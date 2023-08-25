ЧС федерального характера ввели в Приморье после наводнений

Решение о введении в Приморском крае чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера принято сегодня на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством замглавы МЧС РФ Виктора Яцуценко. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.

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«Введен федеральный уровень реагирования. Это позволит краю более оперативно получить помощь от федерального центра, в том числе и финансовую для ликвидации последствий стихийного бедствия»,— написал глава Приморья в Telegram-канале.

По словам господина Кожемяко, продолжающиеся на протяжении двух последних недель обильные дожди привели к наводнениям, от которых пострадали сельское хозяйство и дорожная инфраструктура, социальные объекты и жилые дома (более 5 тыс. домовладений). Общий ущерб от стихии власти Приморья предварительно оценивают в 7 млрд руб.

«Приморский край критически нуждается в скорейшем восстановлении объектов инфраструктуры, чтобы обеспечить жизнедеятельность пострадавшего населения, тех выплатах, которые необходимы нашим гражданам, чтобы непосредственно к зиме закупить необходимую мебель, постельные принадлежности, одежду»,— заявил губернатор Кожемяко.

Напомним, с 10 по 12 августа в Приморье бушевал тайфун Ханун. В регионе прошли сильные ливни, которые вызвали паводки. Подтопленными оказались около 4,6 тыс. жилых домов. В Уссурийске прорвало дамбу, которую строили для сдерживания паводков, СКР возбудил уголовное дело по факту прорыва дамбы. В результате наводнения в крае погибли шесть человек.

23 августа в регионе вновь прошли сильные ливни, от транспортного сообщения из-за подтоплений было отрезано больше десяти населенных пунктов.

25 августа на юг Приморья вновь обрушились ливни. В результате аварийных отключений без света остались примерно 70 тыс. жителей Владивостока. Об этом сообщила прокуратура края.

С 15 августа в Приморье действует режим ЧС регионального характера.

Алексей Чернышев, Владивосток