Невидящее око

Власти Крыма подготовили законопроект о наказании граждан за публикацию информации о расположении военных объектов и их работе — например, об отражении силами ПВО украинских атак — и надеются на его принятие уже ближайшей осенью. Глава республики Сергей Аксенов в понедельник предложил распространить этот запрет еще и на фото и видео, демонстрирующие «результаты террористических атак». В Госдуме эту идею концептуально поддерживают, но просят «не пережестить». Пробел в действующем законодательстве действительно есть, однако кадры с последствиями ударов к «запретной» информации вряд ли относятся, считает юрист.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Аксенов уверен, что публикация фото и видео военных объектов и «результатов террористических атак» является пособничеством врагу

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Сергей Аксенов уверен, что публикация фото и видео военных объектов и «результатов террористических атак» является пособничеством врагу

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Крым будет инициировать на федеральном уровне внесение изменений в законодательство в части ужесточения ответственности за распространение в публичном поле, на различных интернет-ресурсах, в соцсетях, чатах, мессенджерах фото и видеозаписей расположения и работы военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем, а также результатов террористических атак, совершенных киевским режимом»,— заявил 14 августа глава республики Сергей Аксенов. По его мнению, те, кто это делает, являются вольными или невольными пособниками врага в информационной войне и вредят вооруженным силам РФ.

Как пояснили “Ъ” в Госсовете (парламенте) Крыма, в начале 2023 года депутаты начали подготовку законопроекта о введении в КоАП новой статьи, подразумевающей ответственность за распространение информации о местоположении военных объектов, размещенных на территориях РФ с особым правовым режимом (контртеррористическая операция, военное положение, максимальный или средний уровни реагирования). За такое нарушение физлиц предложено штрафовать на сумму от 10 тыс. до 30 тыс. руб., должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс., юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб. Аналогичное наказание предполагается за публикацию информации о местах расположения воздушных и морских боевых судов и инженерно-фортификационных сооружений. Документ уже одобрили на комиссии Совета законодателей по вопросам интеграции новых регионов и поддержали в военной прокуратуре Черноморского флота.

Официально в Госдуму проект пока не внесен, но поддержку в думском комитете по обороне крымчане уже получили, сообщил “Ъ” председатель комитета Госсовета по законодательству Сергей Трофимов: «Рассмотрение и принятие соответствующих изменений в сфере административного наказания планируется на осеннюю сессию». Идею Сергея Аксенова об ужесточении ответственности депутаты еще только намерены отработать. «Необходимо еще раз проанализировать законодательство на предмет лазеек. Мы это сделаем и предложим необходимые алгоритмы в уголовной плоскости. К примеру, умышленная выдача информации о расположении военных объектов может потянуть и на госизмену. Поэтому необходимо тщательно прописать квалификацию и обстоятельства подобных деяний»,— отметил господин Трофимов. По его словам, рано пока говорить и о введении ответственности за публикацию результатов атак, совершенных украинской армией на российской территории. Но в правительстве Крыма, как сказал “Ъ” источник в Совмине, считают, что в Москве вопрос уже фактически решен, и ожидают в скором времени принятия всех предлагаемых поправок.

Опрошенные “Ъ” депутаты Госдумы из профильных комитетов сообщили, что незнакомы с крымским проектом. Но, например, член комитета по обороне Дмитрий Кузнецов («Справедливая Россия — За правду») концептуально эту идею поддерживает. Он полагает, что вне зависимости от мотива автора публикация таких материалов может сыграть на руку противнику: «Не надо помогать вражеским наводчикам узнавать, где находится наша ПВО и насколько успешно был осуществлен удар по нашей территории». Запретительные меры призваны донести до граждан, что публикация информации «о ПВО и прилетах» помогает «убить больше наших людей и нанести больше ущерба», подчеркивает депутат: «Главное — оставаться в рамках здравого смысла и не пережестить». А вот в целесообразности наказания за публикацию очевидных последствий атак на общественные места он не уверен: «Если это "Москва-Сити", где миллион человек вокруг, можно задаться вопросом: при чем тут вообще секретность?»

«Любое сообщение, которое идет в соцсетях, наши враги мониторят, это для них отчет: прилетело — не прилетело, сбили — не сбили, повредили — не повредили»,— возражает член комитета по безопасности Андрей Альшевских («Единая Россия»). В зависимости от этого, по его словам, противник может скорректировать «цели и средства доставки». А запретительные меры остаются наиболее эффективным способом пресечь распространение таких публикаций, уверен единоросс: «Мы должны знать и понимать, в какое время живем и какие последствия могут наступить от того, что вы решили в соцсетях хайпануть». Депутат также не исключает, что со временем, если административные меры воздействия не будут работать, механизмы придется ужесточить вплоть до уголовных: «Но, может быть, это (административное наказание.— “Ъ”) многих остановит, и тогда уголовная ответственность не понадобится». Впрочем, доработать эту инициативу, вероятно, еще придется, допускает господин Альшевских: «Надо ведь еще доказать, что эти публикации на что-то повлияли и стали для наших врагов материалом, чтобы, например, скорректировать удары — вот это момент, скажем так, дискуссионный».

Наконец, первый зампред комитета по законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ) называет идею крымских коллег противоречивой: «Это непростой вопрос. Если такая информация открывает всякого рода секреты, касающиеся вооружений, то ее публиковать не нужно. Формально должен усматриваться состав проступка, но надо исходить из цели, которую преследовал человек, распространяя эту информацию. А она не всегда очевидна». При этом СМИ обязаны реагировать на случаи, когда объекты недостаточно защищены, а сделать это без публикации подобных материалов довольно трудно, добавляет коммунист.

Сейчас съемка военных объектов и распространение информации о них в публичном пространстве фактически ненаказуемы, подтверждает адвокат Олег Елисеев. Человека, которого застали за подобным занятием, могут предупредить о недопустимости таких действий, но не привлечь к ответственности. Исключение составляет передача этих данных иностранным спецслужбам или международным организациям — такие действия квалифицируются уже как госизмена (ст. 275 УК), напоминает эксперт. Но в этом случае должен быть доказан умысел и тот факт, что состоялась передача этих данных.

Если же инициативу Крыма поддержат в нынешнем виде, то граждане будут нести административную ответственность, даже если просто разместят в соцсетях фотографию системы ПВО, позволяющую провести ее привязку к местности, поясняет адвокат. Законопроект, по его мнению, призван защитить чувствительную информацию — о местах размещения комплексов ПВО, радиоэлектронной борьбы, о средствах и методах, применяемых вооруженными силами. А вот о том, чтобы запретить публиковать последствия любых атак, речь вряд ли идет, отмечает господин Елисеев: скорее эта мера направлена на то, чтобы не распространять информацию о месте нахождения военных объектов, если целились именно в них.

Александр Дремлюгин, Симферополь; Григорий Лейба, Анастасия Корня, Ксения Веретенникова