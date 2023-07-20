Песков: Путин пока не принял решения о поездке на саммит G20

Президент России Владимир Путин пока не решил, в каком формате будет участвовать в саммите G20, запланированном на 9–10 сентября в Нью-Дели. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет решения»,— сказал господин Песков. Помощник главы государства Юрий Ушаков 27 июня говорил, что в Кремле получили приглашение для господина Путина на саммит G20. «Президент получил приглашение, и мы ответили положительно, сказали, что заинтересованы принять участие»,— говорил господин Ушаков.

Против участия Владимира Путина в саммите G20 выступают США и еще несколько стран. Германия и руководство ЕС критиковали идею бойкота. Власти Индонезии (председатель в G20 в этому году) сообщили, что G20 рассматривает экономические вопросы и политика не может влиять на повестку саммита.