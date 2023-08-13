Bacardi сохранила крепкие позиции

Украина внесла Bacardi в список «спонсоров войны». Как заявили в Киеве, несмотря на заявления покинуть Россию, компания продолжает увеличивать поставки в страну. Ранее The Wall Street Journal писал, что на конец июня Bacardi импортировала товаров почти на $170 млн, а чистая прибыль российского подразделения за 2022-й также выросла в три раза и составила свыше 4,5 млрд руб. Почему Bacardi не покинула российский рынок? И за счет чего увеличилась прибыль компании? Об этом — Анна Маргулис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Newscast / Universal Images Group / Getty Images Фото: Newscast / Universal Images Group / Getty Images

«Мы приостановили экспорт в Россию и заморозили рекламные вложения на рынке»,— такое заявление Bacardi опубликовала на сайте весной 2022-го. Больше года о локальном подразделении не было слышно до тех пор, пока ФНС РФ не сообщила, что чистая прибыль компании в 2022-м увеличилась в три раза, до более чем 4,5 млрд руб.

Такая противоречивая позиция компании объясняется несколькими факторами, пояснил партнер юридической группы GRM Сергей Новиков:

«При увеличении размера выручки порядка 2 млрд руб. Bacardi еще сумела оставить на уровне прошлого года свои операционные затраты. У компании очень серьезные остатки наличных денежных средств на расчетных счетах — 5 с лишним млрд руб. на конец 2022-го. Это достаточно серьезный актив, который сейчас вывести из страны практически невозможно просто так.

Возможно, одна из причин сохранения бизнеса — это забота в том числе и о прибыли, которую удалось накопить на конец прошлого года. Второй момент — Bacardi является семейной компанией, и, как следствие, серьезного давления по сравнению с публичными предприятиями на нее нет».

Согласно данным Федеральной таможенной службы, за 12 месяцев Bacardi импортировала в Россию товаров почти на $170 млн, в том числе водку Grey Goose, джин Bombay Sapphire, шотландский виски Dewar’s и вермут Martini.

При этом по некоторым категориям конкурировать компании просто не с кем, подчеркнул исполнительный директор компании Fortwine Александр Липилин:

«Многие бренды ушли. На этом фоне, конечно, продажи Bacardi выросли, потому что конкурентная среда достаточно благоприятна. Если мы говорим, допустим, про Martini, то, по сути, у нас рынок вермута с этой марки начинается и ею же заканчивается. Был Cinzano, но это буквально крохи. Все остальные вермуты представлены на рынке тоже на уровне погрешности.

Доля Bacardi колоссальна, и уход с российского рынка, скорее, болезненная для них процедура.

Если они ничего не будут менять и не покинут Россию, то прибыль все равно будет достаточно большой. Ведь они останутся в довольно комфортных условиях, без конкуренции».

В свою очередь, компании, которые ушли из России, несут потери, пишет The Wall Street Journal. Например, Diageo, владеющая брендами водки Smirnoff и шотландского виски Johnnie Walker, оценила убытки в $178 млн.

С трудностями столкнулись и другие бренды, заметил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз:

«Пивная компания Carlsberg пострадала, у нее отняли "Балтику". В Heineken потеряли €200 млн, хотя объемы продаж не упали. А вот Diageo, Pernod Ricard, Brow-Forman какие объемы производили, те и производят. То есть производственные убытки компании не терпят, в отличие от дистрибуторских.

До этого была жесткая система дистрибуции, жесткая ценовая политика. А сейчас при системе параллельного импорта кто хочет может из-за рубежа товар привезти. Но ни одна компания не могла потерять более 5-10%. У нас не приоритетный рынок».

В июле 2023 года компания Heineken заявила, что условия выхода из российских активов усложнились. По словам представителей компании, получить разрешение стало гораздо сложнее.

Заявку на одобрение сделки по продаже локального бизнеса Heineken отправляла еще в апреле 2023-го. Но пока что все находится на стадии согласования. По данным самой компании, чистая балансовая стоимость российских активов по состоянию на 30 июня была равна нулю.

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Дарья Фоменко