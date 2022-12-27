Юлия Галямина сообщила об увольнении из РАНХиГС из-за статуса иноагента

Руководство РАНХиГС предложило перейти доценту кафедры теории и практики медиакоммуникаций Института общественных наук Юлии Галяминой (внесена в реестр иностранных агентов) на «непедагогические и ненаучные ставки». Об этом сама госпожа Галямина написала в Facebook (принадлежит Meta, кторая признана экстремистской и запрещена в РФ). В уведомлении от вуза, которое опубликовала госпожа Галямина, сказано, что, если она не согласится на перевод на другую должность, ее уволят — по новому закону иностранные агенты не могут заниматься преподаванием.

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Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Юлия Галямина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Присвоение мне этого статуса влечет для меня, кроме всего прочего, еще и нарушение моих трудовых прав. Потому что я преподаватель. А преподавать теперь мне нельзя… Мне предложили перейти на непедагогические и ненаучные ставки. Это совершенно другая профессия. Я умею учить студентов, но не готова стать, например, специалистом по развитию карьеры, как мне предлагают. Так что после увольнения я подумаю, чем мне заниматься»,— написала Юлия Галямина.

В начале сентября Минюст объявил госпожу Галямину иностранным агентом. Летом 2020 года она участвовала в митинге против поправок к Конституции. Юлию Галямину обвинили в нарушении правил проведения массовых акций, суд приговорил ее к двум годам условно.

По закону «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», иноагент не может вести просветительскую и педагогическую деятельность для несовершеннолетних в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Это не первый случай увольнения с должности преподавателя из-за статуса иноагента. В сентябре из Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета уволили признанного иностранным агентом Виталия Ковина, политолога, возглавлявшего региональное отделение движения в защиту прав избирателей «Голос» (внесено в реестр инагентов).

Почему Юлии Галяминой отказали в снятии статуса иноагента — в материале «Ъ» «Иноагент остался без прецедента».

Полина Собакина