На месте крушения самолета Пригожина обнаружены черные ящики

В Тверской области на месте крушения бизнес-джета Embraer, пассажиром которого числился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, обнаружены черные ящики. Тела всех 10 погибших направлены на молекулярно-генетические экспертизы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место крушения Embraer в Тверской области

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Место крушения Embraer в Тверской области

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Следствием изъяты бортовые самописцы, продолжается детальный осмотр места происшествия. В настоящее время также изымаются предметы и документация, имеющие значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы»,— говорится в сообщении ведомства.

В пресс-релизе отмечается, что «следствием будут тщательно проверены все возможные версии произошедшего». Ранее источник РБК в правоохранительный органах сообщил, что следствие не исключает версию «внешнего воздействия».

Уголовное дело расследуется по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ). Как сообщили «Ъ» в Западном межрегиональном следственном управлении СКР на транспорте, для версии о теракте оснований пока нет.

Расследование ведет следователь по особо важным делам Иван Сибула. Ранее он занимался расследованием других громких авиакатастроф: крушением бизнес-джета во Внуково в 2014 году, в котором погиб глава Total Кристоф де Маржери и аварией с SSJ100 в Шереметьево, жертвами которой стали 41 человек.

Подробнее об авиакатастрофе — в материале «Ъ» «''Вагнер'' потерпел небоевое поражение».