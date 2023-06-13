G20 окунулась в Ганг

В индийском городе Варанаси прошла министерская встреча стран G20 по вопросам развития, определившая повестку сентябрьского саммита двадцати мировых держав в Дели. Председательствующая в G20 Индия назвала приоритетами устранение дисбаланса между Западом и глобальным Югом. Как заявил глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар, тема Украины исключена из повестки, чтобы уделить главное внимание проблемам развивающихся стран. Однако западным участникам удалось добиться упоминания украинского кризиса в заявлении встречи, что позволит им поднять эту тему на саммите G20 в Дели вопреки воле страны-председателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар (справа)

Фото: Rajesh Kumar Singh / AP Глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар (справа)

Фото: Rajesh Kumar Singh / AP

Завершившаяся в понедельник вечером в индийском городе Варанаси (штат Уттар-Прадеш) министерская встреча стран G20 по вопросам развития, которой предшествовали встречи глав МИДов и другие совещания «двадцатки», стала последней сверкой часов перед саммитом G20 в Дели, намеченным на 9–10 сентября.

Весьма символично, что местом проведения трехдневного министерского совещания, на котором Москву представлял посол по особым поручениям МИД РФ, сушерпа России в «Группе двадцати» Марат Бердыев, был выбран стоящий на берегу Ганга город Варанаси. Этот город считается колыбелью индуизма и местом паломничества сотен миллионов последователей этой религии, устремляющихся сюда, чтобы окунуться в воды Ганга, помолиться и начать новый жизненный цикл.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который после прихода к власти в 2014 году тоже приехал в Варанаси постоять в Ганге, на этот раз решил, что именно здесь и должно прозвучать его послание об устойчивом развитии как главной задаче индийского председательства в G20.

«Решения, которые вы принимаете, имеют огромное значение для человечества. Я твердо верю, что наша коллективная ответственность заключается в том, чтобы не допустить отставания в достижении целей устойчивого развития»,— заявил Нарендра Моди в своем видеообращении к участникам министерской встречи G20 по вопросам развития.

По его словам, «двадцатка» должна повернуться лицом к наиболее неблагополучным государствам глобального Юга, страдающим от кризисов с продовольствием, топливом и удобрениями, отсутствия доступа к передовым технологиям, проблем здравоохранения, а также потрясений в мировой экономике, вызванных геополитической напряженностью. «Мы должны позаботиться о том, чтобы никто не остался в стороне. Для "Группы двадцати" крайне важно послать миру убедительный сигнал о том, что у нас есть план действий для выполнения этой задачи»,— отметил Нарендра Моди.

В свою очередь, выступивший в Варанаси глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар сообщил, что Индия предлагает странам G20 поддержать ее семилетний план обеспечения устойчивого развития, реализация которого призвана «обеспечить выживание планеты в будущем, удовлетворяя чаяния ее различных народов». В связи с этим, как считает страна—председатель G20, актуальной задачей становится реформирование архитектуры глобального управления. «Такие усилия будут способствовать созданию моделей развития, при которых ни один регион, ни одна страна и ни один человек не останутся в стороне. Эти усилия позволят обеспечить глобализацию, ориентированную на человека, без возникновения климатического и долгового кризисов»,— заявил глава МИД Индии.

Уже после завершения встречи, на итоговой пресс-конференции в Варанаси глава индийской дипломатии подтвердил, что в отличие от прошлогоднего саммита G20 на индонезийском острове Бали в этом году председательствующая в «двадцатке» Индия не намерена включать украинский кризис в повестку сентябрьского саммита «Группы двадцати» в Дели. «В прошлом году основное внимание уделялось конфликту на Украине. Со временем начал укореняться нарратив о том, что конфликт и его последствия не должны затемнять или полностью отодвигать на второй план настоящие проблемы глобального Юга, где есть страны, которые страдают от нехватки продовольствия и топлива»,— отметил Субраманиям Джайшанкар.

По словам главы МИД Индии, хотя серьезность украинского конфликта «никоим образом не преуменьшается», в настоящее время главная задача G20 — «решить реальные проблемы стран глобального Юга»: финансирование, обеспечение прав женщин, доступ к образованию, цифровизация, изменение климата.

Впрочем, несмотря на активные попытки индийской стороны вывести конфликт на Украине за рамки повестки G20 этого года, по инициативе западных участников упоминание украинского кризиса, пусть и без прямых обвинений в адрес России, все же было включено в итоговое заявление встречи в Варанаси (.pdf). Так, в тексте документа отмечается, что стороны «подтвердили национальные позиции, выраженные на других форумах, включая Совет Безопасности ООН и Генеральную ассамблею ООН». Члены G20 резко осудили боевые действия на Украине и подчеркнули, что они причиняют «огромные человеческие страдания и усугубляют существующие проблемы в мировой экономике, ограничивая рост, увеличивая инфляцию, нарушая цепочки поставок, усиливая энергетическую и продовольственную нестабильность и повышая риски для финансовой стабильности».

В документ также вошла расплывчатая фраза о том, что «были и другие взгляды, и разные оценки ситуации и санкций», дающая большой простор для интерпретаций и оценок.

«С одной стороны, решения министерской встречи G20 в Варанаси оказались весьма субстантивными для председательствующей Индии, накануне саммита "двадцатки" сумевшей сформулировать "дорожную карту" достижения целей устойчивого развития от имени государств глобального Юга, находящихся на периферии интереса международных институтов в условиях нарастающего противостояния России и Запада,— сказал “Ъ” бывший посол Индии в России Бала Венкатеш Варма.— С другой стороны, упоминание украинского кризиса и "разных оценок ситуации и санкций" вполне может стать для стран Запада, входящих в G20, той зацепкой, которая позволит им в ходе сентябрьского саммита в очередной раз попытаться навязать "украинский вопрос" "Группе двадцати", несмотря на активные возражения страны-председателя Индии». «Это означает, что саммит не гарантирован от войны слов и нового скандала»,— пояснил дипломат.

Еще одним свидетельством того, что украинская сторона продолжает настойчиво стучаться в индийскую дверь G20 и пытается обратить на себя внимание глобального Юга, стало прозвучавшее в понедельник заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

По его словам, Киев намерен пригласить страны глобального Юга на саммит, посвященный урегулированию конфликта на Украине по «формуле мира», предложенной Владимиром Зеленским.

«Я и МИД работаем над организацией первого международного саммита мира для обсуждения формулы, предложенной президентом Зеленским. И мы полагаем, что такой саммит будет неполноценным без участия стран глобального Юга»,— цитирует Андрея Ермака телеканал CNN Brasil. По словам украинского чиновника, мероприятие состоится «вскоре и на нейтральной территории, куда смогут с легкостью добраться представители разных стран».

Напомним, что, выступая по видеосвязи на прошлогоднем саммите G20 на Бали, Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть свой «план достижения мира», состоящий из десяти пунктов.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.

Сергей Строкань