Песков: Путин не поедет на саммит G20 в Индии в сентябре

Президент России Владимир Путин не планирует ехать на саммит G20, который состоится в Индии в сентябре, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, возможность участия господина Путина в саммите по видеосвязи пока еще обсуждается.

«Нет, таких планов нет, формат участия России непосредственно связанный с поездкой не рассматривается. У президента сейчас плотный график и основной акцент сделан на мероприятия, связанные со специальной военной операцией»,— пояснил он в ходе конференц-колла.

Господин Песков напомнил, что в недавнем саммите БРИКС глава государства участвовал дистанционного. «Здесь дистанционный формат пока уточняется»,— добавил представитель Кремля.

Саммит лидеров стран G20 пройдет в Нью-Дели с 9 по 10 сентября. Ранее в Кремле сообщали, что президент России Владимир Путин еще не решил, будет ли он принимать участие в саммите лично или по видеосвязи. Против участия Владимира Путина выступают США и еще несколько стран. Германия и руководство ЕС критиковали идею бойкота.

О подготовке к саммиту — в публикации «Ъ» «G20 окунулась в Ганг».

Александр Кислов