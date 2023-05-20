События, которые произошли в маленьком американском городке сорок лет назад,— наглядное доказательство того, что люди могут поверить во что угодно. В любую нелепицу, в любой бред — и заразить своей верой других. Вере в неправдоподобное и невероятное способствует страх. Суд по делу детского сада Макмартинов — пример такой психической эпидемии. Не первой и наверняка не последней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Детский сад Макмартинов был очень популярен у жителей городка Манхэттен-Бич. Скандальный судебный процесс сделал его известным всей Америке

Фото: Lacy Atkins / Los Angeles Times / Getty Images Детский сад Макмартинов был очень популярен у жителей городка Манхэттен-Бич. Скандальный судебный процесс сделал его известным всей Америке

Фото: Lacy Atkins / Los Angeles Times / Getty Images

Место действия

Это произошло в городе Манхэттен-Бич, штат Калифорния. Слово «бич» («пляж») в названии хорошо характеризует этот населенный пункт. Одна из главных достопримечательностей города — длинная полоса песчаного пляжа. К ней прилагается все необходимое для неспешного пляжного отдыха — бутики, дорогие рестораны и т. п. Население города, что сейчас, что 40 лет назад — примерно 30–35 тыс. человек.

Иногда один ничем не примечательный поступок запускает длинную цепь событий, приводящую к непредвиденным результатам. Цепочка событий, прославивших Манхэттен-Бич на всю Америку и за ее пределами, началась именно так: мать привезла сына в детский сад.

Мать звали Джуди Джонсон. 39-летняя Джуди незадолго до этого со второй попытки разошлась с мужем и осталась без денег, но с двумя сыновьями на руках. Старшему было 13 лет, у него был диагностирован неоперабельный рак мозга. Младшему, Мэттью, шел третий год. Спасение от жизненных проблем Джуди искала в спиртном.

12 мая 1983 года Джуди впервые привезла Мэттью в детский сад Макмартинов.

Детский сад был известен всему городу. У него была прекрасная репутация. Его основала в 1956 году Вирджиния Макмартин. Местные власти четырежды награждали ее почетными грамотами за заслуги перед городом. В 1983 году Вирджинии было 76 лет. В детском саду трудилась вся ее семья. Дочь, Пегги Макмартин Баки, была совладельцем и директором заведения. Муж Пегги Чарльз Баки обустроил двор, в котором играли дети. Его руками были созданы декоративные деревянные фигуры (верблюд, осьминог, динозавр, лев, жираф), качалки в форме уток, спортивный комплекс «Джунгли» с лестницами, канатами и качелями, деревянный вертолет, деревянный автомобиль, стоявший у деревянной бензоколонки. Еще одним развлечением был составленный из деревянных коробок туннель длиной около 5,5 м. Малыши с удовольствием по нему ползали. Коробки лежали на земле, никаких других туннелей на территории детского сада не было. Ни на земле, ни под землей.

Дети Чарльза и Пегги — Пегги Энн Баки и Рэймонд (Рэй) Баки — работали в семейном детском саду воспитателями.

Из-за огромной популярности детского сада Макмартинов родителям приходилось ждать очереди до полугода, чтобы записать в него своих детей. Но Джуди ждать не стала.

В тот день она привезла Мэттью в детский сад и просто оставила его там. В ланч-боксе мальчика лежала записка, объяснявшая, кто он такой. Пегги Баки посочувствовала матери-одиночке и ее сыну и записала Мэттью в сад.

Как гласит поговорка, ни одно доброе дело не остается безнаказанным.

Обвинительница

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Детский сад Макмартинов был семейным бизнесом

Фото: Lacy Atkins / Los Angeles Times / Getty Images Детский сад Макмартинов был семейным бизнесом

Фото: Lacy Atkins / Los Angeles Times / Getty Images

В июле того же года Джуди привела сына к врачу. Она сказала, что у Мэтью покраснела и чешется кожа вокруг ануса. Джуди болела вагинитом (воспалением слизистой оболочки влагалища) и боялась, что могла заразить сына. Врач при осмотре не заметил ничего серьезного. Месяц спустя, 12 августа, Джонсон обратилась уже не к медикам, а в полицию. Джуди рассказала по телефону детективу Джейн Хоуг, что прошлым утром, когда она отправляла сына в детский сад, его анус выглядел нормально, а после возвращения из сада он был красным. Подобное, по ее словам, случалось и раньше. В детском саду работал только один мужчина-воспитатель — Рэй Баки. Джонсон также заявила, что в последнее время Мэттью стал играть в доктора — делает вид, что делает уколы, измеряет температуру. Расспросив сына, Джей узнала, что тот научился этому у Рэя Баки. Обеспокоенная мать решила, что «градусник» — это пенис воспитателя.

