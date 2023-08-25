Суд обязал РАНХиГС восстановить Юлию Галямину в должности доцента

Коптевский районный суд Москвы частично удовлетворил иск бывшего муниципального депутата Юлии Галяминой (признана иностранным агентом) и обязал восстановить ее в должности преподавателя РАНХиГС. В декабре 2022 года ее уволили с поста доцента кафедры теории и практики медиакоммуникаций Института общественных наук после внесения в реестр иностранных агентов.

Как сообщила госпожа Галямина в Telegram-канале, суд также взыскал 115 тыс. руб. с РАНХиГС за незаконное увольнение в качестве зарплаты, еще 10 тыс. руб.— в качестве компенсации. При этом в иске она требовала компенсацию в размере 500 тыс. руб.

По мнению госпожи Галяминой, ее вновь уволят, но уже с соблюдением необходимых процедур. Она сообщила изданию Sota, что иск в суд был подан с целью получения компенсации, а суд восстановил ее в должности из-за допущенных отделом кадров нарушений. При этом она считает, что вряд ли продолжит преподавательскую деятельность из-за статуса иностранного агента.

Министерство юстиции внесло Юлию Галямину в реестр иностранных агентов 2 сентября 2022 года. По закону «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» иноагент не может вести педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных организациях.

27 декабря госпожа Галямина сообщила, что руководство РАНХиГС предложило ей перейти «на непедагогические и ненаучные ставки». В случае отказа ее обещали уволить. Юлия Галямина тогда заявила, что «это совершенно другая профессия», поэтому от перевода на другую должность отказалась.

В 2020 году Юлию Галямину приговорили к двум годам лишения свободы условно по статье о повторном нарушении правил организации демонстраций (ст. 212.1 УК РФ). Летом того же года она участвовала в митинге против поправок к Конституции. С 2017 года она была муниципальным депутатом Тимирязевского района. В 2021 году ее лишили мандата.

Лусине Баласян