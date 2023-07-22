С помощью профайлинга и огрызка пиццы

Полиция США без малого 13 лет искала человека, который убивал женщин на сексуальной почве, а затем прятал трупы на одном из лонг-айлендских пляжей. На прошлой неделе он наконец был пойман. Им оказался известный архитектор Рекс Хойерман. Следствие предъявило ему обвинения в убийстве как минимум трех женщин, но полиция считает, что жертв маньяка на самом деле гораздо больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Архитектор Рекс Хойерман — предполагаемый серийный убийца с Лонг-Айленда

Фото: Reuters Архитектор Рекс Хойерман — предполагаемый серийный убийца с Лонг-Айленда

Фото: Reuters

Удача покинула известного американского архитектора-консультанта Рекса Хойермана в четверг, 13 июля. Закончив работу, 59-летний мужчина покинул офис своей компании RH Consultants & Associates, неподалеку от Эмпайр-стейт-билдинг, и неспешно зашагал по Пятой авеню. Если он и удивился тому, что его окружили люди в темных костюмах, то не показал вида. И не сопротивлялся аресту, который случайно попал в объектив одной из расположенных в округе камер наблюдения.

На следующий день комиссар полиции округа Саффолк Родни Гаррисон объявил, что обнаружен, арестован и отправлен в тюрьму в ожидании предъявления обвинения и суда человек, которого полиция считает знаменитым «Лонг-айлендским серийным убийцей».

15 июля стало известно, что Рексу Хойерману предъявлены обвинения в убийстве трех человек, его также считают главным подозреваемым в убийстве еще одного.

Новость стала сенсацией недели (а то и года) не только в США, но и в мире. Ведь еще не имея имени, «Лонг-айлендский серийный убийца» стал международной знаменитостью. О нем сняли несколько фильмов, написали книгу, сложили песню и даже поставили спектакль.

Убийства на пляже

Первый труп на Гилго-Бич на Лонг-Айленде нашли 11 декабря 2010 года. Нашли случайно, занимаясь розыском совсем другого человека. В кустах у берега полицейские обнаружили останки молодой женщины, которую идентифицировали как проститутку Мелиссу Бартелеми.

Через два дня были обнаружены буквально разбросанные по пляжу на протяжении полумили тела трех других женщин — Морин Брейнард-Барнс, Эмбер Костелло и Меган Уотермен. Все они были коллегами Мелиссы по профессии, как и она, рекламировали свои услуги на сайте частных объявлений Craiglist. Родственники заявили об их пропаже в период с июля 2007 по сентябрь 2010 года.

В том, что все девушки были убиты одним и тем же человеком, у полицейских не было никаких сомнений: все тела были совершенно одинаково завернуты в мешковину камуфляжного окраса.

После этого обнаружение трупов на пляже превратилось для полицейских в некоторую рутину. Большинство из них принадлежали проституткам со все того же сайта объявлений. Но были там тела и мужчины, и матери с грудным ребенком. Разные источники числят за убийцей от 11 до 18 жертв, некоторые же говорят о более чем 20.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жертвами серийного убийцы с Лонг-Айленда стали четыре молодые женщины: Морин Брейнард-Барнс (вверху слева), Мелисса Бартелеми (вверху справа), Меган Уотермен (внизу слева) и Эмбер Костелло

Фото: Suffolk County Police Department / Reuters Жертвами серийного убийцы с Лонг-Айленда стали четыре молодые женщины: Морин Брейнард-Барнс (вверху слева), Мелисса Бартелеми (вверху справа), Меган Уотермен (внизу слева) и Эмбер Костелло

Фото: Suffolk County Police Department / Reuters

Именно поэтому в деле Хойермана официально упоминается только первая четверка жертв. Прокуратура уверена в том, что сможет доказать вину Хойермана в этих преступлениях. Ей этого вполне достаточно, и она вовсе не хочет рисковать своим делом в суде, добавляя эпизоды, которые могут если не вовсе развалить дело, то как минимум усложнить вынесение обвинительного приговора.