По совету детектива Хоуг Джонсон отвела сына к врачу. В медицинском центре Калифорнийского университета у ребенка были зафиксированы эритема (покраснение кожи или слизистой оболочки, вызванное сильным приливом крови к капиллярам) и экскориационная травма (нарушение целостности верхних слоев кожи при механическом ее повреждении). По мнению врачей, причиной могли быть «насильственное проникновение и/или натирание», что «могло соответствовать» сексуальному насилию. Позднее один из двух участников осмотра, интерн Линда Голден, призналась, что в то время «ничего не знала о сексуальном насилии».

После первого обращения в полицию Джуди Джонсон стала постоянно расспрашивать сына о происходящем в детском саду. Тот, по ее словам, назвал имена еще двух мальчиков, пострадавших от действий воспитателя.

Она позвонила маме одного из этих мальчиков. Та, поговорив с сыном, перезвонила и сказала, что сыну не нравится Рэй Баки, но ничего плохого воспитатель с ее ребенком не делал.

Детектив Хоуг несколько раз приходила к Джонсонам домой, разговаривала с Мэттью, обзванивала других родителей, чьи дети ходили в детский сад Макмартинов (фамилии подсказала Джуди). Все родители утверждали, что с их детьми ничего плохого не происходило.

Джуди Джонсон продолжала расспрашивать сына и постоянно звонила детективу Хоуг, рассказывая все новые и новые детали. Рэй Баки связывал Мэттью, клал ему на голову фен. Однажды, зайдя в ванную и увидев там мать в трусах и бюстгальтере, ребенок рассказал, что Рэй надевал на него лифчик. В другой раз — что Рэй делал ему макияж.

30 августа, во время очередного посещения Джонсонов, детектив спросила Мэттью, куда Рэй помещал свой пенис. Ребенок раздвинул ноги и пальцем указал в область ануса.

7 сентября детектив Хоуг арестовала Рэя Баки. При обыске были изъяты: резиновый утенок, мантия выпускника, плюшевый медвежонок и журналы Playboy. В тот же день Баки был отпущен на свободу — из-за недостатка улик для выдвижения обвинения в его адрес.

На следующий день шеф полиции города Гарри Кульмейер направил письма большому числу (согласно разным источникам, 100–200) родителей, чьи дети ходили в детский сад Макмартинов. В нем говорилось, что Рэй Бакли подозревается в насилии над детьми. Кульмейер просил родителей расспросить своих детей, были ли те свидетелями или жертвами такого рода преступления. Письмо заканчивалось просьбой соблюдать конфиденциальность и ничего не рассказывать никому, кроме ближайших родственников. Разумеется, вскоре весь город знал, что Рэя Баки подозревают в педофилии.

После ареста Рэя Баки Джуди Джонсон много раз звонила в полицию и прокуратуру, сообщая все новые и новые детали. 30 ноября она рассказала детективу Хоуг, что, со слов Мэттью, не только Рэй, но и другие люди жестоко с ним обращались.

Воспитательница Бабетта Спитлер наступила Мэттью на живот, из-за чего того стошнило. В детский сад приходила незнакомая старуха. Она держала мальчика за ноги, пока того насиловали. Мэттью заставили заниматься оральным сексом с Пегги Баки. Ребенка увозили на какое-то ранчо, где заставляли ездить верхом голым. Рэй принимал таблетки, делал Мэттью уколы, убил собаку и положил кошку «в горячую воду». Рэй изнасиловал Мэтью, опустив его головой в унитаз.

Эксперты

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Массовый опрос детей, связанных с детским садом Макмартинов, был организован Кэтлин (Ки) Макферлейн из некоммерческой организации Children`s Institute International

Фото: Bruce Milton Miller / Fairfax Media / Getty Images Массовый опрос детей, связанных с детским садом Макмартинов, был организован Кэтлин (Ки) Макферлейн из некоммерческой организации Children`s Institute International

Фото: Bruce Milton Miller / Fairfax Media / Getty Images

В октябре 1983 года прокуратура штата Калифорния обратилась к Кэтлин (Ки) Макферлейн из некоммерческой организации Children`s Institute International (CII, в настоящее время носит название Children`s Instiute Inc.) с просьбой опросить детей, предположительно ставших жертвами сексуального насилия.

