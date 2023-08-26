Младенцы и чудовище

21 августа суд приговорил к пожизненному заключению без права на освобождение бывшую медсестру Люси Летби. Приговор завершил самое жуткое уголовное дело современной Британии. Дело об убийстве младенцев, которым медсестра должна была помочь выжить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представители СМИ возле Королевского суда в Манчестере перед вынесением приговора Люси Летби

Фото: Phil Noble / Reuters Представители СМИ возле Королевского суда в Манчестере перед вынесением приговора Люси Летби

Фото: Phil Noble / Reuters

«Крайняя злоба, граничащая с садизмом. В ходе этого судебного разбирательства вы хладнокровно отрицали ответственность… У вас нет угрызений совести… По каждому пункту обвинения в семи убийствах и семи попытках убийства я приговариваю вас к пожизненному заключению. Учитывая исключительную тяжесть ваших преступлений, я приказываю, чтобы у вас не было права на досрочное освобождение… До конца дней вы останетесь в тюрьме».

Эти слова судья Госс произнес пустой скамье подсудимых в заполненном до отказа зале Королевского суда Манчестера. Были все — адвокаты, прокуроры, журналисты и родители, чьи дети были убиты или их пытались убить. Не было только 33-летней Люси Летби — бывшей медсестры неонатального отделения Больницы имени графини Честерской в Честере. В день оглашения приговора она отказалась явиться в суд. «Не просто убийца, но еще и трусиха»,— повторяли в этот день почти в унисон родители жертв, министр юстиции Британии Алекс Чок и премьер Риши Сунак.

Милая Люси

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшая медсестра неонатального центра Люси Летби во время задержания

Фото: Cheshire Constabulary / Handout / Reuters Бывшая медсестра неонатального центра Люси Летби во время задержания

Фото: Cheshire Constabulary / Handout / Reuters

Люси Летби — единственный ребенок финансиста и бухгалтерши из небольшого городка Херефорд. Она с детства хотела стать медсестрой и заниматься новорожденными. Она стала первой в семье, кто получил высшее образование, закончив Честерский университет, обучившись там сестринскому делу. Еще во время обучения она практиковалась в Ливерпуле и Честере, в котором и осталась работать.

В обязанности Люси входила забота за недоношенными или имевшими проблемы со здоровьем младенцами. Она попадала несколько раз на страницы местной газеты, участвуя в кампании по сбору средств на строительство нового неонатального центра. А в 2013 году у нее даже взяли интервью. По словам Люси, ей нравилось видеть, как малыши «прогрессируют», нравилось «поддерживать их семьи».

Коллеги и начальство Люси любили. Трагические дни случались, но они были большой редкостью. За 2014 год здесь умерло всего трое малышей. Потому сразу три младенческие смерти за две недели в июне 2015 года привлекли внимание ведущего консультанта отделения доктора Стивена Брери. Он попросил руководство клиники собрать совещание. На нем присутствовала и руководительница сестринской службы Элисон Келли, непосредственная начальница Люси.

Доктор Брери, самостоятельно изучивший случаи, отметил, что всех их объединяет то, что они случались в смену Летби. Но больница в итоге связала смерти с «ошибочным лечением», не став классифицировать случаи как «серьезные инциденты, связанные с неожиданными смертями».

Ведь тогда бы ей пришлось привлекать полицию. А фактор Летби сочли случайным совпадением. «Нет, это не может быть Люси. Только не милая Люси»,— сказал в ходе собрания сам доктор Брери.

Ангел смерти

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представители СМИ возле Больницы имени графини Честерской, где работала Люси

Фото: Jacob King / Pool / Reuters Представители СМИ возле Больницы имени графини Честерской, где работала Люси

Фото: Jacob King / Pool / Reuters

Затем последовали новые смерти. 4 августа внезапно умирает еще один малыш. Его брат-двойняшка едва не погибает на следующий день от переизбытка сахара в крови.

В октябре того же года умирает недоношенная девочка. И вновь единственным, кто поднимает тревогу в больнице, оказывается доктор Брери. Он отправил письмо главе неонатального подразделения Эйриан Пауэлл, но та ответила, что «причины смерти младенцев были все разными», а то, что на смене всегда оказывалась Люси Летби,— неудачное совпадение.

