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В Крыму за ночь обезвредили 28 беспилотников

Минувшей ночью в Крыму отразили атаку 28 беспилотников. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Ночью на востоке Крыма силами ПВО сбиты 9 БПЛА, еще 19 – подавлены средствами РЭБ. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Двумя днями ранее массированной атаке беспилотных аппаратов подвергся Севастополь. Там отразили удары не менее 10 надводных и летающих дронов. Значительных разрушений и пострадавших среди жителей Севастополя нет.

Анастасия Донскова

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