Интервью с записью на видео начали проводиться с 1 ноября.

Из 15 опрошенных детей только трое рассказали что-то, что можно было использовать для обвинения Рэя Баки и других сотрудников детского сада. Но Ки Макферлейн была уверена, что сексуальному насилию подвергались все дети, посещавшие детский сад.

Опросы стали агрессивнее, а их качество снизилось. В официальных рекомендациях по проведению опросов отмечается, что важно дать ребенку возможность выговориться, рассказать обо всем своими словами. Если число слов, сказанных тем, кто проводит опрос, превышает число слов, сказанных ребенком, это может указывать на непрофессионализм интервьюера и на то, что интервьюер использует наводящие вопросы и вопросы-подсказки. Эти правила нарушались.

При опросах детсадовцев использовались следующие суггестивные и манипулятивные приемы, наводящие на нужный ответ: 1. Похвала или награда за нужный ответ («Спасибо, что это сказал. Ты такой умный!»), негативная реакция на «неправильный» («Ты уверен? Точно?»; «Давай проверим, насколько ты умен, сможешь ли правильно вспомнить»; «Ты — трусливый котенок»). 2. Повторение вопроса. Ребенку как бы намекают, что его прошлый ответ не понравился, был неправильным. «— Ты боишься Келли? — Нет.— Нет? — Нет.— Ты сказал бы мне, если бы боялся?» 3. Информация от других свидетелей. В маркетинге этот прием называется социальным доказательством. Услышав о том, что (по словам интервьюера) видели или говорили другие дети, ребенок может захотеть присоединиться к мнению большинства. «Я не хочу больше слышать "нет". Всех маленьких мальчиков и девочек в детском саду так трогали». 4. Предположение. Ребенку предлагают предположить, могло ли случиться какое-то событие, или представить, что оно случилось: «Как ты думаешь, иногда это противное прикосновение случалось, когда она была связана и не могла уйти?..»; «Как ты думаешь, мистер Рэй мог так трогать?»; «Ты думаешь, это возможно?»; «Как ты думаешь, где он мог ее трогать? Можешь взять указку и показать, где бы он ее трогал?». 5. Введение новой информации. В вопросе появляется информация, которую сам ребенок раньше не сообщал: «— Как насчет "Голой кинозвезды"? Помнишь такую игру? — Нет.— Все помнят эту игру. Давай попробуем разобраться».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Астрид Хегер признавала детей жертвами насилия, даже если этому не было физического подтверждения

Фото: Giulio Marcocchi / Getty Images Астрид Хегер признавала детей жертвами насилия, даже если этому не было физического подтверждения

Фото: Giulio Marcocchi / Getty Images

Многочисленные психологические исследования доказывают, что использование подобных приемов сильно влияет на то, что говорят дети.

Медицинский консультант CII Астрид Хегер осмотрела 150 детей и пришла к выводу, что 80% из них стали жертвами сексуального насилия. При этом факт насилия она признавала со слов, даже если этому не было физического подтверждения.

Новые обвиняемые

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вирджиния Макмартин на предварительных судебных слушаниях

Фото: Mel Melcon / UCLA Library Special Collections Вирджиния Макмартин на предварительных судебных слушаниях

Фото: Mel Melcon / UCLA Library Special Collections

В январе 1984 года Вирджиния Макмартин и Пегги Баки заявили о закрытии детского сада. В феврале репортер телеканала KABC Уэйн Сац первым рассказал в эфире о сексуальном скандале в детском саду Макмартинов. В апреле газета Los Angeles Times написала, что детсадовцев насиловали, фотографировали голыми, заставляли смотреть, как убивают животных.

К марту число детей, которых CII признала жертвами сексуального насилия, достигло 360. В том же месяце правоохранительные органы провели облавы и обыски в нескольких детских садах в районе Лос-Анджелеса. Ничего противозаконного выявлено не было.

22 марта 1984 года Рэю Баки, Пегги Макмартин Баки, Вирджинии Макмартин, Пегги Энн Баки и сотрудницам детского сада Мэри Энн Джексон, Бетти Рэйдор и Бабетте Спитлер было предъявлено обвинение по 115 пунктам сексуального насилия над детьми. Все они были арестованы.