В феврале 2016 года еще один консультант доктор Рави Джаярам замечает, как Люси стоит у малыша и спокойно смотрит, как тот задыхается. Казалось, это должно было стать поводом для расследования. Не стало.

Консультанты попросили срочной встречи с руководством. Она состоялась через три месяца. За это время в отделении едва не погибли еще два младенца. Разумеется, во время дежурств Люси Летби. Все обвинения были отвергнуты, она продолжила работать, а от ее обвинителей потребовали извинений.

24 июня погибают двое из тройняшек. Доктор Брери просит снять Летби с должности. Ему снова отказывают несмотря на то, что его поддерживали еще шесть консультантов-педиатров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доктор Стивен Брери первым забил тревогу из-за подозрительных младенческих смертей, но руководство больницы не проявило должного внимания к его словам

Фото: Cheshire Constabulary / Handout / Reuters Доктор Стивен Брери первым забил тревогу из-за подозрительных младенческих смертей, но руководство больницы не проявило должного внимания к его словам

Фото: Cheshire Constabulary / Handout / Reuters

На следующий день, 25 июня, Люси вновь выходит на работу. Через полтора часа у младенца случается сердечный приступ из-за недостатка кислорода. Эта смена стала последней для Люси Летби.

Руководству больницы понадобилось больше года и семь смертей младенцев для того, чтобы снять с должности единственного человека, который объединял все эти случаи.

При этом ее не уволили, а просто перевели на другую должность, где у нее была возможность общаться с теми, кто должен был расследовать ее деятельность в больнице.

Тем не менее сразу после этого смерти и неожиданные приступы у младенцев прекратились. Причастность к ним Люси была очевидна всем.

Охота на колибри

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Люси Летби признали виновной в убийстве семи младенцев и попытках убить еще шестерых

Фото: Cheshire Constabulary / AP Люси Летби признали виновной в убийстве семи младенцев и попытках убить еще шестерых

Фото: Cheshire Constabulary / AP

«Стоит ли нам прибегнуть к внешнему расследованию? Мне кажется, нам нужна помощь сторонних служб. А единственная служба, которая способна провести расследование в отношении всех нас,— это полиция»,— написал в электронном письме руководству 29 июня 2016 года один из консультантов больницы.

Привлечение полиции казалось многим консультантам и врачам больницы логичным и очевидным. Но не руководству.

В ответ сотрудникам приказали прекратить любую переписку на эту тему, а через пару дней на встрече с руководством глава юридического отдела больницы заверил, что все необходимые меры принимаются. Что же до привлечения полиции, то это, по его словам, превратило бы неонатальное подразделение в место преступления, а для самой больницы это стало бы катастрофой.

В итоге руководство решило отделаться независимым расследованием, заказанным у Королевского колледжа педиатрии и охраны здоровья детей (RCPCH). В то же время больница сократила масштаб работы самого неонатального отделения: здесь больше не принимались преждевременные роды до 32-недельного срока. Ранее больница была готова принять у себя рожающих даже на 24-й неделе беременности. Теперь таких пациенток отправляли в другие больницы на северо-западе Англии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сьюзен и Джон Летби перед судебным заседанием по делу Люси

Фото: Paul ELLIS / AFP Сьюзен и Джон Летби перед судебным заседанием по делу Люси

Фото: Paul ELLIS / AFP

Сам доклад, вышедший уже в конце осени, лишь советовал провести тщательную проверку смертельных случаев. При этом Летби в нем ни разу не упоминалась.

Возможно, на этом страшная история о медсестре-убийце и закончилась бы без расследования и наказания. Но она, сама того не осознавая, поспособствовала началу полицейского расследования, подав жалобу на свой перевод с клинических обязанностей в отдел рисков и безопасности. И в январе 2017 года эта жалоба была удовлетворена.

От обидчиков Люси снова потребовали извинений. Те отказались, пригрозив обратиться в полицию, если больница не сделает это сама. Руководство больницы сдалось. В мае 2017 года, буквально за пару дней до того, как Люси Летби должна была вернуться на работу в неонатальное отделение, полиция объявила о начале уголовного расследования. Оно получило название «Операция "Колибри"».

