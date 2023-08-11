Игристые вина снижают кислотность

Шампанское может стать менее кислым — вкус напитка, скорее всего, будет иным из-за глобального потепления, пишет CNBC. Как выяснили ученые, риск засухи к 2050 году вырастет втрое, к 2090-му показатель увеличится еще в два раза. Высокие температуры в Европе могут сказаться на качестве урожая, например, оставить ожог на винограде или привести к его гибели. Насколько вероятно, что вкус напитка изменится навсегда? И повлияет ли климат на российские сорта? Подробности — у Александра Мезенцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Шампань — относительно прохладный регион. С наступлением заморозков процесс брожения вина останавливается, и для решения этой проблемы потребовались новые технологии.

Как рассказали представители отрасли, еще 20 лет назад урожай собирали в конце сентября-начале октября, сейчас же этот этап проходит на месяц раньше. Из-за климатических изменений вкус шампанского может стать более «плоским», пояснил президент Независимого винного клуба Владимир Цапелик:

«Очень важна разница дневных и ночных температур, это позволяет ягодам сохранять высокую кислотность. И шампанское должно быть очень кислым. А противоположные по этому критерию вина не подойдут для того, чтобы сопровождать, скажем, гастрономию, чтобы очень освежающе действовать на наши рецепторы».

Некоторые эксперты отмечают, что высокая температура сокращает объем урожая, но делает более качественным сок оставшегося винограда. Кроме того, из-за снижения кислотности возрастает количество сахара и повышается градус напитка.

Но вернуть первоначальный вкус искусственно не получится, ведь производителям нельзя использовать пестициды и дополнительное подкисление. Есть и другое требование: все этапы изготовления должны проходить в Шампани, включая маркировку бутылки.

Проверить возможное изменение вкуса можно будет уже через шесть месяцев, подчеркнул генеральный директор компании AST Леонид Рафаилов:

«Все зависит от категории вина. Самые простые базовые сорта попадают на стол потребителю уже через полгода-год, а напитки, в том числе и шампанское, которые вызревают в бочке, — через три-пять лет. Есть дома, которые стараются выдерживать один и тот же вкус на протяжении очень долгого времени.

Но с каждым урожаем, с каждым годом в зависимости от того, каким он был — дождливым или солнечным — естественно, вкус меняется».

Игроки рынка рассказали “Ъ FM”, что глобальное потепление влияет не на все сорта винограда. В частности, высокие температуры могут навредить шардоне и пино-нуар, именно из них производят напиток в Шампани.

В РФ для изготовления игристого вина чаще всего используют рислинг, и для него изменение климата не так существенно, заметила директор департамента исследования российской винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева:

«Какие-то связанные с потеплением изменения вкуса у напитков, которые только будут разливаться или готовиться к выдержке, мы не можем никак отфиксировать.

Если говорить про предыдущие годы, когда в винодельческих регионах страны были или обильные осадки, или аномальная жара, то некоторые сорта вина, может, и становились менее ярко выраженными, но в большинстве случаев это все не оказывает значительного влияния».

По данным Росалкогольрегулирования, производство игристых вин в России в прошлом году выросло более чем на 25%, до 160 млн л. Продажи также увеличились, почти на 14%.

Рост экспорта фиксируют и во Франции, следует из данных ассоциации торговли шампанским Comite Champagne. Из региона в прошлом году отгрузили более 325 млн бутылок, их общая стоимость впервые превысила €6 млрд.

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Мария Широкова