К маю число пунктов обвинения достигло 208, пострадавшими были признаны 40 детей. В августе пунктов обвинения было уже 512.

Джуди Джонсон постоянно сообщала представителям власти все новые детали происходившего в детском саду. Вот выдержки из протоколов ее допросов, проведенных в феврале 1984 года: «Билли описывает обряд причастия в церкви. Он читал молитву, похожую по звуку на "Отче наш". Козел лез все выше, выше и выше. Плохой человек сбросил его с лестницы. Позже он очнулся. Рэй тыкал Пегги на алтаре. Много свечей, черных. Рэй взял свой правый указательный палец. Из него текла кровь. Рэй засунул его козлу в анус… Билли и его семье много угрожали. Неясно, была ли эта кукла или настоящий младенец (Билли говорит, что настоящий младенец), но ему в церкви отрубили голову, а мозги сожгли… Билли заставляли пить кровь младенцев. Когда у Билли из зада потекла кровь, Рэй засунул тампакс ему в зад, чтобы остановить кровь, а затем вынул… Билли хоронила мисс Бетти. В гробу не было дырок. Билли в уши, соски и язык вставляли скрепки. Бэбс вставила ножницы ему в глаза. Она много раз его била. Она рубила на части животных и говорила, что придет ночью и заберет их. Она толкала его в живот и била об стену… Лев ранил Билли… Билли считает, что он улетел из Лос-Анджелеса на самолете в район Палм-Спрингс. Он рассказывает, что самолет был как у компании Federal Express, только без окон… В церкви Пегги дрелью сверлила ребенку под мышками… Рэй летал по воздуху».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокурор округа Лос-Анджелес Роберт Филибосян

Фото: Neon Tommy / Wikimedia Прокурор округа Лос-Анджелес Роберт Филибосян

Фото: Neon Tommy / Wikimedia

Возможно, по прочтении таких показаний у кого-то могут возникнуть сомнения в том, что Джуди Джонсон была психически здорова. У сотрудников прокуратуры, детектива Хоуг, судей и других представителей власти и закона, похоже, таких сомнений не было. У окружного прокурора Роберта Филибосяна голова вообще была занята совсем другим — он пытался добиться переизбрания на новый срок. Средства массовой информации придерживались той же точки зрения, что и правоохранители.

Первыми, кто посчитал, что Джуди Джонсон нужна помощь психиатра, были ее отец и брат. 6 марта 1985 года они пришли к ней домой, надеясь уговорить Джуди добровольно лечь в психиатрическую больницу. Джуди встретила их с ружьем 12-го калибра в руках. Она направила ствол на родственников, взвела курок и заявила: «Убирайтесь с моей земли. Это священная частная собственность». После этого отец и брат отправились в полицейский участок. Джуди была госпитализирована принудительно. После 12 дней пребывания в больнице ей был поставлен диагноз «параноидная шизофрения».

Детектив-волонтер, потайные комнаты и подземные туннели

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тайных комнат и подземных туннелей, о которых рассказывали дети, на территории детского сада Макмартинов найдено не было

Фото: Larry Davis / Los Angeles Times / Getty Images Тайных комнат и подземных туннелей, о которых рассказывали дети, на территории детского сада Макмартинов найдено не было

Фото: Larry Davis / Los Angeles Times / Getty Images

Письма родителям 200 детей и опросы детей в CII способствовали тому, что по городу поползли слухи. Эмоции брали верх над здравым смыслом. Обеспокоенные родители способны поверить во что угодно. Они возили детей на автомобилях по городу — чтобы те показали места, где их могли подвергать насилию. Агент по недвижимости Боб Карри стал вести самостоятельное неофициальное расследование. В разное время трое детей Боба — дочь и два сына — посещали детский сад Макмартинов. Карри встречался с другими родителями, говорил им, что, по словам других детей, их дети тоже стали жертвами извращенцев, и советовал сходить с детьми в CII. Карри объявил награду в $10 тыс. тому, кто найдет порнографию, снятую в детском саду. На объявление откликнулись два человека. Один обещал предоставить фотографии, но не сделал этого. Второй обещал дать фотографии, если власти снимут с него обвинения в нарушении условий досрочного освобождения из тюрьмы. И снова никакие фотографии представлены не были.