Десять лет без права на победу

Резонансное расследование быстро зашло в тупик. И пребывало в нем почти десять лет. Фактически, вспоминают полицейские, занимавшиеся L.I.S.K. (Long-Island Serial Killer), у экспертов было лишь несколько волосков, возможно оставленных убийцей, да его психологический портрет, подготовленный сразу несколькими весьма именитыми профайлерами.

Преступнику, говорили они, от 25 до 45 лет, он белый, хорошо образован, обладает высокой культурой речи. Он хорошо обеспечен, имеет престижную работу, дорогой автомобиль, живет неподалеку от места обнаружения трупов. Он женат или живет с подругой.

А еще были телефонные звонки. По крайней мере родственникам одной жертвы время от времени звонил мужчина, издеваясь над семейной трагедией.

«Думаешь, ты еще увидишь ее? — говорил мужчина по телефону сестре одной из жертв.— Нет, потому что я ее убил». И переходил к страшному в своих деталях и подробностях рассказу о том, как он это делал.

Едва ли не единственной более или менее серьезной уликой в деле были показания соседа одной из жертв — Эмбер Костелло. Он был в числе людей, которые последними видели ее живой. По его словам, в день исчезновения у ее дома был припаркован зеленый пикап Chevrolet Avalanche, принадлежавший, судя по всему, ее клиенту и, возможно, убийце.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автомобиль Chevrolet Avalanche зеленого цвета, который принадлежал родному брату Рекса Хойермана

Фото: Google Maps Автомобиль Chevrolet Avalanche зеленого цвета, который принадлежал родному брату Рекса Хойермана

Фото: Google Maps

Свидетель описал и водителя автомобиля, но описание было очень туманным. «Он выглядел этаким огромным людоедом двухметрового роста с густыми темными волосами»,— говорил свидетель.

Ни имени чудовища, ни номерного знака его автомобиля свидетель, разумеется, не знал. Более того, у полицейских не было никакой уверенности в том, что чудовище из зеленого пикапа — убийца, а не просто клиент. Допросить его, разумеется, было необходимо, но для этого нужно было как минимум знать его имя.

Огрызок пиццы в помощь

В 2020 году полиция объявила об обнаружении потенциально важной улики — черного ремня с монограммой WH или HM. Фотографии ремня были опубликованы для опознания, но опознаны не были. Одновременно полиция запустила новый сайт для сбора любой информации и любых наводок по делу. Наконец, и, похоже, это было самым главным и успешным, в феврале 2022 года была создана новая межведомственная следственная группа, которая с новыми силами принялась за анализ тех немногих улик и следов, которые у них были.

Хойерман в точности соответствовал психологическому портрету убийцы. Внешне вполне мог сойти за сказочного людоеда, был нужного роста и телосложения.

Он жил в очень правильном месте — в Массапеке, через пролив от Гилго-Бич. Мало того что это соответствовало профилю, так в Массапеку привели и одноразовые телефоны, по которым убийца связывался с родственниками одной из жертв.

Он, разумеется, попал в лонг-лист, составленный полицией, в котором были и практически все белые мужчины Массапеки. И мог очень легко быть пропущен: судя по документам, он никогда не владел зеленым Chevrolet Avalanche.

Кто-то из полицейских, однако, решил пойти на шаг дальше, нажать одной клавишей больше. И оказалось, что счастливым владельцем такого автомобиля является родной брат архитектора. С того момента Хойерман стал главным подозреваемым для полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Огрызки пиццы, на которых сохранился образец ДНК подозреваемого Хойермана

Фото: Reuters Огрызки пиццы, на которых сохранился образец ДНК подозреваемого Хойермана

Фото: Reuters

Дальнейшие события, в сравнении с десятилетним топтанием на месте, происходили стремительно. За Хойерманом и его семьей было установлено наблюдение. Технические службы подтвердили, что мобильный телефон Хойермана всякий раз оказывался рядом с одноразовым телефоном, когда с него совершали звонок. Это подтверждали и другие технические данные, в том числе отчеты с банковских карт подозреваемого. Тем не менее этого не было достаточно для ордера даже на обыск.