Доктор Брери активно помогал полиции. И именно он обнаружил первую улику, которая могла помочь поймать Люси. Подсказкой оказался анализ крови одной из жертв Летби — одного из братьев-двойняшек, которых она пыталась убить в августе 2015 года и который в итоге выжил. Доктор Брери обратил внимание на то, что избыточный уровень сахара в крови стал следствием введения инсулина. А значит, это была преднамеренная попытка убийства.

Азбука боли

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Личный дневник и записки Люси Летби, в которых она писала о совершенных убийствах

Фото: Cheshire Constabulary / Handout / Reuters Личный дневник и записки Люси Летби, в которых она писала о совершенных убийствах

Фото: Cheshire Constabulary / Handout / Reuters

Расследование дела Летби длилось несколько лет. Ее задерживали в июле 2018 года и июне 2019 года. Но каждый раз ей удавалось добиваться освобождения под залог.

В операции «Колибри» участвовали более 70 человек, изучившие 32 тыс. документов и опросившие около 2 тыс. человек.

10 ноября 2020 года Люси Летби была арестована в третий раз. Ее обвинили в семи убийствах и 15 попытках совершения убийства. А для перечисления всех ее жертв-младенцев следствию едва хватило алфавита. В документах их имена не раскрываются, вместо этого они обозначены под буквами от A до Q. В общей сложности — 17 детей, некоторых из них Летби пыталась убить не один раз. Ее вина была очевидна. Из всех дежуривших в разное время в моменты смерти или коллапса младенцев Люси Летби была единственной, кто присутствовал на работе во всех без исключения случаях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одна из записок, найденных в доме медсестры — убийцы

Фото: Cheshire Constabulary / Handout / Reuters Одна из записок, найденных в доме медсестры — убийцы

Фото: Cheshire Constabulary / Handout / Reuters

Летби так и не признала свою вину в суде. Даже несмотря на то, что она признавалась в содеянном самой себе. В ходе обысков в ее квартире полиция нашла ее записки: «Я не заслуживаю того, чтобы жить. Я убила намеренно, потому что я недостаточно хороша, чтобы заботиться о них»,— говорилось в одной из них. «Я ужасный злой человек. Я ЧУДОВИЩЕ, СОВЕРШИВШЕЕ ТАКОЕ»,— писала Летби в другой.

Суд признал Люси Летби виновной в семи убийствах и семи попытках убийства. По двум пунктам обвинения в попытке совершения убийства ее признали невиновной. Еще по шести пунктам о попытках убийства двух младенцев присяжные не смогли вынести приговор.

Молчание — смерть

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый директор Больницы имени графини Честерской Найджел Скаун

Фото: Jacob King / Pool / Reuters Новый директор Больницы имени графини Честерской Найджел Скаун

Фото: Jacob King / Pool / Reuters

Поверить в то, что приветливая и внешне спокойная женщина окажется хладнокровной убийцей, многие не могли до конца расследования. Но, как отмечает доктор психологии Марисса Харрисон, Люси прекрасно подходила на эту роль: «Проанализировав случаи в США, мы обнаружили, что почти 40% женщин—серийных убийц являются медсестрами, помощницами медсестер или другими медицинскими работниками. Наш анализ показал, что типичная женщина—серийная убийца, скорее всего, белая, вероятно, христианка, средней внешности или привлекательная, и ей около 20–30 лет, когда начинаются преступления. Скорее всего, она — медработник, отвечающий за уход за теми, кто беспомощен»,— пишет доктор Харрисон.

Приговор ставит точку в деле Люси Летби, но не руководства больницы, в которой она работала. Генеральный директор больницы Тони Чемберс, рьяно защищавший Летби, подал в отставку еще в 2018 году. Тогда уже ушел на пенсию и главврач больницы Йен Харви, сразу же уехав во Францию. Элисон Келли, глава сестринской службы в неонатальном отделении честерской больницы, перевелась на аналогичную должность в Организации по уходу за больными в Рочдейле. 18 августа Министерство здравоохранения Великобритании объявило о начале расследования в отношении бывших руководителей Больницы имени графини Честерской, «чтобы убедиться, что из этой истории будут извлечены правильные уроки, и предоставить ответы родителям и семьям пострадавших», которые в этом нуждаются.

Кирилл Сарханянц