Азата Мифтахова».

Анастасия Ларина