Полицейским помог бы образец ДНК, но получить его можно было тоже только по ордеру. Просить Хойермана сдать образец добровольно означало бы предупредить его. Оставалось ждать.

Образец ДНК полицейские получили, когда в январе этого года Хойерман сам прилюдно выбросил коробку от пиццы. В ней были обнаружены остатки блюда. Образцы ДНК на ней совпали с найденными на телах жертв.

После этого следственная бригада не имела никаких проблем с получением других ордеров: на сбор ДНК членов семьи Хойермана (тем самым было подтверждено, что несколько женских волос, обнаруженных на телах жертв, принадлежали жене Хойермана), на отслеживание его интернет-активности (выяснив, что подозреваемый внимательно, чуть ли не ежедневно, следил за ходом расследования). Все это в конце концов и позволило прокуратуре обратиться за ордером на арест, который был благополучно выдан и исполнен.

Демон, ходивший среди людей

«Рекс Хойерман — демон, ходивший среди нас, хищник, разрушавший наши семьи» — так назвал подозреваемого (который, кстати, отказался признать свою вину) комиссар полиции Родни Гаррисон. И многие из знавших его готовы подписаться под этими словами. «Мы обычно переходили на другую сторону улицы, когда видели его,— рассказывают теперь некоторые из его соседей.— Он был из тех, к кому лучше не приближаться».

Но, несмотря даже на его своеобразную внешность, большинство знало его как примерного семьянина, прекрасного отца двоих детей и, с чем даже сейчас никто и не пытается спорить, высококлассного профессионала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рекс Хойерман жил всего в двадцати минутах езды от пляжа Гилго-Бич, где были найдены останки жертв

Фото: Reuters Рекс Хойерман жил всего в двадцати минутах езды от пляжа Гилго-Бич, где были найдены останки жертв

Фото: Reuters

Он был не просто одним из самых известных и уважаемых архитекторов-консультантов. Как следует из информации на сайте его фирмы, к помощи которого прибегали многочисленные благотворительные организации, среди его клиентов числились American Airlines и другие компании, использующие в качестве хаба нью-йоркский аэропорт имени Кеннеди. Глубокие знания городских строительных правил делали его почти незаменимым, когда клиент хотел что-то доказать городским властям в том, что касалось планировки, перепланировки зданий и так далее.

Одним из клиентов Хойермана был не кто иной, как Дональд Трамп, что на самом деле неудивительно. Один из видных застройщиков Нью-Йорка никак не мог не встретиться с одним из самых видных городских архитекторов. Как следует из документов, находящихся в городских архивах, проект касался жемчужины нью-йоркских владений господина Трампа — The Trump Building на Уолл-стрит.

Психоаналитики ликуют по поводу того, что их профили убийцы так аккуратно сошлись. Сотрудники прокуратуры радуются множеству улик. Но никто из них пока не смог объяснить, почему вполне благополучный человек искал через интернет проституток примерно одного возраста и внешности, жестоко убивал их, складировал на одном и том же пляже, а потом еще и третировал родственников жертв.

«Вся штука в серийных убийцах, особенно в самых массовых, заключается в том, что они необыкновенно обыкновенны»,— цитирует The New York Times одного из экспертов, Джеймса Алана Фокса из Северо-Восточного университета.

Его поддерживает доктор Скотт Бонн, автор одного из самых точных профилей L.I.S.K.: «Он… каждый день брал портфель, садился в поезд, ехал в Манхэттен… А потом у него как будто переключали тумблер, и он становился совершенно другой личностью».

В чем, однако, уверены и психологи, и полицейские, так это в том, что дело об архитекторе-убийце, разъезжавшем по всей стране, далеко от завершения. Во всяком случае материалы по делу уже затребовали правоохранительные органы Флориды, решившие пересмотреть часть нераскрытых дел со схожими деталями в связи со вновь открывшимися обстоятельствами. Сколько же в итоге будет судебных процессов в разных штатах и каким может быть хотя бы примерное количество жертв архитектора, не берется сейчас предсказывать никто.

Вячеслав Белаш