Сегодня утром МЧС отчиталось о том, что пожар в уральском селе Шайдуриха на площади 4,1 тыс. кв. м локализован. Накануне огонь уничтожил там более 40 домов, дач и других строений. Жителей эвакуировали. Пострадали два человека, одну женщину нашли мертвой при разборе сгоревшей дачи. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев пообещал восстановить уничтоженное жилье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар в селе Шайдуриха

Фото: МЧС России / ТАСС Пожар в селе Шайдуриха

Фото: МЧС России / ТАСС

О переходе верхового лесного пожара на жилые дома в селе Шайдуриха (Невьянск, Свердловская область) региональный главк МЧС сообщил вечером 12 июля. Сначала огонь охватил шесть домов, но из-за сухой и ветреной погоды быстро распространился и к утру 13 июля повредил 41 строение. Из них 13 домов — те, в которых постоянно проживали люди. Жилья лишились 35 человек, в том числе 3 ребенка. Остальная сгоревшая недвижимость — дачи и другие строения.

«Огненное кольцо, поднялся ветер! Это просто кошмар. Улицы выгорали целиком»,— рассказал очевидец е1.ru. Жителей села эвакуировали в пункты временного размещения.

Постановлением главы Невьянска Александра Берчука в лесах городского округа введен режим ЧС до 12:00 21 июля.

К тушению огня было привлечено 137 человек и 46 единиц техники. Задействована авиация — вертолеты Ми-8 МЧС России и Министерства обороны. На месте работает начальник регионального МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев. Министр общественной безопасности Александр Кудрявцев координирует работу по борьбе со стихией, содействию МЧС и помощи жителям, сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Работы по борьбе с пожаром длились всю ночь. Локализовать огонь удалось на площади 4,1 тыс. кв. м. Сейчас силы и средства огнеборцев сосредоточены на ликвидации отдельных очагов возгорания»,— заявила утром пресс-служба свердловского ГУ МЧС.

В результате возгорания одна женщина погибла. По данным Telegram-канала «Не для протокола», который считают близким к администрации губернатора, речь идет о 71-летней пенсионерке, тело которой нашли при разборе конструкций сгоревшей дачи. Двое пострадавших обратились за медицинской помощью. «Мужчина, получивший ожоги нижних конечностей, был госпитализирован в Невьянскую ЦРБ. Его состояние специалисты оценивают как удовлетворительное. Еще один мужчина получил ожог кистей рук, помощь ему была оказана на месте, от госпитализации отказался»,— пояснили в департаменте информационной политики региона.

Евгений Куйвашев выехал на встречу с погорельцами. Он заявил, что уничтоженные огнем дома жителей Шайдурихи будут восстановлены. В селе начали принимать заявки на единовременную выплату погорельцам и составлять для них социальные паспорта, где будет указана информация, необходимая для оказания помощи: количество членов каждой семьи, их потребности и список потерянных в огне вещей.

«Службы нацелены в максимально короткие сроки оказать все необходимые услуги по восстановлению документов погорельцев. Создана комиссия, которая будет оценивать ущерб и формировать документы на материальную помощь от администрации»,— сообщил Александр Берчук. Пресс-служба региональной прокуратуры отметила, что ведомство проконтролирует соблюдение прав жителей села и окажет правовую помощь пострадавшим, в том числе в получении выплат в связи с утратой имущества.

В департаменте лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу сообщили, что рассматривают несколько версий произошедшего в селе Шайдуриха, сообщает «Интерфакс». «По предварительным данным, пожар возник в пойме озера Аятское. Из камышей на площади 0,8 га при высокой температуре и шквалистом ветре он распространился на населенный пункт. Есть версии, что одновременно пошел огонь и с другой стороны — со старой пилорамы в селе и из центра села: загорелся старый заброшенный дом»,— отметил собеседник агентства.

Произошедшее в Шайдурихе — не первое в текущем году крупное возгорание в Свердловской области.

Пожары на Урале начались в апреле на фоне жаркой, сухой и ветреной погоды. В ряде территорий огонь дошел до населенных пунктов.

В результате ландшафтных пожаров сгорело более 100 домов и лечебно-исправительное учреждение №23 в поселке Сосьва. Около 400 человек остались без жилья, 2 погибли. Сейчас для погорельцев в Сосьве строится новое жилье, в том числе возводится трехэтажный дом, в котором могут получить квартиры 54 семьи. В поселке Таежный сгорели 26 жилых домов, где проживали 47 человек, в том числе 9 детей.

Катерина Якушева, Екатеринбург