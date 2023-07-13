Сегодня утром МЧС отчиталось о том, что пожар в уральском селе Шайдуриха на площади 4,1 тыс. кв. м локализован. Накануне огонь уничтожил там более 40 домов, дач и других строений. Жителей эвакуировали. Пострадали два человека, одну женщину нашли мертвой при разборе сгоревшей дачи. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев пообещал восстановить уничтоженное жилье.
Пожар в селе Шайдуриха
Фото: МЧС России / ТАСС
О переходе верхового лесного пожара на жилые дома в селе Шайдуриха (Невьянск, Свердловская область) региональный главк МЧС сообщил вечером 12 июля. Сначала огонь охватил шесть домов, но из-за сухой и ветреной погоды быстро распространился и к утру 13 июля повредил 41 строение. Из них 13 домов — те, в которых постоянно проживали люди. Жилья лишились 35 человек, в том числе 3 ребенка. Остальная сгоревшая недвижимость — дачи и другие строения.
«Огненное кольцо, поднялся ветер! Это просто кошмар. Улицы выгорали целиком»,— рассказал очевидец е1.ru. Жителей села эвакуировали в пункты временного размещения.
Постановлением главы Невьянска Александра Берчука в лесах городского округа введен режим ЧС до 12:00 21 июля.
К тушению огня было привлечено 137 человек и 46 единиц техники. Задействована авиация — вертолеты Ми-8 МЧС России и Министерства обороны. На месте работает начальник регионального МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев. Министр общественной безопасности Александр Кудрявцев координирует работу по борьбе со стихией, содействию МЧС и помощи жителям, сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Работы по борьбе с пожаром длились всю ночь. Локализовать огонь удалось на площади 4,1 тыс. кв. м. Сейчас силы и средства огнеборцев сосредоточены на ликвидации отдельных очагов возгорания»,— заявила утром пресс-служба свердловского ГУ МЧС.
В результате возгорания одна женщина погибла. По данным Telegram-канала «Не для протокола», который считают близким к администрации губернатора, речь идет о 71-летней пенсионерке, тело которой нашли при разборе конструкций сгоревшей дачи. Двое пострадавших обратились за медицинской помощью. «Мужчина, получивший ожоги нижних конечностей, был госпитализирован в Невьянскую ЦРБ. Его состояние специалисты оценивают как удовлетворительное. Еще один мужчина получил ожог кистей рук, помощь ему была оказана на месте, от госпитализации отказался»,— пояснили в департаменте информационной политики региона.
Евгений Куйвашев выехал на встречу с погорельцами. Он заявил, что уничтоженные огнем дома жителей Шайдурихи будут восстановлены. В селе начали принимать заявки на единовременную выплату погорельцам и составлять для них социальные паспорта, где будет указана информация, необходимая для оказания помощи: количество членов каждой семьи, их потребности и список потерянных в огне вещей.
«Службы нацелены в максимально короткие сроки оказать все необходимые услуги по восстановлению документов погорельцев. Создана комиссия, которая будет оценивать ущерб и формировать документы на материальную помощь от администрации»,— сообщил Александр Берчук. Пресс-служба региональной прокуратуры отметила, что ведомство проконтролирует соблюдение прав жителей села и окажет правовую помощь пострадавшим, в том числе в получении выплат в связи с утратой имущества.
В департаменте лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу сообщили, что рассматривают несколько версий произошедшего в селе Шайдуриха, сообщает «Интерфакс». «По предварительным данным, пожар возник в пойме озера Аятское. Из камышей на площади 0,8 га при высокой температуре и шквалистом ветре он распространился на населенный пункт. Есть версии, что одновременно пошел огонь и с другой стороны — со старой пилорамы в селе и из центра села: загорелся старый заброшенный дом»,— отметил собеседник агентства.
Произошедшее в Шайдурихе — не первое в текущем году крупное возгорание в Свердловской области.
Пожары на Урале начались в апреле на фоне жаркой, сухой и ветреной погоды. В ряде территорий огонь дошел до населенных пунктов.
В результате ландшафтных пожаров сгорело более 100 домов и лечебно-исправительное учреждение №23 в поселке Сосьва. Около 400 человек остались без жилья, 2 погибли. Сейчас для погорельцев в Сосьве строится новое жилье, в том числе возводится трехэтажный дом, в котором могут получить квартиры 54 семьи. В поселке Таежный сгорели 26 жилых домов, где проживали 47 человек, в том числе 9 детей.