В феврале 1984 года Боб Карри подал иск к Вирджинии Макмартин и Пегги Баки, обвинив их в нападении, избиении и умышленном причинении морального вреда, потребовав компенсации в размере $1 млн с каждой. В марте двое сыновей Боба рассказали Ки Макферлейн из CII следующее: Рэй Баки угрожал им пистолетом, связывал, засовывал одному из них термометр в задний проход, играл в сексуальную игру «Голая кинозвезда», занимался с ними оральным и анальным сексом, у них на глазах мучил кроликов и черепах и убил лошадь. Правда, оба ходили в детский сад в то время, когда Рэймонда Баки там не было, но на этот факт никто не обращал внимания.

Дочь Боба категорически отрицала факт сексуального насилия в детском саду, при медицинском осмотре следов насилия выявлено не было, но девочку тем не менее признали жертвой сексуального насилия.

Боб Карри активно старался помогать властям. Он выступал с лекциями и принял участие в ток-шоу «Дьяволопоклонники». Он обнаружил две церкви, куда привозили детей для участия в дьявольских мессах, сообщал номерные знаки «подозрительных» автомобилей, узнал название компании грузовых авиаперевозок, в самолете которой детей перевозили в коробках, сообщил в прокуратуру имена родителей, которые могут быть причастны к сатанинским ритуалам, проинформировал власти о том, что к развращению детей могли быть причастны спортсмены из бейсбольной команды Anaheim Angels.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание детского сада Макмартинов было снесено в 1990 году

Фото: Al Seib / Los Angeles Times / Getty Images Здание детского сада Макмартинов было снесено в 1990 году

Фото: Al Seib / Los Angeles Times / Getty Images

Среди родителей, поверивших в обвинения, распространилась следующая теория заговора. В детском саду Макмартинов работали сатанисты. Детский сад был штаб-квартирой подпольной империи детского порно. Детям давали наркотики и заставляли их участвовать в сатанинских ритуалах и сексуальных играх с работниками детсада и посторонними людьми — как на территории детсада, так и за его пределами. При детях убивали различных животных. Детям приходилось видеть трупы — взрослые и детские. В детском саду были тайные комнаты, куда можно было попасть через потайные двери и подземные туннели.

В марте 1985 года более 40 родителей под руководством Боба Карри начали раскопки на территории закрытого детского сада — в поисках трупов животных и тайных туннелей. Подобными раскопками занялись также археологи — по заказу прокуратуры. Ничего подозрительного найдено не было .

Их осталось двое

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На протяжении всего судебного процесса за его ходом следили американские СМИ

Фото: People На протяжении всего судебного процесса за его ходом следили американские СМИ

Фото: People

Прокурор округа Лос-Анджелес Роберт Филибосян надеялся, что громкое дело против сатанистов-педофилов поможет его переизбранию на новый срок. Но выборы он проиграл, а новый прокурор Айра Рейнер, возглавивший расследование, пришел к выводу, что собранные доказательства слишком слабы для того, чтобы представить их в суде. 17 января 1986 года было объявлено, что с пятерых человек сняты все обвинения. Подозреваемых осталось двое — Рэй и Пегги Баки.

В декабре 1986 года Джуди Джонсон умерла от цирроза печени, вызванного хроническим алкоголизмом. Женщина, с которой все началось, не дожила до суда.

Суд начался в июле 1987 года. Незадолго до его начала по позиции обвинения был нанесен мощный удар. В прокуратуру и адвокатам подсудимых были переданы записи интервью (общей продолжительностью 30 часов), которые сделали кинодокументалисты Эбби и Майра Манн. В этом интервью бывший сотрудник прокуратуры Гленн Стивенс, работавший над делом сотрудников детского сада, заявлял об их невиновности. Он признавал, что от адвокатов со стороны защиты были скрыты многие факты, указывающие на психическую неуравновешенность Джуди Джонсон (например, что в июле 1984 года она заявила в полицию, что ее сына изнасиловал самовольно отлучившийся из части морской пехотинец, а также что Рэй Баки летал по воздуху). Стивенс утверждал, что в интервью, которые проводились в CII, все «сильно преувеличено и приукрашено», что работникам прокуратуры «нечего делать в суде». Стороне защиты также не сообщали, что при проведении полицейской процедуры опознания Мэттью Джонсон не опознал Рэя Баки.

