ЧС федерального характера ввели в Приморье после наводнений

Решение о введении в Приморском крае чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера принято сегодня на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством замглавы МЧС РФ Виктора Яцуценко. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.
«Введен федеральный уровень реагирования. Это позволит краю более оперативно получить помощь от федерального центра, в том числе и финансовую для ликвидации последствий стихийного бедствия»,— написал глава Приморья в Telegram-канале.
По словам господина Кожемяко, продолжающиеся на протяжении двух последних недель обильные дожди привели к наводнениям, от которых пострадали сельское хозяйство и дорожная инфраструктура, социальные объекты и жилые дома (более 5 тыс. домовладений). Общий ущерб от стихии власти Приморья предварительно оценивают в 7 млрд руб.
«Приморский край критически нуждается в скорейшем восстановлении объектов инфраструктуры, чтобы обеспечить жизнедеятельность пострадавшего населения, тех выплатах, которые необходимы нашим гражданам, чтобы непосредственно к зиме закупить необходимую мебель, постельные принадлежности, одежду»,— заявил губернатор Кожемяко.
Напомним, с 10 по 12 августа в Приморье бушевал тайфун Ханун. В регионе прошли сильные ливни, которые вызвали паводки. Подтопленными оказались около 4,6 тыс. жилых домов. В Уссурийске прорвало дамбу, которую строили для сдерживания паводков, СКР возбудил уголовное дело по факту прорыва дамбы. В результате наводнения в крае погибли шесть человек.
23 августа в регионе вновь прошли сильные ливни, от транспортного сообщения из-за подтоплений было отрезано больше десяти населенных пунктов.
25 августа на юг Приморья вновь обрушились ливни. В результате аварийных отключений без света остались примерно 70 тыс. жителей Владивостока. Об этом сообщила прокуратура края.
С 15 августа в Приморье действует режим ЧС регионального характера.