Суд длился два с половиной года. Не имея вещественных доказательств, сторона обвинения делала ставку на видеозаписи опросов детей. Но присяжным эти записи показались неубедительными. Не поверили присяжные и заявлению тюремного информатора Джорджа Фримена, которого подсадили к Рэю Баки в камеру. Фримен утверждал, что Баки ему признался в своей виновности. Это был один из многих случаев, когда Фримен давал нужные властям показания в обмен на улучшение условий содержания.

18 января 1990 года присяжные оправдали Рэймонда Баки и Пегги Макмартин Баки по 52 пунктам обвинения в непристойном и развратном поведении в отношении несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет.

По остальным 13 пунктам обвинения присяжные не смогли вынести единогласное решение (подавляющее большинство было за оправдание). После объявления вердикта присяжных мать и сын расплакались. Рэймонд покинул суд, отказавшись от комментариев. Пегги, выйдя из здания суда, заявила: «Я пережила ад, и мы сейчас потеряли все. Я переживала за сына, за то, что с ним сделали… потому что мой сын никогда не причинил бы вреда ребенку». Присяжная Джули Петерс заявила репортерам, что дети могли верить в то, что говорили. Прокурор Лаел Рубин заявила: «Мы должны уважать решение присяжных, даже если я лично с ним не согласна».

После более чем пяти лет, проведенных за решеткой, Рэй Баки был освобожден под залог в $1,5 млн.

Недовольные вердиктом суда родители начали кампанию за повторный суд над Рэем Баки — по тем пунктам, по которым он не был оправдан. Пятьсот человек прошли по улицам Манхэттен-Бич с плакатами «Мы верим детям».

Никаких новых доказательств вины Рэймонда Баки к началу второго судебного процесса не появилось. Новый суд продлился недолго — с 7 мая по 27 июля 1990 года. Присяжные снова не смогли прийти к единогласному решению (большинство высказывалось за оправдание).

В итоге с Рэймонда Баки были сняты все обвинения. Судья принял решение больше не привлекать его к ответственности.

Судебное разбирательство по делу сотрудников детского сада Макмартинов стало самым длинным и самым дорогостоящим (более $15 млн) в истории американского правосудия.

40 лет спустя

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пегги Макмартин Баки эмоционально отреагировала на оправдательный приговор, вынесенный ее сыну

Фото: Douglas C. Pizac / AP Пегги Макмартин Баки эмоционально отреагировала на оправдательный приговор, вынесенный ее сыну

Фото: Douglas C. Pizac / AP

Не все герои этой судебной драмы дожили до нашего времени.

Вирджиния Макмартин подала в 1991 году в суд на Боба Карри, обвинив его в клевете. Суд она выиграла, но ей была присуждена условная денежная компенсация — $1. В 1995-м Вирджиния Макмартин скончалась.

Пегги Макмартин Баки умерла в 2000 году.

Пегги Энн Баки после снятия с нее обвинений смогла восстановить свою учительскую лицензию (она — специалист по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья).

Телерепортер Уэйн Сац, во время судебного процесса вступивший в романтические отношения с Ки Макферлейн, скончался в 1992-м.

Ки Макферлейн продолжила заниматься социальной работой, выпустила в соавторстве несколько книг по теме сексуального насилия над детьми.

Астрид Хегер — профессор кафедры педиатрии Университета Южной Калифорнии, основатель и генеральный директор программы Violence Intervention Program, оказывающей помощь жертвам семейного и сексуального насилия.

Бывший окружной прокурор Роберт Филибосян сейчас на пенсии, но продолжает оказывать юридические услуги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рэй Баки на пресс-конференции после второго оправдательного вердикта

Фото: Getty Images / Bob Riha, Jr. Рэй Баки на пресс-конференции после второго оправдательного вердикта

Фото: Getty Images / Bob Riha, Jr.

Рэймонд Баки после выхода на свободу получил юридическое образование, сменил имя, уехал из Манхэттен-Бич. Женат, имеет двоих детей. Представителям СМИ в интервью отказывает.

Кайл Сапп, ходивший в детский сад Макмартинов в 1979–1980 годах, дал показания против Рэя Баки в восьмилетнем возрасте в 1984-м. 21 год спустя Кайл Зирполо (он сменил имя) признался в интервью журналистке Дебби Натан, что выдумал все свои истории про сексуальное насилие и сатанистов. Он заявил, что сотрудники детского сада Макмартинов «ничего со мной не делали, я никогда не видел, чтобы они что-то такое делали. Я рассказывал много вещей, которых не было. Я лгал».

Алексей Алексеев